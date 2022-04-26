16 случаев, когда реальность совсем не оправдала возложенных на нее ожиданий

Мы далеко не всегда возлагаем большие надежды на какие-то новые покупки, заказы в сети или попытки приготовить что-либо. Но иногда даже средние ожидания с треском разбиваются о жестокую реальность, и остается лишь активизировать остатки своего оптимизма, чтобы посмотреть на это все с юмором.

Мы в AdMe.ru верим, что именно умение посмеяться над результатом помогает никогда не вешать нос.

«Был куплен „Торт с кусочками манго“. И не обманули: кусочек-то есть...»

Ожидание и реальность

«Подруга пыталась вручную украсить маску»

«Спасибо доставке за мое пирожное с заварным кремом...»

Непрезентабельного вида «Темпура-маки» утопает в соусе

«Решила вырастить помидоры черри на подоконнике. Вырастила...»

Так выглядит разочарование

Когда немного приукрасили размеры мяса

А где же обещанная шоколадная крошка?

Не такую игрушку обещает обложка...

«У меня даже аппетит пропал»

Когда заказала торт-мороженое в крутом заведении

Похоже, презентабельный внешний вид остается только в рекламе

«Мы попросили нарисовать коричневого кролика верхом на гусе для 12-летней девочки. Они сказали, что это вполне выполнимо!»

«Дело даже не в изображении на упаковке: крошечная тарелочка не заполнена и на 50 %»

«Мой 4-летка нашел „кошелек“»