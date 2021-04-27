16 человек рассказали о случаях, вспоминая которые они до сих краснеют как раки

Знакомая рассказывала историю. Она работала официанткой в ресторане, там было принято беременным посетительницам дарить какую-нибудь вкусняшку. И вот заходят парень и девушка, явно в положении, садятся за столик, и в процессе обслуживания официантка радостно сообщает: «А это вам в подарок угощение, специальный комплимент от нашего шеф-повара, который мы дарим всем беременным гостьям!» Парень и девушка недоуменно переглядываются, потом девушка произносит: «А я вообще-то не беременная». © Vladislav417 / Pikabu

Когда сын был в 1-м классе, прямо перед выходом в школу вспомнил, что у них сегодня сладкий стол. Благо дома имелся десяток кексов и увесистый кулек конфет. Негусто, но, с другой стороны, ничего другого все равно придумать уже не успеваю. Забираю со школы домой, сияет аки ясно солнышко: «Мама, меня все дети поздравляли и пели Happy Birthday!» Хм, на улице октябрь, а день рождения у нас в марте. Ох, думаю, фантазер, чего только не придумает. На следующий день учительница сокрушается: «Что же вы не предупредили, что у ребенка день рождения, мы бы лучше подготовились, я бы открытку сделала!» Оказывается, никакого сладкого стола не было, а сын просто вручил педагогу кексы и конфеты и сказал, что у него день рождения. Не представляю, как она делила это на весь класс и что думала о моей исключительной экономности. Было очень стыдно и смешно одновременно. © Формула Воды / AdMe