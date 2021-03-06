16 человек рассказали о ситуациях, от которых кровь в жилах стынет
Каждый хотя бы раз в жизни оказывался в ситуации, приводящей в оцепенение от ужаса. Иногда мы находим объяснение произошедшему, а иногда так и остаемся в догадках, постоянно задаваясь вопросом: может, это воображение сыграло такую злую шутку? В любом случае ощущение пережитого страха, пробирающего до дрожи, еще надолго остается с нами.
Мы в AdMe.ru отыскали леденящие душу истории реальных людей, которые просто оказались не в том месте не в то время, и спешим поделиться нашими находками с вами. А в бонусе вас ждут случаи, в которых мистическим обстоятельствам нашлось разумное объяснение.
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Со мной учился ребенок, которого никто не помнил. Я же отчетливо помню, как играл с ним еще в детском саду, и мы были практически неразлучны. Но примерно через месяц после рождественских каникул он исчез. Никто его не вспомнил: ни учителя, ни одноклассники. Я даже спросил у школьного консультанта, все ли с ним в порядке. Она лишь посмеялась надо мной, но начала просматривать записи. И ничего не смогла найти. Я до сих пор об этом вспоминаю. © CripppledUnironically / reddit
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Однажды я ехал домой с работы поздно вечером. В какой-то момент я заметил позади себя машину, которая повернула следом за мной, но я не придал этому значения. Я решил заехать в магазин и включил правый поворотник. Но потом вспомнил, что у меня дома есть еда, поэтому выключил сигнал. Автомобиль позади меня тоже включил поворотник и затем так же быстро выключил. Тут я немного испугался. Тогда я снова включил правый поворотник, но на перекрестке повернул налево. И та машина сделала то же самое. Она преследовала меня еще несколько поворотов. В итоге я свернул в знакомый мне тупик и решил, что смогу развернуться там и посмотреть на преследующего меня водителя. Но он понял, что я собираюсь сделать, поэтому быстро развернулся и уехал. До сих пор не знаю, кто это был. © BiologyJ / reddit
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Поехали с братом за грибами на машине. Ходили не друг за другом. Но каково было мое удивление, когда я вышел к машине с другой стороны дороги. Минут через 15 из леса вышел обалдевший брат, тоже не с той стороны. Недолго думая, свалили оттуда. Кстати, грибов так и не нашли в том лесу. © Skylark777 / pikabu
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Когда мне было 13, я перебралась в спальню брата. Изначально это была крохотная кладовая с выходом на чердак, но потом ее расширили, а открытый люк и лестница остались. Через несколько недель я стала просыпаться посреди ночи и видела смотрящую на меня фигуру. Она медленно спускалась к изножью моей кровати и смотрела на меня, но пропадала, как только я начинала шевелиться. Я никому об этом не говорила, а со временем это стало происходить реже. Но через 8 лет мой брат во время нашей встречи упомянул, полушутя, что видел кого-то, когда жил в этой комнате. © omnipresentrain / reddit
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Решил я пройти в одиночку на лодке не самый сложный и длинный маршрут. После ходового дня и рыбалки я сидел у костерка на полянке рядом с маленькой галечной косой и спокойно ужинал. Глаза слипались, и я пошел спать в палатку. Проснулся я среди ночи от шепота: «Уходи!» Сначала думал, показалось. Но стоило мне положить голову на импровизированную подушку из вещей, как я снова это услышал. Включил фонарик и выскочил из палатки, обошел весь периметр, но ничего не нашел. Внутри что-то орало и заставляло подчиниться загадочному шепоту. Переночевал на другом берегу, а утром просыпаюсь и вижу: нет ни косы, ни полянки, только один сплошной поток воды. За ночь прибыло около 1,5–2 м. Всю оставшуюся часть моего похода в голове крутилось: «Что это было и кому сказать „спасибо“ за такое предупреждение?» © Velicksupertramp / pikabu
- Мне было 14. Около 3 часов ночи, после просмотра нескольких видео, я все же решил лечь спать. Внезапно мой взгляд столкнулся с темной фигурой, которая наблюдала за мной из-за угла. Я смотрел прямо на это существо, а оно смотрело на меня. Его большие и круглые глаза сверкали в темноте. Я замер, даже дышать перестал. Не уверен, как долго это продолжалось, наверное, пару секунд, но в конце концов существо просто отпрыгнуло назад очень быстро, а я так и остался неподвижным от ужаса и шока. В итоге я успокоился и даже как-то заснул. До сих пор не знаю, было ли это мое воображение или реальность. © unknown author / quora
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Раньше я работал в доме престарелых. Каждый мой пациент уносил ложку с ужина, чтобы отдать ее детям, потому что «им нравятся блестящие вещи». Но на вопрос о том, что это за дети, никто внятного ответа не давал. Это не было бы так странно, если бы не все утаскивали из столовой ложки. А однажды в 3 часа ночи одна из моих пациенток начала кричать. Я спросил, что случилось, и она ответила: «Этот мальчик снова здесь и не вылезает из моего шкафа. Я боюсь!» Как и я, Делорес. © danidoodle / reddit
