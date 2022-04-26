16 случаев, когда реальность совсем не оправдала возложенных на нее ожиданий
Мы далеко не всегда возлагаем большие надежды на какие-то новые покупки, заказы в сети или попытки приготовить что-либо. Но иногда даже средние ожидания с треском разбиваются о жестокую реальность, и остается лишь активизировать остатки своего оптимизма, чтобы посмотреть на это все с юмором.
Мы в AdMe.ru верим, что именно умение посмеяться над результатом помогает никогда не вешать нос.
«Был куплен „Торт с кусочками манго“. И не обманули: кусочек-то есть...»
Ожидание и реальность
«Подруга пыталась вручную украсить маску»
«Спасибо доставке за мое пирожное с заварным кремом...»
Непрезентабельного вида «Темпура-маки» утопает в соусе
«Решила вырастить помидоры черри на подоконнике. Вырастила...»
Так выглядит разочарование
Когда немного приукрасили размеры мяса
А где же обещанная шоколадная крошка?
Не такую игрушку обещает обложка...
«У меня даже аппетит пропал»
Когда заказала торт-мороженое в крутом заведении
Похоже, презентабельный внешний вид остается только в рекламе
«Мы попросили нарисовать коричневого кролика верхом на гусе для 12-летней девочки. Они сказали, что это вполне выполнимо!»
«Дело даже не в изображении на упаковке: крошечная тарелочка не заполнена и на 50 %»
«Мой 4-летка нашел „кошелек“»
А какой самый обидный случай за всю жизнь был у вас, когда реальность совсем не оправдала ожиданий?
Фото на превью digvera / Pikabu
AdMe/Народное творчество/16 случаев, когда реальность совсем не оправдала возложенных на нее ожиданий
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