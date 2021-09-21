16 человек, которые лучше сами все испортят, чем доверят дело кому-то другому

Некоторые люди ради экономии или в попытках показать себя берутся за дела, которые им не под силу. Лучше уж спину сорвут и весь подъезд разнесут, но рояль на 5-й этаж поволокут сами. Впрочем, один плюс в таком подходе имеется: над результатами иногда можно здорово похохотать.

Мы в AdMe.ru и сами порой пытаемся сэкономить или взять на себя лишнее, но признаем, что иногда все же стоит раскошелиться и доверить дело профессионалам.

«Когда ты хочешь акулу из IKEA, а мама сказала: „Зачем тратить деньги? Я сама сделаю не хуже!“»

«Попробовала сделать пирожные макарон. На вкус отлично, но внешний вид оставляет желать лучшего»

«Потратил 2,5 часа на приготовление соуса для пасты, оставалось только добавить сливки и пармезан, как крышка взорвалась»

«Хотела сделать роллы, но не нашла ничего, что можно положить внутрь»

«Папа решил в этом году выращивать помидоры. Вот его урожай»

«Вот какие булочки я испекла. В гневе взяла и съела 3 штуки»

Я никогда не думал, что буду так сильно хохотать над булочками. © Ieatfacesforjesus / Reddit

«Сказала мужу, что часть живой изгороди пожухла и стала коричневой. Вернулась домой и увидела это. Да, он покрасил ее баллончиком»

«Торт на день рождения племянницы. Я пыталась»

«Недавно я опубликовал „лайфхак“, как можно приклеить отклеившуюся ленту у стола утюгом. Не зря мне многие тогда не поверили. Наверное, стоит купить новый стол»

«В арендованном доме была печка, и мы решили приготовить в ней пиццу»

«Свекровь решила помыть посуду, пока мы были в отъезде. Она использовала обычное мыло»

«Муж и дочь посадили желуди и старательно ухаживали за ними. Сегодня и я помогла: поскользнулась, когда несла их»

«Пицца из тортильи и закусок. Мой рецепт»

«Мы с мамой не заметили висящие на спинке стула ключи от машины и сумку, когда ремонтировали его»

«Если вы когда-нибудь решите постирать подушку, подумайте дважды»

«Я утопил свой автомобиль, пока искал свой утонувший телефон»