16 неисправимых оптимистов, которые заряжают своей энергией всех вокруг

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Согласно исследованиям ученых из Бостонского университета, оптимисты живут дольше пессимистов и чаще достигают 85 лет. Дело в том, что те, для кого стакан полон, чаще других ведут здоровый образ жизни и эффективней справляются с проблемами. Позитивно настроенные люди быстрее восстанавливаются после стрессов, потому что реагируют на них менее эмоционально. В общем, положительно смотреть на вещи полезно для здоровья. Так что скорее переходите на светлую сторону, где уже ждут герои нашей подборки.

AdMe.ru восхищается теми, кто непременно найдет способ сделать лимонад из кислого лимона, подсунутого жизнью. Надеемся, эта подборка поможет вам взглянуть на мир чуть-чуть оптимистичнее.

1. Этот парень — гуру оптимизма

2. Когда пытаешься не унывать, пока все летит к чертям

3. Ну хоть позагорает

4. Всегда есть место надежде

5. Когда-нибудь так и будет

6. Мама без зонта не отпускала

7. Неунывающий дедуля

8. Когда жизнь идет под откос, но ты остаешься оптимистом

9. «Знакомьтесь: моя беременная подруга Лорин. Сегодня ей 35, она в разводе и живет в фургоне у реки»

10. Надеемся, его ожидания совпадут с реальностью

11. С тортиком все гораздо лучше. Даже развод

12. Как сесть в лужу и не потерять лицо

13. Всем бы быть такими, как этот парень

14. «Дядя потерял сознание и оказался в больнице. Я узнал, что с ним все хорошо, получив это фото»

«Если я когда-нибудь буду подключен к аппарату жизнеобеспечения, отсоедините меня. А потом подключите снова. Посмотрим, сработает ли».

15. Жизнью нужно наслаждаться, несмотря ни на что

16. Дайте жалобную книгу!

А вы оптимист или пессимист?