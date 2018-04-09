16 леденящих кровь шуточек от людей, чье чувство юмора чернее ночи

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Кто называет отдел бухгалтерии «контактным серпентарием» и шутит про схватки с беременными? Конечно, люди с чувством юмора чернее самой ночи. Шутя, мы находим друзей и наживаем врагов. Юмор спасает нас в трудные времена, какого бы цвета он ни был. А теперь приготовьте свой самый ужасный смех — и читайте дальше.