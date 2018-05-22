16 СМС от людей, которые уже поняли эту жизнь лучше остальных

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Некоторые люди реагируют на стандартные ситуации и вопросы так, что об этом потом можно слагать легенды и бесконечно пересказывать всем своим знакомым, заливаясь хохотом. Переписки именно с такими персонажами оказались в этой подборке.