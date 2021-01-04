16 диких историй о том, что аренда квартиры — то еще приключение

Аренда жилья — квест не для слабонервных. Внезапные появления хозяев в самый неподходящий момент, запрет беременеть, борьба за холодильник — чего только не услышишь от опытных арендаторов, ведь их отношения с владельцами съемных квартир по накалу страстей не уступают любовным сюжетам в кино.

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У хозяйки в квартире было много цветов: папоротники, кактусы и прочее. Джунгли в однушке. Так она не разрешала нам поливать ее сад и сама приходила раз в 2–3 дня. Но не звонила заранее, а просто открывала дверь в любое время и возилась с лейкой, пока мы смотрели телевизор или еще что-то делали или вообще в квартире не было никого. © threeakk / Pikabu

На последней квартире, которую я снимал, несколько раз заводил разговор с хозяйкой: мол, окна бы поставить пластиковые, обои переклеить на хорошие, долговечные — в счет оплаты, разумеется. Отказывалась. Накопил на свою квартиру, говорю хозяйке, что будем съезжать. Пришла принимать: «О! А где окна пластиковые? А обои почему не переклеены?» Я: «Так в счет оплаты же не договорились». Она: «Так я думала, что я не согласилась и вы сами за свой счет все сделаете. Вас же сильно не устраивало то, что есть». © Priestone / Pikabu

Вспоминаю милую бабу Нину... Я и брат снимали у нее часть частного дома, с веранды 2 входа: один в ее половину, второй в наши 2 комнаты. Сначала все ничего. Мягко стелила. А потом откуда-то появилась огромная немецкая овчарка в прихожей. И даже чтобы сходить в туалет, приходилось подвывать под стенкой: «Баба Ни-ина, ба-аба Ни-ина...», и так в туалет, простите, хочется, а еще от смеха по полу катались, осознавая тупость ситуации. Продолжалось до тех пор, пока братишка не разозлился: схватил домашний тапочек и попер на псину. И о чудо! Собака заскулила и спряталась под стол! Через 2 недели мы съехали. © Менин Жолум Мой Путь ОсОО / AdMe.ru

Мы снимали у пожилой пары очень старый дом, который нуждался в ремонте: двери и окна прогнили. Хозяева просто выковырнули прогнившее и заткнули дырки кусочками дерева и жевательной резинкой. © shellystrawberry / Reddit

Искали квартиру для съема, понравилась одна, милая и уютная. Хозяева — пара средних лет — жили на той же лестничной площадке. Когда сели подписывать договор, обнаружили пункт, где говорилось, что девушке нельзя беременеть, пока мы живем там, а также нельзя ходить по дому в одежде, которая открывает плечи и ноги, а еще делать макияж и оставаться дома одной, если хозяин квартиры тоже дома один, без своей супруги. Еще и хотели на нас в суд подавать, когда мы отказались подписывать договор. © Opera Noire / AdMe.ru

Через знакомых снимать — это самая жесть! Мы с подругой студентки, обе начали подрабатывать и решили съехать из общаги на квартиру. Нашли обшарпанную однушку, но для нас она была прекрасна отдельной ванной и персональным холодильником. На радостях к хозяйке квартиры не особо приглядывались, а надо было бы. Через неделю хозяйка позвонила и сказала, что забирает холодильник, ей для заготовок на зиму нужен. А на дворе — февраль! Самый разгар заготовок же! На наше возмущение — ноль эмоций. Выгружайте все, я его забираю. И забрала. А заодно почему-то решила, что шкатулочка с нашей немудреной бижутерией тоже принадлежит ей! Я увидела, как она ее засовывает в сумку, прифигела и говорю: пардон, мадам, это наше. На что она ТАК искренне возмутилась! Открыла эту коробочку и с воплями «да где ж ваше-то!» стала перебирать побрякушки с комментариями: это я в 74 году из Югославии привезла, а это мне Саша, сынок, дарил, а это вот... Да так натурально! У меня от растерянности слезы из глаз, я в полном шоке от такого наглого грабежа, что делать, не знаю. Хорошо, что подруга сориентировалась, разоралась как торговка с рынка и вцепилась в коробочку намертво. Тетка даже не моргнула, коробочку выпустила, но сказала, чтобы завтра мы квартиру освободили. © Luanna / AdMe.ru

