16 человек, семейная жизнь которых ну чистый анекдот
Семейная жизнь — ежедневный труд. Но это ни в коем случае не отменяет того удовольствия, которое испытываешь от присутствия рядом любимого человека (и детишек, возможно). А если вы еще и смеетесь над одним и тем же, как наши герои, то все будет в шоколаде.
AdMe.ru желает вам, чтобы погода в вашем доме как можно чаще была безоблачной. И вот пример семей, которые с этой задачей справляются на пятерку.
«14 февраля, а я без работы и без денег. В семье кризис, но муж подарил цветы. А мне так обидно, что ничего не могу подарить. Ну вот как в детстве — подарок своими ручками»
«Младшего разбудить — это мучительная работа. Приходилось прибегать к подручным средствам (лед). Он ругался и обижался. Но не в этот раз. Внизу старший приписал»
«Реквестирую (запрашиваю) пробуждение меня ближе к 7:00. Разрешаю огонь льдом на поражение». «Меня тоже разбуди, я посмотреть хочу».
Ход конем
«Слева — как сплю я, справа — как спит мой парень»
«Я совсем не скучаю по своей девушке. Например, сегодня, создавая ее копию из подушек, я почти не старался»
«Полгода назад жена попросила сделать полки для цветов на стене. Прихоть была выполнена. Но после полки пустовали 6 месяцев. И я занял их своими „цветочками“»
«Простояли они всего пару часов. Женщины ничего не понимают в красоте».
«Купил яйца. Одно оказалось с перышком. Спустя некоторое время жена провела модернизацию»
«Жена ходила к стоматологу. На вопрос „Красиво сделали?“ прислал в ответ это фото. Не разговариваем»
«Уходил на работу, прошел за мусором на кухню в ботинках, чтобы выкинуть по пути. Сейчас вернулся с работы, а жена уже раскрыла преступление»
«Собака так испортила воздух, что муж решил смотреть телевизор с улицы»
«Жена попросила посмотреть камеры, потому что кто-то ударил ее машину и машину соседа. Это была она, пока находилась за рулем»
«Мы с женой профессиональные фотографы. Она захотела сделать фото каждого из нас с нашей старенькой собакой. Это мое фото»
«Попросила мужа приготовить ужин сегодня...»
«День второй. Моя жена все еще не подозревает, что в душе за ней подглядывают»
«Моя жена попросила лазерный эпилятор в подарок. Думаю, она не в восторге»
«Вот почему моя жена не кормит грудью»
А чем вас тешит ваша вторая половинка?
Фото на превью Aladdin / Walt Disney Pictures, mcclain / Pikabu
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