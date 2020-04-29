16 доказательств того, что отношения — занятие не для слабонервных

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Если вспомнить все забавные истории, которые случались с нами на любовном фронте, может получиться не одна смешная статья. Неудачные свидания, безумные СМС-диалоги, необъяснимые поступки бывших и откровения времен начала брачной жизни знакомы многим из нас. И выигрывают те, кто может отнестись ко всему этому с юмором.

AdMe.ru верит, что любовь — самая классная, непредсказуемая и захватывающая вещь на свете. А все неудачи и несовпадения всегда можно обратить в шутку и насмешить этим весь интернет. А в конце вас ждет добрая история про объединяющую роль пельменей в семье.

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Стали встречаться с парнем. Как у него ночую — за ночь просыпаюсь по 2–3 раза. Дома у себя все нормально. Поделилась с ним наблюдением, а он мне говорит: «Так это я тебя бужу: ты так храпишь, что стены трясутся!» А потом и я вспомнила, как просыпалась иногда дома: кот ночью будил, гладил лапой по носу. © PoisonFox / Pikabu

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Лет 15 назад у меня была подруга (было нам лет по 16–17). Однажды она сказала, что ей нравится один парень, и на случай, если у них возникнет взаимная симпатия, она хочет быть «во всеоружии». В общем, попросила она меня научить ее целоваться. Весьма странная просьба, так как тогда меня, кроме футбола во дворе с пацанами, ничего не интересовало и профессионалом в поцелуях я явно не был. Но я, естественно, согласился, и через какое-то количество «целовальных сеансов» она призналась, что этот парень — я. © Сlayne / Pikabu

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Мне иногда кажется, что мой муж состоит в каком-то ордене, члены которого поклялись ничего не выкидывать. То есть, если зубная паста на нем закончилась, это не повод брать новый тюбик и выкидывать старый. Это обязательно должна сделать я. Мне не сложно, но лет через 10 начинает бесить. Сначала я спрашивала: «Почему?» «Там пасты еще на неделю, просто у тебя руки слабые и ты не можешь выдавить». И однажды я решилась на эксперимент (если что, я им не горжусь): я развернула жестяной тюбик пасты, вымыла его изнутри водой, аккуратно завернула, положила обратно в стакан, а сама чистила зубы пастой из тайного тюбика. Так прошла неделя. Я не выдержала первой. Спрашиваю: «Все нормально? Не пора ли поменять пасту?» — «Нет! Там еще чистить и чистить!» © Inato / Pikabu

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Бонус: история про домашние пельмешки

Однажды у нас с моей коллегой по работе зашел разговор про пельмени. Я сказал, что магазинным пельменям не доверяю, потому что неизвестно, что в них кладут, и ем исключительно домашние пельмени, приготовленные своими силами. Коллега ответила, что очень хотела бы посмотреть на идиотку, которая выйдет за меня замуж и которой будет не лень заморачиваться и готовить мне домашние пельмени. В общем, мы с ней уже 3 года в браке и да, вчера в очередной раз лепили домашние пельмешки. © Alexograf / Pikabu