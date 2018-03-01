16 бывших, которые ступили на тропу войны

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Отношения — штука сложная. Поэтому совсем немудрено, что порой отношения дают трещину и происходят расставания. Одни справляются с этим периодом жизни относительно спокойно, другие же не могут вот так вот взять и оставить все в прошлом: именно эти люди названивают и написывают нам по ночам, отслеживают нашу активность в соцсетях, подобно каким-нибудь спецагентам, и не упускают возможности публично отпустить шутку в наш адрес. Ох уж эти бывшие! Вот о них-то мы и решили поговорить.

AdMe.ru собрал 16 человек, которые с легкостью могли бы войти в шорт-лист номинантов премии «Худший бывший». Выносите трофей.

1. «Я заблокировал свою бывшую везде, где только можно, но она каким-то образом умудрилась прислать мне сообщение на телевизор»

«Джессика: „Прости меня, слышишь?! Я просто дико по тебе скучаю...“»

2. «Уже на протяжении 3 лет я просыпаюсь ровно в 07:45 утра, чтобы напомнить своей бывшей о том, что я ее ненавижу»

3. Кошатница: начало

«Зашел недавно на страницу бывшей. В строке семейного положения кто-то добавлен мужем. Решил зайти посмотреть, кто этот „счастливец“. Оказалось, что это ее кот. Она создала страницу своему коту и сделала его своим мужем! Это не все, она постит на странице кота посты, как он хорошо живет и какая его хозяйка хорошая и вообще она идеал женщины. Понял, что у нее все хорошо». Dios666

4. «Знаете что, лучше бы он и дальше держал меня в блоке»

5. «Вот как я себя всегда веду после разрыва отношений»

6. Месть или честь?

«Этот неловкий момент, когда тебе через 7 лет написала бывшая, чтобы сказать, что она завела себе щенка и назвала его твоим именем». SilentSteps

7. Когда жена бдит

8. А разве так можно было?

9. «После того как прошлым вечером меня назвали отвратительной, я сбросила 100 кг! (Фото до и после)»

10. Судя по всему, причиной их расставания стала его чрезмерная любовь к рыбалке

11. «Я и мой бывший сегодня в одной цветовой гамме»

12. В отношениях с бывшими главное — помнить, что пути назад нет

«Недавно добавил „ВКонтакте“ в друзья свою бывшую, ну, думал попробовать начать все сначала. Добавляет она меня, значит, и пишет, что я ей должен 300 рублей, и что-то как-то отпустило». skmainzmn

13. Женское чутье против мужских причуд

14. «Счастливого Хеллоуина всем, кроме моих бывших!»

«Серьезные отношения». «Самый страшный костюм, который можно было придумать».

15. Когда отношения с бывшей — это игра в шахматы, а ты величайший гроссмейстер

16. Однако не стоит забывать, что никогда не поздно расстаться друзьями. Хотя бы ради собаки

А какие отношения связывают вас с вашими бывшими? И какую оценку вы можете дать своим действиям после расставания?