16 фото из Австралии, где за одну прогулку можно нахвататься впечатлений на всю жизнь
На свете есть много мест, которые стоит посетить. Но среди них особняком стоит Австралия — которая одновременно может вызывать и страх до дрожи в коленках, и дичайший интерес к изучению. И хорошо, что пользователи сети со своими снимками могут помочь нам оценить все прелести этого материка.
Мы в AdMe.ru обеими руками за предварительную подготовку, поэтому приготовьтесь к заряду абсолютно полярных эмоций. Добро пожаловать в Австралию!
«Сегодня у меня на очереди тропа Брэдли Хэд. Мы живем в удивительном городе!»
«Этот парень просто захотел со мной поздороваться, когда я проезжал через парк»
Фото из центра Сиднея. Знаменитый зеленый дом
Поссумы. Обычно эти чуваки тусят ночью, но эти решили выползти днем
Что можно купить на 100 австралийских долларов (чуть больше 5 000 российских рублей), если не покупать продукты в супермаркете, а закупаться на рынке
Просто кемпинг в Австралии
«Никогда не думал, что мне понадобятся инструкции, как пользоваться туалетом, но вот в Австралии они есть»
Выглядит так, будто пришел за тобой, а не за крошками от твоей печеньки. Бедные крошки
Это река в Австралии коричневая не из-за грязи, а из-за чайных листьев, падающих в нее. Другими словами, в Австралии есть чайные реки
«Моя подруга переехала в другой дом (в Австралии) и сразу нашла новых друзей»
Иногда жизнь в Австралии именно такая, как все думают
«Ездил в Австралию и нашел статую Стива Ирвина и его детей»
«Нашел затопленную бутылку во время подводного плавания. Внутри были вода, песок и очень ядовитый осьминог»
Даже град в Австралии хочет расправиться с вами
«Пытался поймать мышь дома»
«Мой друг занимался подводным плаванием в Австралии и сделал это чудесное фото»
А что в Австралии привлекает лично вас?
Фото на превью PQlse / Imgur
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