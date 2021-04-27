16 человек рассказали о случаях, вспоминая которые они до сих краснеют как раки
Мы готовы спорить на щелбаны, что у каждого из нас есть хотя бы одна история, от которой внутри все неприятно съеживается: какой-то случай, когда мы опростоволосились или попали в неудобное положение. Ну как, вспомнился вам такой инцидент из вашей жизни?
Мы в AdMe.ru точно знаем, что переживать из-за таких нелепостей не стоит, лучше посмеяться над ними вместе с друзьями, как и сделали эти 16 человек.
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В «Перекрестке» сегодня выбираю творожки для ребенка. Боковым зрением замечаю, что рядом какая-то мадам тоже смотрит творожки. Я уже собралась идти дальше, а она не уходит и мешает. Я ей и говорю, мол, позвольте пройти. Какой-то мужик заржал, и до меня дошло, что это зеркало. Мне до сих пор стыдно. © LampaTrampa / Pikabu
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Пошла на первое свидание с парнем, познакомились на работе. И все было отлично, пока у него не зазвонил телефон. Он попросил меня посидеть тихо, потому что ему звонила жена. © MobyDicksentme / Reddit
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Гинеколог оказался мужчиной, спокойно прошла осмотр и отправилась домой. На вечер было запланировано мероприятие: коллега пригласила на день рождения. Купив подарок, отправилась по указанному адресу, и все... моя жизнь разделилась на «до» и «после». Дверь открыл он, муж моей коллеги, тот самый гинеколог. Я понимаю, что у врачей нет пола, но весь вечер мне было так неловко. © Подслушано / Ideer
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Знакомая рассказывала историю. Она работала официанткой в ресторане, там было принято беременным посетительницам дарить какую-нибудь вкусняшку. И вот заходят парень и девушка, явно в положении, садятся за столик, и в процессе обслуживания официантка радостно сообщает: «А это вам в подарок угощение, специальный комплимент от нашего шеф-повара, который мы дарим всем беременным гостьям!» Парень и девушка недоуменно переглядываются, потом девушка произносит: «А я вообще-то не беременная». © Vladislav417 / Pikabu
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Когда сын был в 1-м классе, прямо перед выходом в школу вспомнил, что у них сегодня сладкий стол. Благо дома имелся десяток кексов и увесистый кулек конфет. Негусто, но, с другой стороны, ничего другого все равно придумать уже не успеваю. Забираю со школы домой, сияет аки ясно солнышко: «Мама, меня все дети поздравляли и пели Happy Birthday!» Хм, на улице октябрь, а день рождения у нас в марте. Ох, думаю, фантазер, чего только не придумает. На следующий день учительница сокрушается: «Что же вы не предупредили, что у ребенка день рождения, мы бы лучше подготовились, я бы открытку сделала!» Оказывается, никакого сладкого стола не было, а сын просто вручил педагогу кексы и конфеты и сказал, что у него день рождения. Не представляю, как она делила это на весь класс и что думала о моей исключительной экономности. Было очень стыдно и смешно одновременно. © Формула Воды / AdMe
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Столкнулся с сотрудницей в коридоре, на автомате ей говорю: «Доброе утро!» Она отвечает: «Так день же уже». Понимаю, что уже действительно день, и пытаюсь оправдаться: «Точно. Вторник — тяжелый день, заработался». Коллега добивает: «Так сегодня среда». © Unknown author / Bash
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Сноха после родов сильно поправилась, и вес все продолжал расти. Она говорила, что ни за что больше не будет рожать: это очень тяжело плюс лишние килограммы. Так получилось, что не виделись мы несколько месяцев, и вот при встрече она заявляет, что планирует еще одного ребенка. Я рассмеялась, думала, это шутка. Она без тени улыбки говорит: «Нет, я серьезно, у нас будет малыш через 3 месяца». Я неловко замолкаю, и тут меня добивает сватья: «Вы что, разве не заметили живот?» О боже, конечно, я не заметила и этим еще больше подчеркнула проблему снохи с лишним весом. Прошло 4 года, а мне все еще стыдно. © Smantie / Reddit
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Еду как-то по малознакомой дороге, впереди пробка метров 500. Вижу, автобус и несколько машин уходят направо. Ну я за ними свернул, думал, пробку объедем. Еду довольный. И тут вся колонна останавливается, из машин выходят люди. Я смотрю по сторонам и понимаю, что я на кладбище. И ехал не вместе с хитрецами, объезжающими пробку, а с похоронной процессией. Скорбящие всматриваются в мое лицо, видимо, пытаясь узнать дальнего родственника. Я прячу взгляд. Когда основная волна людей ушла прощаться, тихонько разворачиваюсь и возвращаюсь в пробку. Много думал. © yurarlektrik / Pikabu
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Однажды стою у витрины, выбираю тортик. Рядом парень спрашивает: «Как думаешь, какой взять?» Я, слегка обалдев, говорю: «Ну вот этот очень вкусный. А вообще, на ваш вкус». Он: «Вот этот симпатичный, и с вишней классный. Его взять?» Я, продолжая офигевать: «Ну да, хороший выбор». И тут я заметила, что у него гарнитура, и он не со мной вообще-то разговаривает. Хорошо, что он на меня и внимания не обратил, а то я даже задымилась от смущения. © Лика / AdMe
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В подъезде встретила соседа, они с семьей года 2 как заселились. Шумные, жена орет вечно, а слышимость отличная. Так вот, забыл он ключи дома, ждал жену у двери. Мы заболтались с ним, впервые поговорили по-соседски. И вот я захожу уже домой, прощаюсь с ним, и он выдает: «Ааа, это ты постоянно орешь: „Гребаные соседи!“» Да уж, давно мне так неловко не было. © Подслушано / Ideer
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Будучи студенткой, я с утра ходила в универ, а с обеда до позднего вечера подрабатывала. Темный зимний вечер, время около 8–9, пятница, я в хлам уставшая за неделю. Спать охота больше, чем жить. Села в маршрутку, ехать минут 40 до общаги. Сижу и соображаю, что бы такое купить и сварить себе на ужин. В итоге выбор пал на гречку. И еду дальше, мечтая о гречке. А перед выходом мне всегда нужно было кричать водиле, чтобы тормознул. И я с конца маршрутки во все горло ору: «ГРЕЧКА!» Разбудила всех дремавших пассажиров. Водила сначала даже не решился брать из моей протянутой руки деньги за проезд. В тот момент я сама была в шоке от того, как умею тупить. © Burunduchok38 / Pikabu
Какой неловкий случай из своей жизни вы никак не можете забыть?