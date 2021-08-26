16 твитов от людей, которые докопались до самой сути
Бывают ситуации, когда и хотелось бы прервать поток философских или не очень размышлений в своей голове, да не получается. Они выстраиваются в нужном только им порядке и неспешно сменяют друг друга. А в результате всего этого нередко происходит озарение: «Ведь и правда, вон оно в чем дело».
Мы в AdMe.ru не беремся судить, так ли было с авторами твитов, вошедших в эту статью. Но со многими их выводами мы совершенно согласны.
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А ваши любимые джинсы с изнанки выглядят похоже? Или вы скорее смените их на новые, чем будете пытаться сохранить во что бы то ни стало?
Фото на превью lilydavay / Twitter
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