16 твитов от людей, которые докопались до самой сути

Бывают ситуации, когда и хотелось бы прервать поток философских или не очень размышлений в своей голове, да не получается. Они выстраиваются в нужном только им порядке и неспешно сменяют друг друга. А в результате всего этого нередко происходит озарение: «Ведь и правда, вон оно в чем дело».

Мы в AdMe.ru не беремся судить, так ли было с авторами твитов, вошедших в эту статью. Но со многими их выводами мы совершенно согласны.

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