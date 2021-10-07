16 фото из Австралии, где за одну прогулку можно нахвататься впечатлений на всю жизнь

На свете есть много мест, которые стоит посетить. Но среди них особняком стоит Австралия — которая одновременно может вызывать и страх до дрожи в коленках, и дичайший интерес к изучению. И хорошо, что пользователи сети со своими снимками могут помочь нам оценить все прелести этого материка.

Мы в AdMe.ru обеими руками за предварительную подготовку, поэтому приготовьтесь к заряду абсолютно полярных эмоций. Добро пожаловать в Австралию!

«Сегодня у меня на очереди тропа Брэдли Хэд. Мы живем в удивительном городе!»

«Этот парень просто захотел со мной поздороваться, когда я проезжал через парк»

Фото из центра Сиднея. Знаменитый зеленый дом

Поссумы. Обычно эти чуваки тусят ночью, но эти решили выползти днем

Что можно купить на 100 австралийских долларов (чуть больше 5 000 российских рублей), если не покупать продукты в супермаркете, а закупаться на рынке

Просто кемпинг в Австралии

«Никогда не думал, что мне понадобятся инструкции, как пользоваться туалетом, но вот в Австралии они есть»

Выглядит так, будто пришел за тобой, а не за крошками от твоей печеньки. Бедные крошки

Это река в Австралии коричневая не из-за грязи, а из-за чайных листьев, падающих в нее. Другими словами, в Австралии есть чайные реки

«Моя подруга переехала в другой дом (в Австралии) и сразу нашла новых друзей»

Иногда жизнь в Австралии именно такая, как все думают

«Ездил в Австралию и нашел статую Стива Ирвина и его детей»

«Нашел затопленную бутылку во время подводного плавания. Внутри были вода, песок и очень ядовитый осьминог»

Даже град в Австралии хочет расправиться с вами

«Пытался поймать мышь дома»

«Мой друг занимался подводным плаванием в Австралии и сделал это чудесное фото»