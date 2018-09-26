16 убедительных доказательств того, что мужская логика ничем не уступает женской

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Мужчины любят разглагольствовать о пресловутой женской логике. И никакие научные исследования, твердящие о том, что понятия «женская логика» не существует, их, кажется, не заставят одуматься. Поэтому вопрос, так ли последовательны сами представители сильного пола, напрашивается сам собой.

AdMe.ru нашел 16 подтверждений тому, что мужчины на регулярной основе совершают поступки, в которых логикой и не пахнет.

1. Мой папа: «Я против собаки в этом доме». Тоже мой папа:

2. Умом их не понять

3. Если это работает, значит, не так-то это и глупо

4. Инстинкт охотника

5. «Папа купил себе дыхательную трубку только для того, чтобы спать в бассейне»

6. Кажется, он будет прокручивать этот момент в голове еще не один день

7. Если бы только про этот критерий отбора стало известно раньше...

8. Машинка, не болей

9. Спорим, он не смотрел ни одной части «Пункта назначения», иначе это объяснить невозможно

10. Если нет разницы, зачем есть картоху?

11. «Президент неправильно раскрасил свой же флаг. У меня на этом все»

12. У каждого свои методы

13. Скотч всему голова

14. Что вы там говорите про сильных и независимых?

15. Когда противоугонка дороже охраняемого объекта

16. Попытка не пытка

С каким примером суровой мужской логики вам доводилось сталкиваться?