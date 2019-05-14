16 искрометных перлов детей, которым срочно нужно заводить свой аккаунт в твиттере
Дети воистину гениальны, они видят мир совершенно иначе и часто выдают такое, что из их забавных фраз можно составить целый сборник изречений. Очень часто это не только смешно, но и мудро, что вдвойне полезно для мировосприятия родителей.
Мы в AdMe.ru обожаем читать детские перлы, ведь они дарят позитив благодаря своей простоте и феноменальности одновременно.
- — Пап, а кошки выходят замуж?
— Нет.
— Они умные. © XplodingUnicorn
- Смотрели с мелким какую-то передачу на «Карусели» про детей, и там ведущий спрашивает мальчика:
— Тебе ведь нравятся динозавры?
— Да.
— А почему они тебе нравятся?
— Потому что их нет. © Яойный пирожочек
- Дочка (9 лет) сказала, что культурные растения — это те, которые матом не ругаются. © Mikhail_Bakh
- — Я хочу, чтобы это была сестричка. Но, если родится братик, я тоже не расстроюсь. Я только расстроюсь, если родится динозавр, — сказала моя 5-летняя дочка сегодня утром.
— А я обрадуюсь, если родится динозавр! — восторженно сообщил 4-летний сын. © M_Simonyan
- Вчера дочка (4 года) подошла ко мне и тихонько спросила: «Мама, а когда мы познакомились?» © caramelnom6
- Сегодня в магазине давали сдачу, и пятерка упала. Говорю малому:
— Зайчик, подними, пожалуйста.
Тут мужчина рядом поднимает и отдает мне со словами:
— Я, конечно, не зайчик...
Малой так возмущенно:
— Зачем тогда поднимал? © хомка
- Я: «Кто устроил весь этот беспорядок?»
8-летняя дочь: «Не я».
6-летняя дочь: «Не я».
4-летняя дочь: «Не я».
3-летняя дочь: «Это все лошадь, я видела ее». © XplodingUnicorn
- Работаю воспитателем в садике. Показываю детям картинки — они называют профессии. На фото женщина с кастрюлей:
— Супница.
— А если она еще и котлеты готовит?
— Котлетница!
— А если блинчики?
— Блинница!
— А если она хорошо все-все готовит?
— Мультиварка! © detorg
- Двоюродная сестра (9 лет) рассказывает, что ей подарили на 8 Марта:
— Вот папа купил маме тюльпаны, а я попросила кактус.
— А зачем тебе кактус?
— Возьму в школу и буду мальчиков отпугивать. © LoveLHMelovin
- Сижу на лавочке, рядом со мной мама с дочкой (7–8 лет). Я подслушала их разговор, и мне стало немного грустно, потому что они обсуждали недавно умершего песика.
Мама: «Он сейчас в лучшем месте».
Девочка, подумав: «В Диснейленде?» © dead_killjoy_
- 3-летние Лиза и Филипп — двойняшки. Лиза:
— Филипп, ты пока еще мальчик, а я уже девочка. © Григорий
- Сыну было 6 лет. Внимательно смотрит на маникюр воспитательницы.
— Ольга Александровна, у вас такие ногти длинные...
— Да. Нравится?
— Нравится. Наверное, по деревьям лазить хорошо. © Sergio
- Рассказываю Егорке (6 лет), что первых людей звали Адам и Ева. Вроде запомнил. Через какое-то время решила проверить.
— Как звали первого человека?
— Адам!
— А его жену?
— ...Мадам! © detorg_rss
- Иду домой, навстречу мама с дочкой лет 6.
— Тебе пора начинать учиться планировать свое время. Вот чем ты сейчас собираешься заняться?
— Сейчас я бы хотела еще немножко походить по лужам. © senbermyau
- Я: «Мы едем к бабушке».
6-летняя дочь: «Ура! Никаких правил!»
Я: «Там есть правила».
6-летняя дочь: «Если только для тебя». © XplodingUnicorn
- «Ложись, королева, слева, где мое сердце», — сказал мой 5-летний сын, когда я пришла почитать ему сказку на ночь. © z_nurm
А какие перлы недавно выдал ваш ребенок?
Фото на превью M_Simonyan / twitter