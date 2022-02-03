16 смельчаков, которые выбирают специфические вещи и не оглядываются на мнение других

Бывает, приходишь в магазин, находишь странную вещь и думаешь: «Кто такое вообще покупает?» Но то, что для одного безобразие, для другого — находка всей жизни. Ведь важно, чтобы покупки делали людей счастливыми, а уж то, что говорят окружающие, не имеет значения.

AdMe.ru присмотрелся к вещам на любителя, при виде которых пользователи сети не смогли пройти мимо.

Лучшая ложка всех времен!

«Это моя любимая винтажная сумка из кожи аллигатора, которую сестра подарила на Рождество. Все, кого я знаю, ненавидят ее»

«Лучшие $ 2, которые я когда-либо тратил»

Кружка с избыточным весом

Серьги — сосиски в тесте

«Вот моя гусиная лейка. Я не знала, что она мне нужна, пока не нашла такую на барахолке за € 8»

«Сегодня я нашла зонтик Мэри Поппинс»

«Нашла эту великолепную сумочку 1950-х годов в винтажном магазине»

«Балетные сапоги! Да еще и в отличном состоянии! Я бы их сразу купила, даже если бы они были не моего размера»

Эта сумка потрясающая

«С этой находкой я вспоминаю времена своих готических вечеринок»

Джинсоботинки или ботинкоджинсы?

«Шлепанцы с лобстером. 10 из 10, буду носить»

Рис на одежде — довольно неудобная вещь

«Броненосец моей бабушки»

«Мой подарок на китайский Новый год»