16 комментариев, которые бьют прямо в сердцевину яблочка

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Интернет без комментариев и лайков перестал бы быть таким интересным местом. Некоторые пользователи настолько прокачали навык вставлять свои пять копеек, что их сообщения становятся даже более смешными и популярными, чем оригинальные посты.

Мы в AdMe.ru поражаемся меткости авторов таких реплик и умениям других пользователей найти лучшие комментарии и сохранить их скриншоты.

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А какие комментарии вам доводилось оставлять под постами в интернете? Напишите нам о метких замечаниях, которыми вы особо гордитесь!

Фото на превью misterdickpic / Twitter

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