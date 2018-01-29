16 человек, которые выкрутятся из любой ситуации
«Если бы я тогда сделал то и сказал это», — такая мысль иногда посещает каждого из нас. А вот читатели «Подслушано» и «Палаты № 6», кажется, всегда найдут выход из любой ситуации.
AdMe.ru собрал истории людей, которые могут любое обстоятельство обернуть в свою пользу.
- Мою курсовую съела моя собака. Реально съела. Огромный сенбернар Жак сожрал мою курсовую работу. И мой преподаватель не верил мне до тех пор, пока я не привела наглую псину к нему домой, где он съел 4 квитанции ЖКХ, пока мы выясняли отношения. С тех пор у меня появился «автомат» и новый друг в виде преподавателя истории, который стал периодически встречать нас на прогулках и подкармливать Жака вкусняшками.
- На экзамене у строгого преподавателя подруга переволновалась и не смогла толком вспомнить ответ на билет. «Вот глаза закрываю и вижу, как в конспекте это написано!» — сказала она ему. Преподаватель не растерялся и ответил: «Так закрывай глаза и читай! Я не против!»
- В свое время скиталась по съемным квартирам, еле сводила концы с концами, потому что аренда была для меня неподъемной. Искала дешевле, но комиссии и залоги были везде. В итоге взяла 2 недели отпуска на работе, устроилась стажером в агентство недвижимости, нашла себе классную квартирку без залогов, комиссий, с адекватными собственниками. До сих пор считаю это своей главной аферой века.
- Когда мой кот заходит в комнату и открывает дверь нараспашку, а мне лень вставать и закрывать ее, я свечу лазером на дверь, чтобы кот прыгнул и дверь закрылась.
- Поехала в ТЦ за джинсами. 2 часа, 10 магазинов, нулевой результат. Нет, джинсы были представлены в достаточном количестве — для девушек, которые любят стразы, бахрому, аппликации, дырки, нечто, маскирующееся под легинсы, и завышенную чуть ли не до груди талию. Отчаялась найти что-то приличное, уже собиралась ехать домой, но тут забрела в мужской отдел. Боги, почему я не пришла туда раньше?! 5 минут, 2 примерки — и идеальные джинсы найдены! Может, кому-нибудь поможет этот лайфхак.
- Давно мечтала о машине, но никак не могла накопить. Подала заявку на кредит с выгоднейшими условиями, правда, особо не надеясь на одобрение. И вот сижу на работе, мне звонят из банка, чтобы получить рецензию на меня же. Очень красочно описала себя как отличного работника. Через 5 минут приходит сообщение об одобрении моего кредита!
- После рождения первенца у жены брата родственники стали требовать второго. Особенно ее мама, которая живет далеко и вовсе не участвует в жизни малыша. Невестка стала всем требующим звонить по ночам: «Ты же опытная, знаешь, что делать... А как? А что? А колыбельную какую знаешь?» Слушала советы и делала все по-своему. Примерно через месяц от нее все отстали. По мне, это гениально!
- Работаю декоратором на свадьбах и т. д. Мы всегда остаемся с командой на росписях, смотрим на реакцию людей, понравилось ли и все такое. Так вот, был случай: красивая арка с цветами на фоне моря, а в паре метров еще одна, но только со свисающими бусами. Все проходило очень хорошо, но, когда молодожены начали приносить клятвы, раздался дикий крик. Это была чайка, которая запуталась в бусах. Жених не растерялся, побежал, освободил ее быстренько и отпустил со словами: «Это прямо как я: был запутан в себе, в проблемах. Но когда ты появилась в моей жизни, ты выпустила меня из оков, освободила и дала надежду на лучшую жизнь».
- Мне только что чуть не запретили парковаться на парковке офисного здания. «Так я же от Сан Саныча», — говорю. И меня без проблем пропустили. Вообще, этот Сан Саныч всегда меня выручает. Крутой мужик, хоть и выдуманный.
- Муж подарил мне на день рождения дорогой кожаный ремень для джинсов, о котором я давно мечтала. Только вот размер он выбрал самый маленький. Оказывается, он уверен, что я очень худая. А я вполне себе среднего 46-го размера. Признаться, что ремень мне маленький, не смогла. Пришлось срочно худеть, чтобы спокойно ремень на себе затягивать. Спасибо, любимый, за мотивацию.
- Всем известно, что накормить маленьких детей сложно, а договориться с ними еще сложнее. Моя тактика по привлечению детей в процесс приготовления обеда очень проста: «Дети, вам приготовить котлету с картошкой или пюре? На гарнир макарошки или спагетти? А какой суп? Куриный или вермишелевый?» По сути, все одно и то же, но дети рады, что их мнение учитывается, и с удовольствием уплетают приготовленные блюда.
- Помогал дочке сделать летнее задание ко 2-му классу. Надо было нарисовать картинку к сказке, а рисуем мы не очень. И вот достал я копирку и перенес рисунок с ксерокопии на нужный листочек. Дочка в восторге, сказала, что не знала, что так можно копировать. Почти забытые технологии снова приходят на помощь.
- В то Рождество по всем законам жанра — с пучком грязных волос, в растянутых штанах и пуховике — спустилась в магазин на 1-м этаже. Вдалеке возле хлебного я увидела бывшего. При расставании он выставил меня полной дурой, потому в грязь лицом ударить было нельзя. Не нашла ничего лучшего, как сказать мимо проходившему парню: «Молодой человек, быстро поцелуйте меня!» От неожиданности он послушался. Это был самый наглый способ найти себе парня, над которым мы с ним смеемся до сих пор.
- Задолбалась каждое утро стоять перед сложнейшим выбором: что же надеть, какое новое сочетание вещей придумать? Достала всю свою одежду, перемерила ее во всевозможных комбинациях и каждую из этих комбинаций сфоткала. Распечатала фотки и сделала альбом... Теперь, когда собираюсь куда-то, пролистываю его, как модный журнал, и выбираю, что надеть в соответствии с погодой, случаем и местом.
- Моя мама — гений. Когда младшая сестра попросила первый раз попробовать шоколад, мама вручила ей самый темный, который смогла найти (90 %). Сестра лет 10 после этого не требовала шоколад, думала, что все шоколадки горькие, и никак не могла понять, почему я уплетаю его за обе щеки.
- Разработала для себя правило «Это не так уж и сложно». Не так уж и сложно убрать ванную комнату после того, как искупался. Не так уж и сложно помыть за собой тарелку и вилку. Не так уж и сложно, когда пришел с улицы, сразу убрать вещи в шкаф. И таких примеров уйма. Когда лень что-то делать, повторяю сама себе: «Это не так уж и сложно». Очень экономит время.
А какие истории приключались с вами и как вы на них реагировали? Делитесь в комментариях, интересно ведь.