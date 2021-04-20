16 персонажей наших мультфильмов, которых мы никогда не видели без усов и бороды

Вы когда-нибудь фантазировали на тему того, как бы выглядел Печкин без своих знаменитых усов? Или папа Дяди Федора без бороды? Но незачем ломать голову — достаточно просто посмотреть нашу статью до конца, и тайна эта приоткроется.

Нам в AdMe.ru стало любопытно, как выглядели бы любимые герои из детства без растительности на лице, и мы отважились на такой шутливый эксперимент.

Бандитто и Гангстеритто

Король

Казаки

Генерал Шер

Бармалей

Капитан Зеленый

Гений Евгеньевич Чудаков

Первый министр

Старшина Тараканов

Папа Дяди Федора

Илья Муромец

Добрыня Никитич

Барон Мюнхгаузен

Почтальон Печкин

Гениальный сыщик

Киевский князь