16 случайных прохожих, которые знают, как войти красиво в чью-то грешную жизнь
За день мы регулярно встречаем десятки, а то и сотни людей. И даже не подозреваем, что обычная прогулка может обернуться историей, достойной того, чтобы рассказывать ее своим родным, знакомым и даже всему интернету.
Мы в AdMe.ru взяли на себя роль исследователей, прошерстили интернет и узнали, какие истории о случайных встречах люди вспоминают еще долгие годы.
- Моя жена ехала поздно на поезде. И тут заходит парень и включает этот старый торшер. © Andy_Wheatley / Twitter
- Глубоко беременна, поехала в консультацию утром. В автобусе народу — тьма. Единственное сидячее место сзади. Ну я и села. А народ все прибывает, утрамбовывается. Еду и думаю, как же я со своим животом буду протискиваться. Тут в проходе встает внушительная такая женщина, я быстренько соскакиваю, пристраиваюсь за ней и говорю: «Можно я с вами?» Она оборачивается, смотрит на мой живот, кивает. Расправляет плечи, руки пошире в стороны и вперед ледоколом пошла, закрывая меня своей спиной. © МадамА / AdMe
- Возвращалась на поезде из Питера одна. В купе ехала семья с сыном младше меня лет на 5 (мне было 20). Разговорились, оказалось, они живут недалеко от меня, предложили подвезти домой с вокзала. На прощание мальчик подарил рисунок в стиле фэнтези, нарисованный им в поезде, с надписью: «Этот рисунок изменит твою жизнь». И да. Изменил. Через пару дней мне предложили хорошую работу, как-то по мелочи стало везти, затяжной период депрессии стал рассеиваться. До сих пор помню этого мальчика. © Inna Kitotoka / Facebook
- Еду в новеньком трамвае, вся такая из себя в туфельках-шпильках. Через полтрамвая идет ко мне мужчина слегка за 50, улыбается, встает рядом: «Девушка, вы знаете, что вы очень красивая? Мне от вас ничего не надо, но я не смог промолчать, хочу, чтобы вы это знали!» Я стою, половина салона слышит этот разговор, готова провалиться от смущения. Поблагодарила этого доброго человека, а он вышел на следующей остановке. © Elena Jonsson RaDolls / Facebook
- Был в одном книжно-игровом магазине. Брожу вдоль раздела игр и натыкаюсь на двоих ребят, которые с блоками дженги играли. А я был в образе, предложил ребятам сыграть на троих. И за игрой мне один из них начал рассказывать истории за жизнь и о том, как он классно танцует и что надо будет показать. Закончили игру, я уже собираюсь уходить, а тот парень мне на полном серьезе говорит: «Ты же хотел посмотреть на танец». Офигев от такой серьезности, я тут же согласился. Ой, ребята, вы бы видели эти танцы. Это были те еще коленца. Димас, спасибо тебе, что так красиво вошел в мою грешную жизнь за те 30 минут. © Эдуард Скориков / AdMe
- Когда-то в юности гуляли по торговому центру с сестрой. В какой-то момент к нам подходит группа парней, человек 6–7. Один из них подошел и говорит: «Девочки, вы самые красивые из всех, кого мы когда-либо видели». Мы засмущались и захихикали, а потом они запели а капелла. Вполне профессионально и круто. © cabbagecode / Reddit
- Заметила у девушки в оптике браслет с надписью «Биба». Поинтересовалась, значит ли это, что у кого-то есть браслет «Боба», и получила утвердительный ответ. Пришлось показать ей свое обручальное кольцо с гравировкой «Пупа» и сказать, что у моего мужа гравировка «Лупа». © pipque_ / Twitter
- Еду как-то в автобусе, народу набилось как в час пик в будний день, рюкзак мой можно было даже не держать, так его сдавило. В результате всей этой толчеи я несколько раз весьма крепко прижималась задом к сидящей тетушке-бабушке, а на особенно коварной кочке ткнула ее рукавом в лицо. Несмотря на мгновенные извинения с моей стороны, дама решила всласть поругаться на «нерадивую молодежь». У меня настроение тоже было не очень, так что перебранку я хоть и вяло, но поддержала. И вот тут произошло самое интересное: человек 5 пассажиров, стоявших вокруг, причем все старшего возраста, вступились за меня! Особенно настроение мне поднял комментарий: «Это же ребенок! Как может, так и держится!» Ребенку уже за 30, но было приятно. © Асхаэль / AdMe
- Когда я работал на железной дороге, видел, как кто-то в вагоне включил миксер. Я был настолько поражен, что той даме удалось дойти до 3-й скорости, прежде чем сработало устройство защитного отключения. © MaxEaves / Twitter
- Я была в больнице, и мне должны были оперировать ногу. В лифте столкнулась с милым дедушкой, который сказал, что ему нравятся мои веснушки. Я была подростком и, естественно, ненавидела их, о чем и сказала. Дед вздохнул: «Это очень плохо. Девушка без веснушек словно ночь без звезд». Я даже не могу передать, что я тогда почувствовала. © bfree720 / Reddit
- Однажды я ехала в трамвайчике из универа: в старой кофте, в драных джинсах. И в толпе периодически мелькало лицо юноши. Глаза такие голубые-голубые, волосы светлые, лучи солнца падали как в самом заправском аниме. И такое выражение лица, как у ангела. И вот ехала я и думала: «Бывают же такие красивые люди. Интересно, каково ими быть, наверняка же они живут по каким-то своим, особым правилам для красивых людей?» А юноша постепенно продвигался вперед к двери (на выход) и уже возле меня что-то шепнул. Я:
— Что?
