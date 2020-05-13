16 твитов о прелестях этой вашей взрослой жизни, под которыми хочется подписаться дважды
«Взрослость» — это миф, ведь внутри каждого из нас живет маленький ребенок, который иногда вопит: «Хочу тихий час в обед, и бабушкиных котлет, и новые серии мультиков после школы, а не вот это вот все!» И после таких мыслей мы либо снова возвращаем себе детство и радуемся от пускания мыльных пузырей, либо превращаемся в ворчунов: «Раньше было лучше. И музыка круче, и трава зеленее».
Мы в AdMe.ru уверены, что все взрослые совмещают в себе эти две противоборствующих личности, которые поочередно берут бразды правления в свои руки. Скорее всего, именно так и случилось с авторами твитов из нашей подборки.
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А кто чаще просыпается в вас — «ребенок» или «ворчун»? Как вы считаете, что круче — быть всегда взрослым или иметь возможность иногда возвращаться в детство?
Фото на превью D0CT0EBCKNN / twitter