16 искрометных перлов детей, которым срочно нужно заводить свой аккаунт в твиттере

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Дети воистину гениальны, они видят мир совершенно иначе и часто выдают такое, что из их забавных фраз можно составить целый сборник изречений. Очень часто это не только смешно, но и мудро, что вдвойне полезно для мировосприятия родителей.

Мы в AdMe.ru обожаем читать детские перлы, ведь они дарят позитив благодаря своей простоте и феноменальности одновременно.

  • — Пап, а кошки выходят замуж?
    — Нет.
    — Они умные. © XplodingUnicorn
  • Смотрели с мелким какую-то передачу на «Карусели» про детей, и там ведущий спрашивает мальчика:
    — Тебе ведь нравятся динозавры?
    — Да.
    — А почему они тебе нравятся?
    — Потому что их нет. © Яойный пирожочек‏
  • Дочка (9 лет) сказала, что культурные растения — это те, которые матом не ругаются. © Mikhail_Bakh
  • — Я хочу, чтобы это была сестричка. Но, если родится братик, я тоже не расстроюсь. Я только расстроюсь, если родится динозавр, — сказала моя 5-летняя дочка сегодня утром.
    — А я обрадуюсь, если родится динозавр! — восторженно сообщил 4-летний сын. © M_Simonyan
  • Вчера дочка (4 года) подошла ко мне и тихонько спросила: «Мама, а когда мы познакомились?» © caramelnom6
  • Сегодня в магазине давали сдачу, и пятерка упала. Говорю малому:
    — Зайчик, подними, пожалуйста.
    Тут мужчина рядом поднимает и отдает мне со словами:
    — Я, конечно, не зайчик...
    Малой так возмущенно:
    — Зачем тогда поднимал? © хомка
  • Я: «Кто устроил весь этот беспорядок?»
    8-летняя дочь: «Не я».
    6-летняя дочь: «Не я».
    4-летняя дочь: «Не я».
    3-летняя дочь: «Это все лошадь, я видела ее». © XplodingUnicorn
  • Работаю воспитателем в садике. Показываю детям картинки — они называют профессии. На фото женщина с кастрюлей:
    — Супница.
    — А если она еще и котлеты готовит?
    — Котлетница!
    — А если блинчики?
    — Блинница!
    — А если она хорошо все-все готовит?
    — Мультиварка! © detorg
  • Двоюродная сестра (9 лет) рассказывает, что ей подарили на 8 Марта:
    — Вот папа купил маме тюльпаны, а я попросила кактус.
    — А зачем тебе кактус?
    — Возьму в школу и буду мальчиков отпугивать. © LoveLHMelovin
  • Сижу на лавочке, рядом со мной мама с дочкой (7–8 лет). Я подслушала их разговор, и мне стало немного грустно, потому что они обсуждали недавно умершего песика.
    Мама: «Он сейчас в лучшем месте».
    Девочка, подумав: «В Диснейленде?» © dead_killjoy_
  • 3-летние Лиза и Филипп — двойняшки. Лиза:
    — Филипп, ты пока еще мальчик, а я уже девочка. © Григорий
  • Сыну было 6 лет. Внимательно смотрит на маникюр воспитательницы.
    — Ольга Александровна, у вас такие ногти длинные...
    — Да. Нравится?
    — Нравится. Наверное, по деревьям лазить хорошо. © Sergio
  • Рассказываю Егорке (6 лет), что первых людей звали Адам и Ева. Вроде запомнил. Через какое-то время решила проверить.
    — Как звали первого человека?
    — Адам!
    — А его жену?
    — ...Мадам! © detorg_rss
  • Иду домой, навстречу мама с дочкой лет 6.
    — Тебе пора начинать учиться планировать свое время. Вот чем ты сейчас собираешься заняться?
    — Сейчас я бы хотела еще немножко походить по лужам. © senbermyau
  • Я: «Мы едем к бабушке».
    6-летняя дочь: «Ура! Никаких правил!»
    Я: «Там есть правила».
    6-летняя дочь: «Если только для тебя». © XplodingUnicorn
  • «Ложись, королева, слева, где мое сердце», — сказал мой 5-летний сын, когда я пришла почитать ему сказку на ночь. © z_nurm

А какие перлы недавно выдал ваш ребенок?

Фото на превью M_Simonyan / twitter

  • 93
    4
  • 82
  • 40
  • 50.8k

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