16 человек рассказали о самых курьезных случаях со свадеб и обручений, о которых теперь слагают семейные легенды
К вопросу о создании семьи можно относиться совершенно по-разному: кто-то в восторге от церемонии обручения с огромным количеством гостей, а кто-то предпочитает легкий фуршет и свадьбу в кругу самых близких. Каким бы ни было торжественное мероприятие, жених и невеста всегда надеются на то, что их праздник еще надолго останется в памяти друзей и знакомых. Часто так оно и происходит. Правда, иногда не совсем так, как этого бы хотели виновники торжества.
AdMe.ru не смог пройти мимо пользователей Reddit, которые стали свидетелями самых экзотичных и курьезных обручений и бракосочетаний. К слову, некоторые события из их рассказов с легкостью могли бы затмить сюжет самой фееричной современной комедии.
- Друг моей девушки собирался жениться. Свадьба была вполне нормальной: пара поженилась в местной церкви, а потом закатила вечеринку в хорошем ресторане. Фотограф попросил невесту и ее подружек (моя подруга была одной из них) выйти на улицу для фотосессии. Через несколько минут одна из подружек невесты вернулась с просьбой о помощи: несколько лебедей напали на фотографа, который никак не мог от них отбиться. © Nikopavvi8 / Reddit
- На второй день свадьбы невеста пошла поплавать в океане у берегов Тенерифе. Она уплыла слишком далеко от берега и потерялась в открытом океане аж на 9 часов. Каким-то образом ей удалось вернуться, но к моменту ее возвращения все гости уже были в панике. Но и это еще не все: пока невеста буквально плыла на свою свадьбу, будущий муж взял ее телефон и нашел в нем кучу сообщений от ее любовника. Стоит ли говорить, что сразу после свадьбы молодожены развелись. 60 тысяч долларов на ветер. Самая роскошная свадьба, на которой мне удалось побывать. © ciggies87 / Reddit
- Я купил обручальное кольцо своей девушке (теперь уже бывшей), но ошибся с размером. Она сказала, что я считаю ее толстой, и порвала отношения. © lore2210kz / Reddit
«Вот так выглядело питание для сотрудников на свадьбе, которая длилась 15 часов подряд. Гости ели омаров и 6 разных видов блюд».
- Однажды я попал на прием и сел рядом с оператором, который снимал свадьбу на камеру. Моя тетя тоже устроилась рядом и провела весь вечер, комментируя происходящее и обо всех сплетничая. Многое из того, что она говорила, в итоге попало на видео. Оператор был великолепен: ему удалось сделать две копии, одну из которых он отредактировал, а на второй сохранил тетин голос в оригинале. Неотредактированная версия — это легенда. © liamt50 / Reddit
- Мой кузен присутствовал на свадьбе, где жених и невеста были обмануты организатором мероприятия. За час до свадьбы в зале ничего не было. Никакой еды, никаких украшений. Только пустые столы. В итоге выяснилось, что организатор свадьбы потратил все деньги на то, чтобы купить себе большой старый дом. © gausah / Reddit
- Однажды меня пригласили на свадьбу подруги моего друга, так как у нее не было достаточно гостей, чтобы устроить полноценный прием. Кроме того, хотя жених и невеста были очень молоды, они уже ждали ребенка. В общем, атмосфера на свадьбе была очень напряженная.
