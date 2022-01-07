16 метких комментариев от пользователей, у которых язык острый как бритва
Для людей с чувством юмора нет ничего невозможного: они замораживают кипяток, убирают автозамену магией и инвестируют в серотонин. Ну а мы читаем их комментарии, и настроение гарантированно улучшается, потому что те, кто умеет шутить, способны делать людей счастливыми.
Мы в AdMe.ru слегка завидуем тем, у кого всегда найдется остроумная фразочка для любой ситуации, и вот очередная подборка постов, которые без смеха не прочтешь.
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Над каким комментарием из сети вы смеялись в голос?
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