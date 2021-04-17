16 кухонных приспособлений, увидев которые знатоки из «Что? Где? Когда?» завалили бы игру
Вокруг нас полно вещиц, которые всем своим видом вызывают вопрос: «Это что вообще такое?» Особенно богата такими предметами кухня. Люди создали множество приспособлений, облегчающих готовку и другие бытовые дела. Вот только по внешнему виду далеко не всегда можно догадаться, как этими штуками пользоваться.
Мы в AdMe.ru не смогли с первого взгляда угадать предназначение практически ни одной из 16 штуковин. Проверьте свою смекалку и вы. А бонусе притаилась парочка предметов, которые только на первый взгляд кажутся посудой.
«Мы не совсем понимаем, что это за предмет у нас на кухне»
Ответ: Это резак для выпечки.
«В нашем обеденном серебряном наборе есть 2 предмета, предназначение которых мы не смогли определить»
Ответ: Первый предмет — это перфорированная сервировочная ложка для гороха. Второй — специальный совок для сыра стилтон.
«Что это за зазубренная штучка в задней части ножа для пиццы?»
Ответ:
«Нашли это в подвале дома, построенного незадолго до Второй мировой войны»
Ответ: Это старинные ступка и пестик.
«Что это за крошечная кастрюля, которую унаследовал мой муж? У нее съемная крышка с дырочками по краям»
Ответ: Это приспособление для приготовления одного яйца-пашот. Внутрь кастрюли наливается вода, а сверху разбивается яйцо.
Столовые приборы размером примерно с чайную ложку. На оборотной стороне написано: «Нержавеющая сталь, Япония». Других маркировок нет
Ответ: «Они нужны для того, чтобы смазывать маслом кукурузу в початках. У нас были такие, когда я был ребенком».
«На аукционе это назвали сумкой для шитья, но внутри она полностью набита. Я понятия не имею, для чего она нужна»
«На днях нашли в старых вещах парочку непонятных предметов»
Ответ: Слева — вилка для соленых огурцов, с помощью которой можно подцепить овощ из банки и выложить в тарелку. Справа — корыто для измельчения капусты, мяса или грибов.
«Похоже на какой-то фильтр. Не могу вспомнить, откуда он у меня»
Ответ: Это внутренний фильтр из носика чайника или кофемашины.
«Откопал эту штуку на заднем дворе»
Ответ: «Это вафельница. У моей прабабушки была такая же. Она делала вафли в буржуйке для меня и моего брата».
Сотрудникам комиссионного магазина подарили длинный стержень с разъемной серединой
Ответ: Он нужен для охлаждения напитков. Стержень можно подержать в морозилке, а затем вставить в бутылку, заткнув горлышко резиновым наконечником.
«Что это за штука?»
Ответ: Это ключ для консервных банок. С его помощью жестяные крышки снимаются неповрежденными, и их можно использовать повторно.
В этой вазочке какие-то странные штырьки, но для яйца она великовата
Ответ: Скорее всего, в нее кладут половинку апельсина или грейпфрута, чтобы есть ложкой.
«Разошлись во мнениях, что это: неразрезанная вилка или непогнутая ложка»
Ответ: Это лопатка для горчицы.
Бонус № 1: «Это был подарок. Даже не хочу спрашивать, что это за штука»
Ответ: Это специальная ваза для рассаживания комнатных растений.
Бонус № 2: «Нашла в комиссионном магазине 2 ложки, прикрепленные к деревянной ручке»
Ответ: Это музыкальный инструмент, который так и называется — «ложки».
А вам попадались предметы, предназначение которых невозможно определить с первого взгляда?