16 опасных ситуаций, в которых люди положились на интуицию и не прогадали
Ученые из Института в Бетесде обнаружили в человеческой ДНК ген, отвечающий за шестое чувство. А британские и австралийские нейробиологи выяснили, что успешные трейдеры совершают выгодные сделки благодаря своей интуиции. Не знаем, все ли пользователи Reddit финансисты с «идеальной» ДНК, но участники этого треда вполне могли бы ими стать. Люди поделились историями из жизни, когда они прислушались к своим ощущениям и это спасло им жизнь.
Обсуждение продолжили и на Pikabu. Мы в AdMe.ru прочитали все комментарии и теперь уверены на все 100 % в том, что интуиция существует. Приведем самые интересные из историй — вдруг после прочтения и вы поверите в шестое чувство.
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Мой автомобиль угнали в первую же ночь, когда я переехала. Мы сообщили копам. Соседи меня предупреждали, что район неблагополучный. И вот через 2 дня ночью слышу стук в дверь, говорят: «Открывайте, полиция». Я побоялась. Отвела детей в комнату дочери (оттуда был выход на крышу) и позвонила в «911». Мне ответили, что в моем районе полицейских быть не должно и что ко мне выехал патруль. Оказалось, те двое, что угнали мою машину, вернулись за «добавкой». Машину я, кстати, вернула, так как они на ней и приехали. © BreakingGaia / reddit
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Мне было 14, я шла из школы. Рядом со мной остановился мужик на фургоне и спросил, как куда-то добраться. Я начала что-то подозревать. Он так пристально на меня смотрел, что я поняла: сейчас что-то будет. Тут из соседнего дома вышла женщина и направилась к машине. Я крикнула: «Мам! Можешь помочь тут?» К моему удивлению, женщина крикнула в ответ: «Твой отец и братья скоро выйдут, ты готова?» Мужик запаниковал и уехал. Женщина сказала, что сразу все поняла. Она удостоверилась, что я в порядке, и дала свой телефон, чтобы я позвонила в полицию. © FTThrowAway123 / reddit
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Один парень преследовал меня на работе. Он всегда находил повод пройти мимо моего стола. Если я шла на кухню, он уже был там, пил воду или просто стоял в сторонке. А однажды я случайно столкнулась с ним внизу. Так он узнал, когда я заканчиваю работать, и с тех пор ждал меня каждый день. Как-то раз я вышла из офиса с подругой, он увязался за нами. Мы не придали этому значения и разделились. Через несколько минут что-то заставило меня обернуться, и я поняла, что он идет за мной по пятам. Я постаралась увести его как можно дальше от своего дома, а на утро сообщила обо всем начальству. Так вот, оказывается, он вообще у нас не работал! © sa-eun / reddit
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Раньше я все время залезала на холм с надписью «Hollywood». Однажды привела туда кучу друзей. Это было в конце 2000-х. Примерно на полпути я испытала очень странное чувство, а через пару шагов услышала звук. Я сразу поняла, что это: я уже слышала его прежде. Это был гребаный горный лев! Я резко вскинула руку, заставив остальных остановиться, и сказала самым спокойным голосом, на который была способна, чтобы все начали спускаться очень медленно. Думаю, с нами ничего не случилось, потому что нас было много. © inmyrhyme / reddit
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Однажды, когда мне было где-то 7–8 лет, мы с мамой выгуливали собаку в высохшем русле реки. К нам подошла парочка, и тут же что-то внутри подсказало мне, что дело труба. Мужчина задал какой-то странный вопрос вроде: «Здесь только ты и твоя дочь?» — а потом сказал, что он фотограф и хочет, чтобы я позировала для него. Я не стала дожидаться продолжения, а просто убежала оттуда. Стыдно признаться, что я оставила с ними маму, она потом очень злилась. А у меня было лишь одно чувство — поскорее убраться оттуда. © chill_jill / reddit
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Как-то раз, когда я был маленьким, мы с мамой ехали в магазин и она сказала, что за нами следят. Она сделала несколько резких поворотов, но машина не отстала. Мы завернули на парковку магазина, и мама сказала, чтобы я со всех ног мчался в торговый зал. Но как только мы остановились, парень, преследовавший нас, выскочил из своей тачки, подбежал и еще на ходу стал извиняться, что напугал нас. Оказалось, ему тоже надо было в этот магазин. Признаться, меня больше напугал не он, а мама, которая все это время сохраняла какое-то поистине ледяное спокойствие. © OutsideBones86 / reddit
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Как-то мы с другом гуляли по лесу и я увидел маленького медведя. Медленно-медленно начал пятиться назад, чтобы меня не сцапала его мать. Друга, к слову, пришлось тащить на себе: он просто не понимал, почему нам нужно было бояться этого милого мишку. © LeviathanID / reddit
