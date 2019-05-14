16 искрометных перлов детей, которым срочно нужно заводить свой аккаунт в твиттере

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Дети воистину гениальны, они видят мир совершенно иначе и часто выдают такое, что из их забавных фраз можно составить целый сборник изречений. Очень часто это не только смешно, но и мудро, что вдвойне полезно для мировосприятия родителей.