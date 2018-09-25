16 доказательств того, что наш мир еще способен удивлять

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Окружающий мир — удивительное место, и кажется, мы никогда не перестанем ему поражаться. Если вы думаете, что уже читали-видели-знаете все о нем, то в последний момент найдется что-то, что заставит вас выглядеть так же, как котик из нашего видеобонуса (смотрите в конце статьи).

AdMe.ru приготовил для вас новую подборку удивительных фотографий, еще раз доказывающих, как много в мире неизвестного.

Паук, который может обернуть свое тело вокруг ветвей дерева

Петля в пустыне

Ощущение, что дом «сбрасывает старую кожу»

Милое растение, но ночью на него лучше не натыкаться

Самое большое летающее животное, которое когда-либо существовало

Жалоба клиента 1750 г. до н. э.

Если в мире есть идеал ракушки — то вот он

Интригующее природное явление

Такое совпадение бывает раз на миллион

Или такое

Солнце растопило снег повсюду, кроме тех мест, где лежала тень от велосипеда

Вот это глубина

Радуги много не бывает

Фонтан

«Я даже боюсь представить силу мага, который живет в Вологде»

Стопа слона

Бонус: как мы в редакции делали этот пост