Во время праздника я решила ненадолго выйти на улицу. Услышала крики. Затем мимо меня пронеслась плачущая по всем голливудским канонам невеста. Оказывается, ее торт со льдом был слегка разморожен и чуточку перекошен. Невеста так расстроилась, что больше не вернулась на свою свадьбу. Пара развелась через 9 месяцев. Положительным в этой истории оказался только торт: уж очень он был хорош. © Shroedy / Reddit
- Самая неловкая ситуация на свадьбе: на церемонию никто из приглашенных так и не пришел, кроме меня и моего друга. © kittycatnala / Reddit
- Мои родители развелись незадолго до моей свадьбы. В итоге отец во время торжества делал все возможное, чтобы только не встретиться с моей мамой, а мама моего мужа даже не отпросилась с работы, чтобы с нами увидеться. Деньги для нее были важнее. Хорошая новость в том, что, несмотря на все это, мы только что отпраздновали нашу 49-ю годовщину свадьбы. © canthelpmyself9 / Reddit
- Моя мама как-то рассказывала историю о невесте, которая, когда ее спросили: «Согласна ли ты взять этого мужчину в мужья», вдруг запнулась, сказала: «Нет, я не могу — я не люблю его» — и выбежала из церкви. Так как жила эта девушка в маленьком городке, то вскоре все узнали, что накануне свадьбы невеста встретила другого и безнадежно в него влюбилась. © GrumpyOik / Reddit
- Наша свадьба была назначена на пятницу, а в четверг на нас обрушился ураган. В итоге в пятницу мы сидели без электричества. Тогда мы с женой пошли к соседу, который работал пастором, и спросили, не сможет ли он нас поженить во дворе. И хотя венчание в церкви было отменено, а я женился во дворе с бензопилами на заднем плане, я счастлив в браке вот уже 17 лет. © microtodd / Reddit
- Однажды я был на прекрасной свадьбе. Все было очень романтично, с зажженными свечами. Друг жениха произнес хорошую речь, а в конце сказал, чтобы все подняли бокалы. А затем случайно назвал невесту именем бывшей жены жениха. © laidonsettee / Reddit
- В детстве я служил при храме и однажды стал свидетелем венчания одной необычной пары. Жених и невеста познакомились в доме престарелых, ему было за 80, а ей около 70. Мать невесты была еще жива, я думаю, ей было около 97 лет. Бабуля не одобряла этот брак и провела большую часть церемонии, громко жалуясь на то, что свадьба ее дочери — полный позор. © RedditIsA*******le / Reddit
- Около 30 лет назад, когда моя усыновленная в детстве двоюродная сестра выходила замуж за парня, который тоже однажды был усыновлен, к ним подошла какая-то незнакомка. За 15 минут до свадьбы женщина начала уверять жениха, что она его биологическая мать. Еще она была крайне обеспокоена фактом того, что могла оказаться матерью и невесты, так как у нее когда-то были близнецы — мальчик и девочка. В итоге паре пришлось обращаться в агентство по усыновлению, где выяснилось, что женщина действительно была матерью жениха, но, к счастью, не являлась таковой для невесты. © cubby422 / Reddit
- Это была большая свадьба, более 300 человек. Оказывается, у невесты был роман с мужем ее двоюродной сестры. Двоюродная сестра немного знала об этом, но решила специально подождать до свадьбы, чтобы в какой-то момент начать ходить от стола к столу, давая всем знать, что невеста встречается с ее мужем. Бедный жених был просто ошеломлен. © admx14 / Reddit
- Перед началом церемонии в ресторане вдруг загорелась кухня. Менеджеры утверждали, что все в порядке, до тех самых пор, пока все здание не сгорело дотла. В итоге свадьбу перенесли в ближайший паб, жених и невеста получили свои деньги обратно, менеджеры ресторана за свой счет устроили им еще одну свадьбу и оплатили проживание всех приглашенных гостей. И все это просто потому, что рестораторы оказались слишком гордыми, чтобы признать, что их здание все-таки загорелось. © ReputationObvious579 / Reddit
- Однажды я был музыкантом на свадьбе. Как только мы начали выступление, все вдруг куда-то убежали и больше не появлялись всю оставшуюся ночь. Так как нам заплатили, мы все-таки решили выполнить свою работу и играли музыку до победного. Единственным человеком, который все-таки нас слушал и даже танцевал под музыку в абсолютном одиночестве, стал один из дядюшек. Он к тому же еще и просил нас сыграть какие-то странные мелодии, которых мы не знали. © TornApartByLisa / Reddit
А какие курьезные случаи на свадьбах происходили с вами и вашими близкими?