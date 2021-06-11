16 человек рассказали о самых курьезных случаях со свадеб и обручений, о которых теперь слагают семейные легенды

К вопросу о создании семьи можно относиться совершенно по-разному: кто-то в восторге от церемонии обручения с огромным количеством гостей, а кто-то предпочитает легкий фуршет и свадьбу в кругу самых близких. Каким бы ни было торжественное мероприятие, жених и невеста всегда надеются на то, что их праздник еще надолго останется в памяти друзей и знакомых. Часто так оно и происходит. Правда, иногда не совсем так, как этого бы хотели виновники торжества.