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Как-то мы с девушкой ночевали в палатке в лесу. Она уже спала, когда я встал, чтобы сходить в туалет. Сделал дело, возвращаюсь, уже снимаю обувь у входа в палатку, как вдруг вижу расплывчатую фигуру среди деревьев. Она приближалась. «Медведь!» — подумал я и стал нащупывать рукоятку ножа одной рукой, пытаясь в это время другой закрыть полог палатки, чтобы хоть как-то защитить девушку. И вдруг голос: «Эй, подожди меня». Моя девушка проснулась и, не застав меня рядом, пошла искать. А я и не заметил. © persononfire / reddit
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Мы с теперь уже мужем, а тогда еще просто парнем отдыхали поздно вечером на пляже. Забрались довольно далеко от входа, чтобы посидеть вдвоем. Все было хорошо, как вдруг тишину ночи разорвали удары барабанов. Мы увидели группу людей, которая приближалась к нам по самой кромке воды. Они не разговаривали — просто били в барабаны, и все. Мы не стали узнавать, чем они заняты, — просто сбежали оттуда так быстро, как могли. Понятия не имею, что все это значило, но мы с мужем до сих пор не хотим об этом говорить. © the-willow-witch / reddit
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Как-то мы с моей бывшей поцапались на шоссе. Она умчала на машине вдаль, а я остался один в темноте на обочине трассы. Я практически вырос в лесу, гулял каждую ночь, но тут меня пробрал дикий страх. Что-то темное выскочило из кустов впереди меня и кинулось через дорогу. Я побежал назад. Тут моя бывшая вернулась, решив меня подобрать. Очень не хотелось снова к ней садиться, но оставаться снаружи я тоже уже не мог. © xtthew / reddit
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Пару лет назад мы с подругой отправились в поход по Кутенею. Мы уже подходили к вершине, когда сверху сорвались несколько мелких камней. Мы не придали этому значения, пока не вышли наверх. Там было красивейшее альпийское озеро, но мы во все глаза смотрели на свежие отпечатки гигантских когтистых лап повсюду. Снова зашуршали камни, мы обернулись — сзади тоже были отпечатки лап, прямо поверх наших следов. Оказывается, все это время за нами по пятам шел какой-то зверь. Может, волк или пума. Так быстро я еще никогда не бегал. © putyercookieinhere / reddit
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Мне около 8 лет, бабушка ведет меня с тренировки домой через парк. В какой-то момент я слышу хруст. Не сговариваясь, мы с бабушкой инстинктивно вместо одного шага делаем два быстрых — на все ушло секунды 2–3. За нашими спинами падает береза. Я почувствовала, как ее кора задела мою косичку, слегка дернув назад (будто расческой небольшую прядь). Обернулись, посмотрели на это дело и пошли дальше. Заговорили только дома. © iloveww / pikabu
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Как-то на рыбалке отошел по нужде. Стою делаю дела, рукой оперся о дерево, а на фоне такое жужжание. Поднимаю глаза и вижу небольшое дупло в паре сантиметров от руки, из которого вылетают шершни, причем бодро так, десяток, может, два. За доли секунды преодолел сто метров и прыгнул в озеро. © ZemDe / pikabu
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В начале 2000-х шел к подруге домой в первый раз, блин! Она жила в бедовом районе: то свет отключат на несколько часов, то народ без отопления зимой сидит. В общем, зашел в подъезд типичной хрущевки. А света и нет. Ну я давай зажигалкой чиркать — путь себе освещать. Зрение ни к черту, а очки тогда не носил. Поднимаюсь, слышу какие-то завывания сверху. Цепляюсь обо что-то, оно с грохотом бьется о мусоропровод. Я давай интенсивно чиркать зажигалкой, а это крышка гроба! Наверху тут же открывается дверь, следом вырывается громкий вой с плачем. Первым по лестнице в кромешной темноте вниз поскакало мое сердце, следом я. Как выяснилось потом, там соседку собирались хоронить на следующий день. В общем, к подруге той я больше не ходил, а спустя пару дней купил очки. © konstboyarov / pikabu
- Тело успевает иногда среагировать быстрее, чем ты — сообразить, в чем дело. В походе пошли с товарищем за дровами. Нашли сухое дерево. У меня в руке топор. Решили рубить. Сделал один удар, роняю топор и отбегаю. Стою. Не могу понять, зачем это сделал. Оглядываюсь на товарища, а он, матерясь, бежит следом. Осы. Его покусали, меня не успели. Спрашивает: «Чего не предупредил?» А я глаза вылупил и руками развожу. © Valtornist / pikabu
- Дело было давно, мобильника у меня еще не было. Утром надо было позвонить на работу, узнать, выходить сегодня или нет. Поэтому я с утра пошла к маме — звонить с домашнего. Узнала, что сегодня выходной, можно идти домой. А на меня такая усталость накатила — пошевелиться не могу, ноги не держат. Посидела, кофе попила, почитала, вроде отпустило. Спустя 3 часа пошла домой, а там взломанный замок и ограбленная квартира. Если бы отправилась сразу после звонка, нарвалась бы на грабителей. © svetlan4ikk / pikabu
А как часто вы прислушиваетесь к своему шестому чувству? В каких ситуациях нутро подсказывало вам, что пора бежать?
Фото на превью chill_jill / reddit