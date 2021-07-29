16 доказательств того, что настоящая любовь бывает не только в мелодрамах
В наше время трудно поверить в любовь как в сказках: «И жили они долго и счастливо». Но никто же не мешает мечтать встретить того самого человека, с которым захочется и получится пронести светлые чувства сквозь многие годы. При этом главное — не забывать о двух вещах: что мечты имеют свойство сбываться, и что любые отношения — это всегда труд.
Мы в AdMe.ru искренне рады за героев нашей подборки, которым действительно удалось обрести любовь всей своей жизни.
«20 лет назад мы с женой познакомились на водных горках. Мы в тот вечер и сейчас»
«Мои дедушка с бабушкой в 70-х и сейчас»
«Мои дедушка и бабушка примерно в конце 50-х годов. Женаты уже 62 года»
«Мои родители в 1958 году. Папе было 20 лет, маме — 17. До сих пор вместе и наслаждаются жизнью»
«Мои родители в 80-х, они вместе с 15 лет»
«Мы с женой в 1982 году. Вместе уже 37 лет»
«Наша свадьба в 1965 году. Я сам сделал колоризацию старой черно-белой фотографии»
«У моих бабушки и дедушки сегодня 53-я годовщина свадьбы»
«Мой муж и я в 1987 году, когда мы встречались. Недавно мы отметили 30-ю годовщину свадьбы»
«Мои родители 55 лет вместе и до сих пор влюблены друг в друга»
«Моя прекрасная жена и я, 1984 год»
«Моя любимая фотография всех времен. Моя жена в день нашей свадьбы, 1987 год. Мы вместе с 17 лет»
«46 лет вместе, на этом снимке нам было 18 и 21 год»
«Мои бабушка и дедушка, когда они были детьми, в 1937 году. Более 75 лет в браке, и все такие же очаровательные»
«Свадьба моих родителей, они уже 70 лет вместе»
«Родители поженились в 70-е годы. Им отказывали в жилье, увольняли с работы, оскорбляли, но они всегда улыбались и дали свои детям самое лучшее»
А вы верите в любовь, которая живет больше 3 лет, или считаете, что в наши дни это большая редкость?
Фото на превью JulianRob37 / Reddit
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