— Вы очень красивая.
И выскочил, зараза такая, из трамвая. © motherofunicorns / Pikabu
- Встретил в ресторане пожилого мужчину, лет эдак 75. Он был с женой и выглядел абсолютно нормальным. Пока не снял шляпу. Под ней у него был мини-ирокез. Я сделал ему комплимент, на что он ответил: «Благодарю. Я хотел себе ирокез с юности и вот только сейчас решился». Видели бы вы, какое разочарованное лицо было у его жены. © Gordonramseyonastick / Reddit
- Очень давно отдыхали мы с подругами в оздоровительном лагере. Решили прогуляться в горы. Устали, конечно, пыхтим, ползем вверх. Вдруг появляются спортсмены (у них тренировка, наверное, была). Пробегают мимо нас и, не останавливаясь, хватают за руку и тащат наверх. Втащили и побежали дальше. И все это молча. До сих пор помню. Спасибо, ребята. © Анна Сальникова / Facebook
- Работала на фотопечати, как-то пришла женщина и просила помочь скинуть инфу с телефона на флешку. Там было много материала по медицине. Через месяц та же история. Однажды клиентка начала задавать кучу вопросов насчет моей проблемной кожи. Я прифигела от такой бестактности, но мне даже слова не дали вставить. Только попросили листок с ручкой и давай писать кучу информации по анализам и лекарствам, параллельно все объясняя. Выяснилось, что у женщины сын имел такие же проблемы, а эффективное лечение получили только в столице, и ей захотелось мне помочь. Спустя месяц я узнала, что эта клиентка считается одним из лучших гастроэнтерологов в нашем городе. А я, изучив подробно ее записи, начала лечение и уже увидела изменения к лучшему. Учитывая несколько бестолковых походов к разным местным дерматологам, до сих пор в шоке от происходящего. Часто вспоминаю ту женщину добрым словом. © Мария Логинова / AdMe
- Каждый раз, возвращаясь из очередного путешествия, я привожу шарф, платки или парео. Последний день в Турции, а ничего не куплено. Сижу у бассейна и печалюсь, рядом веселая компания англичанок бальзаковского возраста. Как у меня хватило смелости спросить у одной насчет парео, где она купила такое роскошное чудо. Недолго думая, она протягивает мне со словами: «Дарю». Большое ей спасибо. © Regina Petrovska / Facebook
- Как-то нашла на улице телефон, а на нем 40 неотвеченных, все от контактов «Мама» и «Папа». Перезвонила одному из них, примчались оба родителя с зареванным 8-леткой. Оказалось, что телефон — долгожданный подарок на день рождения, а он его потерял. Телефон отдала, выслушала жаркие слова благодарности и ушла. А буквально через пару недель меня два гопника «прижали» на темной улице, уже начали за руки хватать, мне 17 лет, растерялась жутко, реву, а люди мимо идут и «не видят». А тут вдруг папа этого мальчика появился, на гопоту прикрикнул и проводил меня до дома. © Лика Безумная / AdMe
А какие истории о неожиданных встречах вы готовы рассказывать снова и снова?
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