16 неэтичных, но эффективных советов, которыми поделились короли цинизма

39 4

71

11.7k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Вам никогда не случалось колебаться, выбирая между двумя вариантами, один из которых правилен с точки зрения морали, а другой в сотни раз эффективнее? Пользователи интернета давно решили для себя эту проблему и делятся циничными, но полезными советами относительно самых разных сфер жизни.

Мы в AdMe.ru прочитали несколько сотен таких рекомендаций на Reddit, и некоторые из них показались нам очень практичными.

Не хватает денег на машину, а родители не хотят вам помогать? Скажите им, что собираетесь купить мотоцикл, потому что автомобиль позволить себе не можете.

Кем-то раздражены? Или просто хотите сказать что-то приватно, но так, чтобы человек думал, что это видят все? Напишите пост на Facebook, выберите пункт «Только я» в настройках приватности и отметьте адресата. Пост будет виден только вам и ему, но он будет уверен, что вы написали это для всех.

Собираетесь к врачу, чтобы получить больничный, и хотите, чтобы тот был подольше? Скажите, что работаете в пищевой промышленности.

Попробуйте обмануть вашего ребенка в интернете и выманить у него деньги. Если получится, это даст ему ценный жизненный урок о безопасном поведении в сети, а вы получите оплату за обучение.

Если кто-то назовет вас толстым, просто скажите, что, вообще-то, вы уже сбросили 30 кг. В итоге его будут считать хамом, а вас — похудевшим.

Нужны друзья? Создайте в тиндере фальшивый аккаунт человека противоположного пола, начните знакомиться с людьми, а затем назначьте несколько свиданий в одно время в одном месте. Когда вы все поймете, что вас обманули, это будет отличным поводом пойти и выпить вместе.

Пришли на новую работу? Вне зависимости от того, как дела обстоят на самом деле, теперь все ваши бабушки и дедушки живы.

Если ваш родственник или знакомый не умеют пользоваться компьютером и просят вас посмотреть его, потому что он медленно работает, увеличьте скорость курсора на одну или две ступени. Они сразу заметят разницу и будут очень благодарны!

Отправьте приглашения на свадьбу всем миллионерам, адреса которых сможете найти. Есть шанс, что их помощники просто отправят вам подарки без выяснения того, кто вы такой и откуда их босс вас знает.

Не знаете, чем занять маленьких детей? Спрячьте где-нибудь в квартире 4 конфеты, а им скажите, что спрятали 5.

Если ваша девушка слишком много говорит, просто обнимите ее и скажите, что хотите услышать ее дыхание. Помимо тишины вы заработаете несколько очков как романтик.

Если вам нужна помощь в сети, используйте женское имя и аватарку. Так вы сильно повысите свои шансы на поддержку других пользователей.

Каждый раз обедая в ресторане, отмечайте в отзывах Google, что тот не подходит для детей. Так вы уменьшите шансы того, что вашей трапезе будут мешать шумные семьи.

И снова про тиндер. Если ваш сосед по квартире не любит убирать за собой, создайте фейковый профиль и договоритесь, что встретитесь у вас дома. После того как сосед наведет порядок, свидание можно отменять.

Собираетесь на важное собеседование? Если это возможно, пусть перед вами с интервьюером побеседуют подсадные соискатели — ваши друзья. Чем более странно они будут себя вести, тем больше у вас будет шансов выделиться на фоне неподходящих претендентов.

Идете с кем-то на свидание? Сообщите, что у вас очень плотный график. Если все пройдет хорошо, вы сможете планировать следующие встречи и человек будет чувствовать себя особенным, раз ему нашлось место в вашем расписании. Если же свидание пройдет плохо, у вас будет отличное оправдание, чтобы больше не встречаться.