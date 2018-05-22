16 СМС от людей, которые уже поняли эту жизнь лучше остальных
Некоторые люди реагируют на стандартные ситуации и вопросы так, что об этом потом можно слагать легенды и бесконечно пересказывать всем своим знакомым, заливаясь хохотом. Переписки именно с такими персонажами оказались в этой подборке.
AdMe.ru собрал сообщения от людей, у которых каким-то образом оказалась инструкция к жизни, а теперь есть точный ответ практически на любой вопрос, к тому же приправленный отборным юмором.
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Фото на превью Andreich707 / pikabu