Снимала я у одной бабули комнату. Все закончилось, когда она поселила в соседнюю комнату разведенного сынулю лет около 40 в надежде нас зафрендить. Мне тогда 21 год был. © Елен / AdMe.ru

Снимала убитую двушку. Дому 200 с гаком лет, огромные жилые комнаты с потолками 4 метра и ванна на кухне. Договорились с хозяйкой, что в счет арендной платы сделаю из кладовой полноценную ванную комнату. Наняла рабочих, сделала как положено. Пришла хозяйка, ей все очень понравилось. Как-то днем прихожу с работы пораньше, а она мирно принимает ванну, в стиралке стирается ее белье, в спальне на кровати лежат мои новые вещи, вытянутые из шкафа: видимо, примеряла. На мои претензии она сказала, что у нее дома таких удобств нет и что я молодая и должна уважать старших. После этого я купила собственный дом, чтобы больше не попадать в подобные истории. © Dasha Clarkson / AdMe.ru

Снимали с подругой комнату у одной 70-летней дамы. Вначале все было прекрасно: она готовила нам вкусные завтраки, а когда мы шли в театр, брызгала нам на запястья своими дорогущими духами. Конфликты начались из-за покрывала. В нашей комнате стояла кровать, застеленная очень красивым покрывалом. Сидеть на нем было строго-настрого запрещено, но и убирать его разрешалось только на ночь. Чтобы днем сесть или прилечь на кровать, полагалось подстилать покрывальце попроще, а вставая, немедленно его убрать. Естественно, мы периодически нарушали этот устав, а она умудрялась заглянуть с проверкой в самый неподходящий момент! © Старушка-веселушка / AdMe.ru

Когда мы съезжали с квартиры, хозяйка села с калькулятором и подсчитала все, что мы должны ей за истертые нами плашки древнего паркета и амортизацию ручек всех дверей и дверец. И выпросила у нас кровать. © Lenkakaka / Pikabu

Родственники сняли убитую студию: одна большая пустая комната, батарея чугунная под окном, на стене в углу кран с холодной водой, но без раковины, а под ним канализационная труба, закрытая заглушкой. Арендодатель говорит: сам понимаю, что нужен ремонт, зато цена низкая. Муж рукастый: стенку сделал из гипсокартона, санузел в углу отгородил, раковину, унитаз и двери на «Авито» по дешевке взяли, обои наклеили. Забежал к ним хозяин за деньгами и увидел все это великолепие. А через неделю звонит и рассказывает слезную историю: сгорела квартира у родственников, и он их в свою квартиру пускает жить, а сам будет в эту студию перебираться, «так что съезжайте срочно!» Муж попросил у хозяина 3 дня на выезд, а тот милостиво согласился. Муж разобрал стенку и санузел, а жена все обои отодрала, не поленилась. Пришел хозяин и обомлел: в углу кран на стене и канализация с заглушкой. Только и смог вымолвить: «А где?» А муж ему и говорит: «Что нам сдал, то и назад забирай! Все по-честному». © spolox455 / Pikabu

Снимала жилье у одной бабули, так она мне высказала: «Где это видано, чтобы мылись каждый день?! Надо как я, раз в неделю». А еще она однажды ушла из дома в моей обуви. © AlexLissabon / Pikabu

Я снимал квартиру и платил за месяц вперед (заплатил — живешь). Когда пришла пора расставаться с этим жилищем, хозяйка вдруг решила, что я ей плачу по факту проживания (месяц прожил — заплатил). Я с этим не согласился, и она стала угрожать, что расскажет в соцсетях, какой я негодяй. © KalashMan / Pikabu