16 бывших, которые ступили на тропу войны
Отношения — штука сложная. Поэтому совсем немудрено, что порой отношения дают трещину и происходят расставания. Одни справляются с этим периодом жизни относительно спокойно, другие же не могут вот так вот взять и оставить все в прошлом: именно эти люди названивают и написывают нам по ночам, отслеживают нашу активность в соцсетях, подобно каким-нибудь спецагентам, и не упускают возможности публично отпустить шутку в наш адрес. Ох уж эти бывшие! Вот о них-то мы и решили поговорить.
AdMe.ru собрал 16 человек, которые с легкостью могли бы войти в шорт-лист номинантов премии «Худший бывший». Выносите трофей.
1. «Я заблокировал свою бывшую везде, где только можно, но она каким-то образом умудрилась прислать мне сообщение на телевизор»
«Джессика: „Прости меня, слышишь?! Я просто дико по тебе скучаю...“»
2. «Уже на протяжении 3 лет я просыпаюсь ровно в 07:45 утра, чтобы напомнить своей бывшей о том, что я ее ненавижу»
3. Кошатница: начало
«Зашел недавно на страницу бывшей. В строке семейного положения кто-то добавлен мужем. Решил зайти посмотреть, кто этот „счастливец“. Оказалось, что это ее кот. Она создала страницу своему коту и сделала его своим мужем! Это не все, она постит на странице кота посты, как он хорошо живет и какая его хозяйка хорошая и вообще она идеал женщины. Понял, что у нее все хорошо». Dios666
4. «Знаете что, лучше бы он и дальше держал меня в блоке»
5. «Вот как я себя всегда веду после разрыва отношений»
6. Месть или честь?
«Этот неловкий момент, когда тебе через 7 лет написала бывшая, чтобы сказать, что она завела себе щенка и назвала его твоим именем». SilentSteps
7. Когда жена бдит
8. А разве так можно было?
9. «После того как прошлым вечером меня назвали отвратительной, я сбросила 100 кг! (Фото до и после)»
10. Судя по всему, причиной их расставания стала его чрезмерная любовь к рыбалке
11. «Я и мой бывший сегодня в одной цветовой гамме»
12. В отношениях с бывшими главное — помнить, что пути назад нет
«Недавно добавил „ВКонтакте“ в друзья свою бывшую, ну, думал попробовать начать все сначала. Добавляет она меня, значит, и пишет, что я ей должен 300 рублей, и что-то как-то отпустило». skmainzmn
13. Женское чутье против мужских причуд
14. «Счастливого Хеллоуина всем, кроме моих бывших!»
«Серьезные отношения».
«Самый страшный костюм, который можно было придумать».
15. Когда отношения с бывшей — это игра в шахматы, а ты величайший гроссмейстер
16. Однако не стоит забывать, что никогда не поздно расстаться друзьями. Хотя бы ради собаки
А какие отношения связывают вас с вашими бывшими? И какую оценку вы можете дать своим действиям после расставания?
Фото на превью colebuer/twitter