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Сидела дома одна в наушниках, слушала музыку. Вдруг показалось, что в дверь стучат. Я наушники сняла и прислушалась. Нет, не показалось, действительно стучат, причем так отчетливо и громко. Подхожу, не смотря в глазок, спрашиваю, мол, кто там. В ответ звучит: «Кто-кто, мама твоя!» Я, удивившись, что мама не предупредила о своем приезде, открываю дверь. Никого. Позвонила маме, она у себя дома. Стук повторяется снова и снова. В глазок никого не видно. Страшно. © Подслушано / VK
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Вы же знаете, что в холодные дни в машине можно надышать на окно и сделать рисунок? Я сел в машину и, глядя на лобовое стекло, вижу несколько таких следов детских рук. У меня возникло желание прикоснуться к этим отпечаткам, и, когда я дотронулась до них, я их стерла. Оказалось, отпечатки рук были сделаны изнутри моей запертой машины. Это, наверное, самый странный и жуткий случай, который когда-либо происходил в моей жизни. © ScootyPufff / reddit
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Звонит мне младшая сестра по видеозвонку, перепуганная до жути. Она осталась одна дома, а в квартире время от времени начинает играть непонятная музыка, как музыкальная шкатулка. То громче, то тише, то 10 секунд, то минуту. Мы с ней все осмотрели — ничего не нашли. Потом музыка снова заиграла уже при мне, громко, неясно откуда. Мелодия непередаваемая. У малой страх в глазах. Искали мы источник звука, уже и родители все осмотрели, но так и не нашли. © Подслушано / VK
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Ночевали с мамой в ту ночь вдвоем. Она выключила свет и легла спать. Тут-то я его и заприметил — темный силуэт высокого худощавого мужчины, стоящего в метре от кровати. Я обрадовался, подумал, что батя приехал, и уснул. Утром спросил: «Почему он с нами не завтракает?» А мама говорит: «Отец на работе. Ешь давай!» Я: «Снова уехал?»
Мама: «Он еще не приехал».
Я: «Обманываешь! Я его сам видел, он же возле кровати вчера стоял».
Мама: «Тебе приснилось».
Я: «Мне это точно не приснилось, ведь я еще даже не заснул!»
Мама больше ничего не сказала, но потом мы почему-то переехали по маминой инициативе. Сейчас от этой истории еще более жутко. Ведь я знаю, что тогда еще не заснул. © imayvut12345 / pikabu
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Недавно шел домой, было уже темно, и я, как обычно, зашел в темный и неприятный туннель. Было очень тихо, но вдруг я услышал чей-то взволнованный шепот: «Постой, не иди!» Я очень испугался, остановился и осмотрелся. Никого не было. Пока я осматривал туннель, услышал громкий грохот снаружи. В ужасе я выглянул и увидел, что снаружи, ровно там, где я стоял, лежала жуткая груда камней. © Подслушано / VK
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Около 10 лет назад я, уставший, ехал ночью по автостраде. Проезжая мимо старой силосной башни, я посмотрел на время — 3:17 утра. Продолжил путь, когда заметил линии электропередач, снова взглянул на часы — 3:21. Тут я моргнул, сел чуть поудобнее и заметил, что снова еду мимо той старой башни, а часы показывают 3:17. А потом я снова проехал мимо линии электропередач, и время было 3:21. Не знаю, почему и как, но я вернулся на 4 минуты назад. Никогда ничего подобного со мной с тех пор не случалось. © haysus25 / reddit
Бонус: истории с непредвиденным финалом
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Было мне лет 20. Встал ночью в туалет, а потом сонный возвращался на ощупь в комнату. Тут вижу, как оттуда выходит какой-то мужик. Я оцепенел, пару секунд смотрел на него, по коже холод пробежал. А мужик на месте стоит и дергается, как зомби. Я рванул от него на кухню и тогда понял, что произошло. Рядом со входом в комнату стоит шкаф с зеркалом до потолка, я немного промахнулся в темноте и попер на зеркало, а за кухонным окном горел фонарь, и он осветил мой силуэт со спины. Весь на нервах вернулся в постель, еле заснул в ту ночь. © artdorohov / pikabu
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Как-то на даче у друзей отдыхали. Ночью приспичило в туалет, а он на улице. Темно. Вышла, на полдороге наткнулась на большую черную собаку с красными глазами. Она стоит, на меня смотрит и не шевелится. Я очень испугалась, а когда глаза привыкли к темноте, смех пробрал. То был мангал с еще не остывшими углями. © lissalica / pikabu
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Сестра просыпается от странного шума в коридоре, будит мужа. Сквозь стекло двери они видят силуэт мужчины, который стоит в дверном проеме на кухню. Ее муж, выждав удобный момент, выскочил и схватил сзади мужчину, начал валить на пол и услышал вопрос от нежданного гостя: «Олег, это ты, что ли?» Как выяснилось позже, их пожилой сосед вышел полунатить и перепутал двери квартир. Теперь даже я несколько раз перед сном проверяю, все ли замки на входной двери закрыты. © chtonezanyatoto / pikabu
А какие случаи из вашей жизни напугали вас сильнее всего?