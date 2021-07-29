16 человек, семейная жизнь которых ну чистый анекдот

Семейная жизнь — ежедневный труд. Но это ни в коем случае не отменяет того удовольствия, которое испытываешь от присутствия рядом любимого человека (и детишек, возможно). А если вы еще и смеетесь над одним и тем же, как наши герои, то все будет в шоколаде.

AdMe.ru желает вам, чтобы погода в вашем доме как можно чаще была безоблачной. И вот пример семей, которые с этой задачей справляются на пятерку.

«14 февраля, а я без работы и без денег. В семье кризис, но муж подарил цветы. А мне так обидно, что ничего не могу подарить. Ну вот как в детстве — подарок своими ручками»

«Младшего разбудить — это мучительная работа. Приходилось прибегать к подручным средствам (лед). Он ругался и обижался. Но не в этот раз. Внизу старший приписал»

«Реквестирую (запрашиваю) пробуждение меня ближе к 7:00. Разрешаю огонь льдом на поражение». «Меня тоже разбуди, я посмотреть хочу».

Ход конем

«Слева — как сплю я, справа — как спит мой парень»

«Я совсем не скучаю по своей девушке. Например, сегодня, создавая ее копию из подушек, я почти не старался»

«Полгода назад жена попросила сделать полки для цветов на стене. Прихоть была выполнена. Но после полки пустовали 6 месяцев. И я занял их своими „цветочками“»

«Простояли они всего пару часов. Женщины ничего не понимают в красоте».

«Купил яйца. Одно оказалось с перышком. Спустя некоторое время жена провела модернизацию»

«Жена ходила к стоматологу. На вопрос „Красиво сделали?“ прислал в ответ это фото. Не разговариваем»

«Уходил на работу, прошел за мусором на кухню в ботинках, чтобы выкинуть по пути. Сейчас вернулся с работы, а жена уже раскрыла преступление»

«Собака так испортила воздух, что муж решил смотреть телевизор с улицы»

«Жена попросила посмотреть камеры, потому что кто-то ударил ее машину и машину соседа. Это была она, пока находилась за рулем»

«Мы с женой профессиональные фотографы. Она захотела сделать фото каждого из нас с нашей старенькой собакой. Это мое фото»

«Попросила мужа приготовить ужин сегодня...»

«День второй. Моя жена все еще не подозревает, что в душе за ней подглядывают»

«Моя жена попросила лазерный эпилятор в подарок. Думаю, она не в восторге»

«Вот почему моя жена не кормит грудью»