16 человек рассказали, как справились со всеми подлянками жизни и поднялись с самого дна

В свой 30-й день рождения я обнаружил себя в одиночестве перед компьютером после непростого разговора с моим 6-летним сыном, который жил со своей матерью. У меня была поганая работа, куча вредных привычек и друзья, которых честнее было бы назвать собутыльниками. Я поклялся, что к 40 годам у меня будет семья, хорошие отношения с детьми и высокая зарплата. И хотя моя новая супруга очень сомневалась, что у меня что-то из этого получится, сейчас мне 41, я зарабатываю около $ 100 тыс. в год, и мои отношения с детьми крепче некуда. Главное — ставить правильные цели. © johnwalkersbeard / Reddit

Моя жизнь покатилась к чертям несколько лет назад. Я встречалась со своей школьной любовью, мы были лучшими друзьями и были невероятно влюблены друг в друга. Потом он стал жестоким по отношению ко мне, а я совсем перестала себя любить, набрала вес, почти не работала. Это был по-настоящему мрачный период в моей жизни, который продолжался, пока мой парень мне не изменил и не бросил меня. Спустя 3 года я на совсем других позициях: встречалась с другими людьми, строю отличную карьеру, путешествую куда захочу. Иногда, когда вам кажется, что вас похоронили, возможно, вас на самом деле посадили в грядку. © Beth Wang / Quora