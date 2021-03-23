16 историй о странных людях, в чьей голове творится полная свистопляска

Друг посоветовал мне посетить в Кракове кафе по мотивам Гарри Поттера. Я нашел его на Google Maps и узнал, что оно будет работать до 22:00. Втроем мы пошли туда к 20:30. Было темно, шел дождь. Добрались до места... и ничего не нашли. Люди из окрестных магазинов даже не слышали о нем. Мы уже было решили, что кафе закрылось, но потом увидели на одном из магазинов рисунок ведьмы, летящей на метле. Движимые любопытством, мы вошли внутрь. Там шли ремонтные работы, а в конце был тупик. С досадой мы повернули назад, но тут увидели ступеньки, ведущие вниз к двери. Наконец-то мы нашли кафе. Мы были в восторге! Я пожаловался девушке на ресепшене: «Не хватает вывесок. Мы едва нашли ваше кафе». А она ответила: «Оно не для маглов». [Маглы в книгах о Гарри Поттере — люди, лишенные магических способностей. — Прим. AdMe.ru.] © Piyush Lahoti / Quora

Звонит бабушка, 78 лет. Жалуется, что держится высокая температура, а лекарства не помогают. Попросила, чтобы купил что-нибудь и принес. Тут же встаю и топаю в аптеку. Прихожу к бабуле с лекарствами и спрашиваю: «Что ты такое пила, что не помогло совсем?» А она достает препараты для детей до 3 лет, которые ей достались от внука... Я говорю: «Бабуль, они по возрасту не подходят, поэтому и не помогли!» А она мне: «Ох, сынок, откуда ж они могут знать, сколько мне лет?» © «Подслушано» / Ideer