16 леденящих кровь шуточек от людей, чье чувство юмора чернее ночи

Кто называет отдел бухгалтерии «контактным серпентарием» и шутит про схватки с беременными? Конечно, люди с чувством юмора чернее самой ночи. Шутя, мы находим друзей и наживаем врагов. Юмор спасает нас в трудные времена, какого бы цвета он ни был. А теперь приготовьте свой самый ужасный смех — и читайте дальше.

AdMe.ru собрал лучшие шуточки людей, которых вежливость, политкорректность и чужое мнение волнуют меньше всего на свете.

1.

2.

3.

«Неважно, с кем ты „кликаешься“».

4.

«Ушел на рынок».

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

А какие оттенки юмора предпочитаете вы? Присылайте нам свои любимые шутки, и мы соберем из них новую смешную статью.

Фото на превью Imgur

20 На склад!
6 Комментарии

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!