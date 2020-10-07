16 человек рассказали, как справились со всеми подлянками жизни и поднялись с самого дна
Далеко не всем людям везет постоянно, и в разные периоды своей жизни многие из нас оказывались в тяжелых ситуациях. Когда все идет не так, как хочется, может показаться, что это навсегда и ничего хорошего уже не произойдет. К счастью, это не так, и истории людей, у которых все было плохо, а стало хорошо, отнюдь не редкость.
Мы в AdMe.ru верим, что черные полосы обязательно сменятся светлыми, а рассказы пользователей о том, как им удалось изменить свою жизнь, еще раз нас в этом убедили. Надеемся, что убедят и вас.
- Ровно четверть века назад, в 1993 году, я остался без работы, своего жилья у меня не было, жена ушла, оставив мне сына двух с половиной лет. Я, вспомнив молодость и первую специальность, пошел работать на птицефабрику слесарем. Мне надо было растить сына, я пахал не только на основной работе, но и подрабатывал где только можно было. Когда появился свой дом, я там построил целый развлекательный городок: от качелей-каруселей до небольшого бассейна. А еще завел маленький зоопарк. У нас были куры, утки, гуси, кролики, кошки, была ворона, была самая лучшая в мире собака и ручная белка. Теперь сыну 27 лет, у нас прекрасные отношения. А самое лучшее в этой жизни, когда Сашка мне говорит просто так: «Пап, я тебя люблю». © MAPK.TBEH / Pikabu
- В 22 я была в жесточайшей депрессии и была уверена, что уже точно ничего не будет. Не знаю, что меня удерживало, не было ни друзей, ни денег, не перспектив. Сейчас мне 28, просыпаюсь когда захочу, неплохо зарабатываю, путешествую, начала учить 4-й язык, вышла замуж за прекрасного и далеко не бедного мужчину. Надеюсь, через год уеду в другую страну. © morgan_fei / Twitter
- Я не могу сказать, что у меня сейчас все в порядке, но я на пути к этому. Год назад я ненавидела свою работу, жила вместе с родителями и братом, который меня терроризировал. А сейчас я работаю там, где мне хорошо платят, есть бонусы, а еще у меня классные коллеги. В эти выходные я собираюсь купить машину, а через пару месяцев съехать подальше от моей токсичной семьи. А все началось с антидепрессантов, которые мне действительно помогли. Эта маленькая победа в конце концов привела к большой — моей новой работе. © theniwokesoftly / Reddit
- Меня усыновила замечательная и обеспеченная пара из Англии. Они забрали меня из чудовищного детского дома в Восточной Европе, когда мне было 5. Если бы я остался там, я наверняка не вырос бы нормальным человеком. Я был практически диким и очень сильно отставал в развитии. Каждый день я благодарю свою счастливую звезду. Они могли взять милого младенца, но вместо этого рискнули усыновить меня, и я никогда не смогу в полной мере отблагодарить их за это! © brazenrumraisin / Reddit
- Когда мне исполнилось 20, я практически перестала выходить из дома. Единственным человеком, с которым я общалась, была мама. В этот период я начала читать биографии великих музыкантов и решила научиться играть на гитаре. Потом я решила найти компанию и разместила объявление в сети. Откликнулась одна девушка, мы пересеклись, она познакомила меня со своим братом, и вот уже 4 года мы вместе с ним смотрим по ночам мультики и обнимаемся. Если бы не та девушка, я бы не встретила любовь всей своей жизни. Будьте храбрыми! © MissLambChoppy / Reddit
- У меня была отличная работа, жена, дом и все такое... Затем я развелся, потому что у жены был роман, экономика начала падать, поэтому я потерял работу. Деньги кончились, и мне пришлось жить у друга. По счастью, у меня была машина и набор инструментов, так что я разместил объявление о поиске подработки. Телефон начал звонить. Я убирал гаражи, красил стены, косил газоны, собирал собачьи какашки... Довольно скоро у меня было достаточно работы, чтобы нанять человека с прямыми руками. Мы начали выполнять ремонтные работы, затем я расширил охват, наняв других людей... 17 лет спустя у меня есть 4 компании, дом, коттедж за городом, хорошая яхта и устойчивый бизнес. Жизнь — это выбор. © navelencounters / Reddit
