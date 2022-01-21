16 загадочных находок, над которыми ломал бы голову даже Индиана Джонс

Люди по всему миру каждый день находят диковинные штуковины на улице, на барахолках или в старых домах. И разобраться в истинном предназначении всех этих хитрых устройств им помогают эрудированные знатоки из интернета.

Мы в AdMe.ru проявили любопытство и вместе с другими пользователями сети разгадали тайны загадочных вещей.

«Что это? Какой-то мужчина вел себя очень подозрительно и что-то закапывал. Когда он ушел, я проверил и нашел это»

Пластиковая конструкция с V-образными канавками примерно 60 на 60 см, заполненная стеклянными шариками. Найдена на высоте 3 650 м

Это для сбора дождевой воды, чтобы ее могли пить пчелы. Стеклянные бусины не дают пчелам упасть в воду и утонуть. Я видел такое в кормушках для птиц. © quad_copter_cat / Reddit

«Коллега прислал мне это, но я не понимаю, для чего эта штука»

С ее помощью можно открывать двери, не касаясь ручек. © GatorBaitNC / Reddit



«Что это за предмет? Мы думали над этим весь вечер. Он раздвигается, и внутри есть крошечный кусочек поролона»

Это перезаписываемый программируемый RFID-брелок. © bdd4 / Reddit

«Эти белые кристаллы растут в моем комоде. Я в безопасности?»

«Кажется, поняла! В том же ящике у меня был холодный компресс мгновенного действия. Основной ингредиент — нитрат аммония».

Кисть, у которой вместо щетины — кисточки

Это мультикисть, с помощью которой одновременно рисуют параллельные линии. © blahblahsdfsdfsdfsdf / Reddit

«Что это за кожаная штука?»

У меня была похожая закладка для книги. Она заходит за угол страницы. © drumkiller123 / Reddit

«Металл, длина примерно 23 см. Принадлежал моему дедушке 1925 года рождения»

Штучка в виде тыквы, внутри стеклянная баночка. К баночке прикреплена булавка. В центре перегородка, можно поднять ее и открыть небольшой отсек

Это «коробочка-уксусница». Украшение содержит нюхательную соль или духи, в Викторианскую эпоху женщины вешали его на цепочку. © codece / Reddit

«Нашла это среди туалетных принадлежностей. Чуть больше монеты и очень легкое. Сделано из пластика. Углубления будто специально сделаны для большого пальца»

Это точилка для ножниц. © 1961ford / Reddit

Маленькие тонкие серебряные туфли. Ручка на фото для масштаба

У моей мамы были такие. Обычно ими украшали свадебный торт, а затем раздавали гостям в качестве подарка. Я думаю, дело было в 70-х. © MsJ9 / Reddit



«В новом лифчике, который я купила в интернете, есть „микрочип“. На мой взгляд, он фейковый, но я не могу понять, что это такое и почему оно было внутри»

Это нечто из современных «лечащих» вещей. Из разряда магнитных браслетов. © 13AccentVA / Reddit

Наверное, это какая-то ерунда, типа этот бюстгальтер полезен для сердца или что-то в этом роде. © Beusselsprout / Reddit

«Что это за чугунная штуковина в виде клетки с увеличительным стеклом?»

Это подвесное кашпо для орхидей. Увеличительное стекло нужно для того, чтобы рассматривать цветы.

«Слишком мала для шеи, слишком свободна для запястья, без надписи и логотипа. Как носить эту штуку? Не хватает какой-то части?»

Это кожаный браслет на запястье. Кольцо надевается на средний палец. © unite-thegig-economy / Reddit

«Подарок 10-летней давности. Внутри баночки с пудрой и металлические штампы»

Это набор красок и штампов для бинди. © emilyghetto616 / Reddit (Бинди — цветная точка, которую индуски рисуют в центре лба. — Прим. AdMe.ru.)

«Стеклянный полый овал с прозрачной пробкой и на 3 ножках. На дне есть углубление с отверстием посередине. Что это такое?»

Возможно, это ловушка для мух или ос. Надо налить сладкую воду через верхнее отверстие и закрыть его пробкой. Насекомые залетают через отверстие на дне, но не могут выбраться. © Gaz-mann / Reddit