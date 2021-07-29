16 доказательств того, что настоящая любовь бывает не только в мелодрамах

В наше время трудно поверить в любовь как в сказках: «И жили они долго и счастливо». Но никто же не мешает мечтать встретить того самого человека, с которым захочется и получится пронести светлые чувства сквозь многие годы. При этом главное — не забывать о двух вещах: что мечты имеют свойство сбываться, и что любые отношения — это всегда труд.

Мы в AdMe.ru искренне рады за героев нашей подборки, которым действительно удалось обрести любовь всей своей жизни.

«20 лет назад мы с женой познакомились на водных горках. Мы в тот вечер и сейчас»

«Мои дедушка с бабушкой в 70-х и сейчас»

«Мои дедушка и бабушка примерно в конце 50-х годов. Женаты уже 62 года»

«Мои родители в 1958 году. Папе было 20 лет, маме — 17. До сих пор вместе и наслаждаются жизнью»

«Мои родители в 80-х, они вместе с 15 лет»

«Мы с женой в 1982 году. Вместе уже 37 лет»

«Наша свадьба в 1965 году. Я сам сделал колоризацию старой черно-белой фотографии»

«У моих бабушки и дедушки сегодня 53-я годовщина свадьбы»

«Мой муж и я в 1987 году, когда мы встречались. Недавно мы отметили 30-ю годовщину свадьбы»

«Мои родители 55 лет вместе и до сих пор влюблены друг в друга»

«Моя прекрасная жена и я, 1984 год»

«Моя любимая фотография всех времен. Моя жена в день нашей свадьбы, 1987 год. Мы вместе с 17 лет»

«46 лет вместе, на этом снимке нам было 18 и 21 год»

«Мои бабушка и дедушка, когда они были детьми, в 1937 году. Более 75 лет в браке, и все такие же очаровательные»

«Свадьба моих родителей, они уже 70 лет вместе»

«Родители поженились в 70-е годы. Им отказывали в жилье, увольняли с работы, оскорбляли, но они всегда улыбались и дали свои детям самое лучшее»