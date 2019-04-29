15 ироничных комментариев от тех, кто скажет как отрежет

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Кто из нас не мечтал о машине времени, чтобы, придумав колкий ответ, вернуться в прошлое и круто ответить собеседнику? Хотя некоторым людям такой трюк не нужен: их мозг словно создан для того, чтобы выдавать остроумные реплики по 100 штук в минуту. Именно они делают вирусным любой пост, который активно комментируют в интернете. Почитайте про «леж лежа», малыша Йоду и замкнутый круг с мороженым «Макфлурри» — и убедитесь сами.