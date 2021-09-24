16 фотографий, которые наглядно демонстрируют значение слова «забота»

Жизнь — непростая штука, и очень часто все наши силы уходят только на то, чтобы как следует позаботиться о себе. Но есть и те, кому хватает энергии и мотивации проявить заботу и внимание по отношению к другим, несмотря на собственные трудности.

Мы в AdMe.ru тоже стараемся не проходить мимо чужих проблем, но у героев сегодняшней подборки нам есть чему поучиться.

«Стойка с предметами первой необходимости для моих учеников»

«У моего стоматолога работает собака психологической поддержки»

«Обожаю комплименты! Даже когда мне их говорит зеркало»

«Ой, замолчи, ты отлично выглядишь».

«Я занимаюсь резьбой по камню и оставляю cвои работы в разных диких местах, чтобы люди нашли их во время своих приключений»

Местный магазин мороженого помог этому парню сделать предложение

«Матайя, ты будешь моей девушкой? Грэхэм».

«Матайя, ты выйдешь за меня? Грэхэм».

«На парковочном талоне нашего отеля перечислены частоты местных радиостанций, чтобы гости из других городов могли их найти»

«Сказала мужу, что все, что я хочу в эти выходные, — это чизкейк. Он приготовил его с нуля, и даже ежевику собирал сам»

«Поддерживаю лапу своего кота, чтобы ему было удобнее вылизываться»

Нет ничего стыдного в слабостях

«Это нормально — иногда разваливаться. Тако так делают, но мы все равно их любим».

«Мой сын был так счастлив, когда что-то выигрывал. Этот автомат работает по системе „заплати $ 1 и играй, пока что-то не вытащишь“, и я считаю, что все они должны быть такими»

Торговый автомат, который продает... книги

«Моя жена испекла этот торт на второй день рождения нашего сына. Он такой классный»

Супермаркет сделал крытую парковку для покупателей, которые приезжают на лошадях

Отель для бездомных кошек

Девушка на углу улицы

«Жизнь — тяжелая штука, но не теряйте надежду!»

«Девчонки из команды по вейкбордингу решили сделать педикюр перед чемпионатом. Я попросила, чтобы они взяли мои ноги в салон. Получилось офигенно!»