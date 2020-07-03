16 доказательств того, что если у вас есть кот, то будет еще один. А потом еще. И еще

Тот, кто хоть раз в жизни подбирал бездомного котейку, знает, что невозможно устоять перед обаянием продрогшего под дождем котенка или выгнать на улицу беременную кошку. В конце концов, уж если одному зверю еды хватает, значит, хватит и двум, а то и трем.

Редакция AdMe.ru разыскала людей, которые считают, что один кот — хорошо, а много — еще лучше.

1. «Тика объедала огурцы в теплице, а когда началась зима, приходила на крылечко выпрашивать еду. Взяли. Она отъедалась, толстела, а потом неожиданно начала рожать. Мы-то думали, что просто жирненькая»

«Загуглила, как принимать роды у кошек, и все у нас состоялось. Я с тех пор немного седая, зато есть пара котят. Муж сказал: „Если родится рыжий, оставим“. Я сказала, что оставим, если родится серый. Родились рыжий парень и серая девочка».

2. «Около 10 вечера на работу пришел гость. Ну что, пустил. Из еды — пакет молока и булочка. Накрошил, залил молоком, дал. Он не ел — он глотал не жуя. Это уже 4-й кот с начала 2019 года, и именно в мою смену...»

В итоге оказалось, что это не кот, а кошка. И нашедший оставил ее со словами: «Где есть 4 зверя, там и 5-й не помеха».

3. «Шел 2017 год. Орала чайка. Я пошла смотреть на нее — под бетонным забором сидел лохматый котенок, который издавал эти вопли. Так в нашем доме появился Сэм»

«Где-то через год решили взять 2-го котика, чтобы серому было не скучно крушить квартиру в одну морду. Полистав объявления, увидела 2-летнюю шотландку с грустными глазищами и влюбилась. Так у нас появилось флегматичное, но довольно ласковое существо по имени Мура».

«Ну а последняя этим летом прибежала к нам на работу из дикого леса. Просидела рядом с нашим вагончиком до вечера. Рабочий день закончился уже полчаса как. Тут уже муж взорвался, говорит, мол, бери ее и поехали (сдобрено матом). Запихнув ничего не понимающую зверюгу в коробку, отправились домой. Нарекли Элуной».

4. «Мы живем в частном секторе. Как-то с месяц назад выхожу с утра с собакой и слышу непонятный писк. Иду на звук и обнаруживаю это»

«В доме у нас живут 2 собаки — взять это семейство не можем. Решили подкармливать и не беспокоить, а там по ситуации. Но вот выхожу вчера утром с псом и вижу прямо на крыльце новорожденного котенка. Еще одна кошкомать. Мы всей семьей в шоке. Не знаю, с чего кошки всей округи решили выбрать наш дом в качестве родильного. В итоге к полудню у нас была серая кошка с 4 котятами под крыльцом и рыжая кошка с 4 котятами на крыльце».

«Они объединились и выкармливают детей вместе. Отлучаются по очереди, уходят куда-то по своим делам. Кормятся из общей миски, за еду не дерутся и вообще не конфликтуют. Вот так буквально за месяц наша семья стала больше на 10 новых членов. Рыжих и разноцветных котят готовы взять знакомые. Остальных себе оставим».

5. «Я — Света-пять-котов. Когда-то дочь принесла с улицы котенка „покормить“. Ну-ну»

«Дом у нас частный. Есть сад. Кошку в 4 стенах не удержать — так вот, Манюня родила нам котят. Немножечко. 4 штуки. И все девочки».

6. «У соседки на работе жила кошка Муся. Когда соседка увольнялась, начальник заявил, что кошку больше терпеть не намерен. А у нее дома своих 5. Решили: где 5 ртов, там и 6-му место найдется»

7. «Это 3-й — и последний — кот в моей жизни»

8. «У нас тут 3-й кот... Один из наших привел его домой сегодня»

9. «Большой полосатый кот принес домой серого котенка. Наверное, кот сказал котенку: „Пойдем со мной, я знаю людей, которые вкусно кормят!“ Пришлось приютить»

10. «На даче наш кот привел на участок кошку. Та родила в дровнике. В руки не даются. Живут на заднем крыльце. Построили им домик»

11. «Уличная кошка притащила к моему порогу котенка. Чрезвычайно агрессивного. А потом ушла и вернулась еще с одним»

12. «„Если мы заведем 3-го кота, все решат, что мы чокнулись“, — сказал муж. А теперь знакомьтесь: Фиби, 8 недель»

13. «У нас есть 2 нормальных кота. Завели 3-го. Не надо было испытывать судьбу»

14. «1-го — Локи — мы подобрали на улице промозглой осенью. Потом это повторилось дважды с разницей в год — со Смоки и Флопи»

«4-го забрали у друга, чья кошка родила, уж очень напоминал котенка из рекламы „Вискаса“. Они все такие разные: у каждого свои привычки, любимые игрушки и любимые места для отдыха. Наши котики кастрированы, дома от них нет никакого запаха и никаких проблем, только антистресс и радость от постоянного мурчания. Как говорится, без кота и жизнь не та!»

15. «Неожиданный гость. Похоже, будет котом № 3. Вообще-то я не хотел 3-го кота, но этот меня сразил»

16. «Однажды я увидела котика на фейсбуке — маленького черного Бэтмена — и уговорила мужа приютить его. Через пару месяцев муж вдруг высказал вслух мысль: „Я тут подумал, может, нам еще кота взять?“»

«Мысль мы отмели, так как 2 кота казались безумием. Но совершенно случайно на базаре увидели мальчика с котенком, который кормил его тортильями. Я поняла, что так котик долго не проживет. Пришлось взять себе. Через какое-то время у нас стала барахлить телевизионная антенна, муж отправился во двор посмотреть, что случилось, и принес толстого рыжего кота. Пустили его домой, чтобы „покормить“».

«Следующих котят спасли из канавы соседи. Потом муж спас кошку с улицы от машин. Еще несколько кошек появились у нас благодаря группам на фейсбуке. И каждый раз это были „последние кошки“. Последней на данный момент стала кошка № 15, которую я нашла на улице и принесла домой, чтобы дать еды. В итоге она у нас так и осталась».