16 опасных ситуаций, в которых люди положились на интуицию и не прогадали

Один парень преследовал меня на работе. Он всегда находил повод пройти мимо моего стола. Если я шла на кухню, он уже был там, пил воду или просто стоял в сторонке. А однажды я случайно столкнулась с ним внизу. Так он узнал, когда я заканчиваю работать, и с тех пор ждал меня каждый день. Как-то раз я вышла из офиса с подругой, он увязался за нами. Мы не придали этому значения и разделились. Через несколько минут что-то заставило меня обернуться, и я поняла, что он идет за мной по пятам. Я постаралась увести его как можно дальше от своего дома, а на утро сообщила обо всем начальству. Так вот, оказывается, он вообще у нас не работал! © sa-eun / reddit