16 фокусов на кухне, с которыми готовка превращается в кулинарное представление

Наверное, многие догадывались, что кухонные приборы можно использовать не только по прямому назначению. Например, с помощью пресса для лепешек можно сделать идеально плоское филе, а в вафельнице запросто приготовить картошку с сыром. Другое дело, когда помощниками повара становятся гаечный ключ и медицинский шприц, а что такого — в готовке все средства хороши.

Мы в AdMe.ru хорошенько пошарили по карманам кухонных фартуков пользователей сети и нашли кучу крутых лайфхаков, которые помогают хозяюшкам творить кулинарные шедевры. А в бонусе покажем приспособление, о котором даже и не подумаешь, что оно имеет отношение к кухне.

«Я использую свой пресс для лепешек, чтобы сделать идеально плоское куриное филе»

«Вы легко сможете измельчить куриную грудку с помощью ручного миксера»

«Жир, оставшийся после приготовления бекона, можно залить в форму для льда и заморозить для следующего использования»

«С помощью ложек можно зафиксировать дуршлаг над раковиной, он не сдвинется с места даже под напором воды при процеживании макарон»

«Поставьте тарелку на кастрюлю с водой, в которой вы варили яйца, и ваш завтрак останется теплым»

С помощью вилок свиные отбивные удобно обжаривать со всех сторон

«Как расколоть фундук с помощью гаечного ключа»

«Силиконовые формы отлично подходят для приготовления яиц на бутерброды. А также с их помощью вы можете сделать омлет с овощами всего за 14 минут»

«Если вы хотите приготовить выпечку с начинкой, возьмите обычный шприц, это гораздо аккуратнее и проще, чем использование кондитерских пакетов. К тому же они многоразовые и дешевые!»

С помощью вафельницы можно легко приготовить, например, картошку с сыром

Ломтики хлеба, закрепленные шпажками в месте разреза, не дадут пирогу зачерстветь

«Я просто гений! Вот так нужно держать в одной руке пончик и газировку»

«Наверняка у каждой хозяйки есть свои помощники на кухне. Делюсь своими! Обалденная закуска из огурцов в банке»

«Огурец — 4 штуки, укроп — 4–5 веточек, чеснок — 3 зубчика, соль — по вкусу, немного больше, чем на салат, и щепотка сахара. Все перемешать и хорошенько встряхнуть».

«Ну что, кто-нибудь еще так делает или я единственный догадался?»

«Избавляемся от косточек во фруктах»

«Режем фрукт надвое и поворачиваем половинки относительно друг друга. Затем разрезаем половину с косточкой еще раз пополам и вновь поворачиваем. Вынимаем косточку из оставшейся четвертинки — там должно быть уже просто».

«Маленький кусочек бруса и саморез. Брать пальцами удобнее, не выскальзывает. Не крутится по поверхности в перевернутом состоянии. Когда готовишь — можно класть лопатку, которой мешаешь»

Бонус: «Никак не могу понять, что это. Какой-то кружок с ножницами»

Это же устройство для снятия верхушки с вареных яиц. © addiboy / Reddit