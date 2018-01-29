16 человек, которые выкрутятся из любой ситуации

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«Если бы я тогда сделал то и сказал это», — такая мысль иногда посещает каждого из нас. А вот читатели «Подслушано» и «Палаты № 6», кажется, всегда найдут выход из любой ситуации.

AdMe.ru собрал истории людей, которые могут любое обстоятельство обернуть в свою пользу.