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В свой 30-й день рождения я обнаружил себя в одиночестве перед компьютером после непростого разговора с моим 6-летним сыном, который жил со своей матерью. У меня была поганая работа, куча вредных привычек и друзья, которых честнее было бы назвать собутыльниками. Я поклялся, что к 40 годам у меня будет семья, хорошие отношения с детьми и высокая зарплата. И хотя моя новая супруга очень сомневалась, что у меня что-то из этого получится, сейчас мне 41, я зарабатываю около $ 100 тыс. в год, и мои отношения с детьми крепче некуда. Главное — ставить правильные цели. © johnwalkersbeard / Reddit
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Моя жизнь покатилась к чертям несколько лет назад. Я встречалась со своей школьной любовью, мы были лучшими друзьями и были невероятно влюблены друг в друга. Потом он стал жестоким по отношению ко мне, а я совсем перестала себя любить, набрала вес, почти не работала. Это был по-настоящему мрачный период в моей жизни, который продолжался, пока мой парень мне не изменил и не бросил меня. Спустя 3 года я на совсем других позициях: встречалась с другими людьми, строю отличную карьеру, путешествую куда захочу. Иногда, когда вам кажется, что вас похоронили, возможно, вас на самом деле посадили в грядку. © Beth Wang / Quora
- События буквально 6-летней давности. Вот я с маленькой дочерью сижу в пустой квартире, где нет ничего, кроме шкафа и дивана, мы рисуем штукатуркой на стене, приклеивая к ней пуговицы. Устроилась в компанию стажером. Оклад маленький, подрабатываю по ночам. Сплю 3–4 часа в сутки, постоянно болит голова. Кардинально меняю сферу деятельности, на собеседовании стандартно спрашивают, кем я вижу себя через 5 лет. Отвечаю, что руководителем. Сейчас я помощник руководителя и хорошо зарабатываю, у нас с дочерью есть все, но тот кот, нарисованный штукатуркой, с пуговицами вместо глаз до сих пор смотрит на нас со стены. © Подслушано / ideer
- В 22–23 года я была на самом дне жизни. Мне нужно было в 6:30 уже сесть в электричку, чтобы приехать на работу вовремя, домой я возвращалась к 21:00, сразу падала спать. Я или работала, или спала, или рыдала. У меня была неплохая зарплата, но тогдашний мужик постоянно меня подставлял, брал у меня «в долг», а потом пропивал и проигрывал в покер или «не мог заплатить за квартиру свою половину», поэтому я постоянно сидела без копейки. Мне 29, я сижу в своей квартире с мужем, с которым мы ни разу не поссорились, разбираю детские вещи и играю с музыкальной игрушкой для дочери, которая скоро родится. © annonedomini / Twitter
- В 25 лет я хотел иметь друзей, хорошую работу, девушку. Хотел жить лучше. Но я чувствовал себя бесполезным, и мне не хватало мотивации ни на что, кроме как ходить на мою отстойную работу, возвращаться домой и прятаться в видеоиграх. Однажды какой-то форум натолкнул меня на мысль заняться своим здоровьем. Я подумал, что даже если это не решит моих проблем, лучше быть грустным качком, чем грустным дохляком. Я записался в спортзал, и это изменило всю мою жизнь. Сейчас мне 27, у меня хорошая работа, я чувствую себя счастливым. И хотя неприятности случаются, я больше не чувствую себя беспомощным. © sugaromang / Reddit
- 2 года назад в моей жизни была черная полоса: не ладилось с работой, личной жизнью, родителями. Как-то раз я решила сменить имидж. В то время волосы у меня были по пояс. Решила подстричься под каре. И когда мастер меня стригла, я представляла, что с каждой прядью она отстригает мои проблемы: вот минус проблемы с шефом, вот минус ссора с мамой и т. д. Из салона я вышла другим человеком. Вечером мама позвонила мириться, через месяц повысили и перевели в другой отдел, через полгода вышла замуж. © Подслушано / ideer
- Однажды моя жена поехала на работу на моей машине и не вернулась домой. Она сняла все деньги с банковского счета и заблокировала его. Я потерял работу. У нас отключили электричество. Потом воду. Жена сказала, что оплатила счета, но солгала. Она забрала даже пылесос. И каждый вечер она говорила по телефону: «Я вернусь завтра, обещаю». После одного из таких разговоров я сидел на крыльце со своим мальчиком и смотрел на звезды. Мы увидели метеор, и сын спросил, может ли он загадать желание. Я сказал: «Конечно». Он молчал так долго, что я подумал, будто он забыл, но тут он вздохнул и сказал: «Папа, я хочу, чтобы мама вернулась». Я обнимал его и рыдал... С тех пор прошло около года. У нас все хорошо. Сын счастлив, у него много друзей. У меня есть собственный бизнес. Она так и не вернулась. © Anonymous / Quora
Возможно, в вашей жизни тоже был период, когда не все шло гладко. Расскажите нам, как вы с этим справились.