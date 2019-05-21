16 СМС-переписок с родителями, у которых стоит поучиться тонкому искусству сарказма

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Считается, что по-настоящему крутые и глубокие отношения с родителями складываются с возрастом. А все потому, что мамы и папы начинают видеть в своих повзрослевших детях равных и наконец-то не стесняются быть такими, какие есть, и использовать в общении ироничные шутки и язвительные подколы.

Мы в AdMe.ru от души посмеялись, когда собирали эти переписки, попутно вспоминая перлы собственных родителей. А вы припоминаете что-то подобное?

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Ну что, готовы поделиться собственными примерами уморительных диалогов с родителями?

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