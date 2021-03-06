16 человек рассказали о ситуациях, от которых кровь в жилах стынет

Со мной учился ребенок, которого никто не помнил. Я же отчетливо помню, как играл с ним еще в детском саду, и мы были практически неразлучны. Но примерно через месяц после рождественских каникул он исчез. Никто его не вспомнил: ни учителя, ни одноклассники. Я даже спросил у школьного консультанта, все ли с ним в порядке. Она лишь посмеялась надо мной, но начала просматривать записи. И ничего не смогла найти. Я до сих пор об этом вспоминаю. © CripppledUnironically / reddit

Однажды я ехал домой с работы поздно вечером. В какой-то момент я заметил позади себя машину, которая повернула следом за мной, но я не придал этому значения. Я решил заехать в магазин и включил правый поворотник. Но потом вспомнил, что у меня дома есть еда, поэтому выключил сигнал. Автомобиль позади меня тоже включил поворотник и затем так же быстро выключил. Тут я немного испугался. Тогда я снова включил правый поворотник, но на перекрестке повернул налево. И та машина сделала то же самое. Она преследовала меня еще несколько поворотов. В итоге я свернул в знакомый мне тупик и решил, что смогу развернуться там и посмотреть на преследующего меня водителя. Но он понял, что я собираюсь сделать, поэтому быстро развернулся и уехал. До сих пор не знаю, кто это был. © BiologyJ / reddit

Поехали с братом за грибами на машине. Ходили не друг за другом. Но каково было мое удивление, когда я вышел к машине с другой стороны дороги. Минут через 15 из леса вышел обалдевший брат, тоже не с той стороны. Недолго думая, свалили оттуда. Кстати, грибов так и не нашли в том лесу. © Skylark777 / pikabu