16 персонажей наших мультфильмов, которых мы никогда не видели без усов и бороды
Вы когда-нибудь фантазировали на тему того, как бы выглядел Печкин без своих знаменитых усов? Или папа Дяди Федора без бороды? Но незачем ломать голову — достаточно просто посмотреть нашу статью до конца, и тайна эта приоткроется.
Нам в AdMe.ru стало любопытно, как выглядели бы любимые герои из детства без растительности на лице, и мы отважились на такой шутливый эксперимент.
Бандитто и Гангстеритто
Король
Казаки
Генерал Шер
Бармалей
Капитан Зеленый
Гений Евгеньевич Чудаков
Первый министр
Старшина Тараканов
Папа Дяди Федора
Илья Муромец
Добрыня Никитич
Барон Мюнхгаузен
Почтальон Печкин
Гениальный сыщик
Киевский князь
Как вы думаете, кто-то из персонажей стал краше?
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