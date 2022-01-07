16 метких комментариев от пользователей, у которых язык острый как бритва

Для людей с чувством юмора нет ничего невозможного: они замораживают кипяток, убирают автозамену магией и инвестируют в серотонин. Ну а мы читаем их комментарии, и настроение гарантированно улучшается, потому что те, кто умеет шутить, способны делать людей счастливыми.