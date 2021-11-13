16 человек, которые встретили знакомых из прошлого и пережили целую бурю противоречивых эмоций

В детстве и юности у каждого из нас была парочка лучших друзей, десяток хороших приятелей, несколько любимых учителей и даже кандидат в вечные возлюбленные. Казалось, связь с ними настолько крепка, что продлится всю жизнь. Однако судьба чаще всего распоряжается иначе, и многих старых знакомых мы теряем из виду, став взрослыми.

Герои новой подборки AdMe.ru неожиданно для себя столкнулись со старыми знакомыми и просто не могли не поделиться подробностями этой встречи: настолько она вышла эпичной. А в бонусе вас ждет легкий способ встретиться с самим собой из прошлого.

Хожу по магазину в соседнем селе, прицениваюсь. Вдруг слышу вопль на весь магазин: «Марина Александровна-а-а!» Аж вздрогнула от неожиданности. Оглядываюсь — на меня несется здоровенный мужик с улыбкой на лице и распростертыми руками. «Блин, кто это?» — успеваю подумать я и оказываюсь в его объятиях. «Не узнаете? Это же я», — называет имя. Мой бывший ученик. Взрослый. Красивый.

А на меня накатило. Вспомнила. 1996 год. Первый год моей работы в школе. В нагрузку дали продленку. Мал мала меньше, 20 человек. Среди них он — мой сегодняшний собеседник. Его воспитывает одна мама. Его и еще брата и двух сестер. Ему очень хочется понравиться мне. И однажды он приносит мне в подарок свою любимую игрушку — маленькую плюшевую собачку.

Беру собачку, стараюсь скрыть слезы. Понимаю, что это, возможно, единственная его игрушка. Лихорадочно придумываю, как выйти из ситуации. «Какая замечательная, красивая собачка! Спасибо, давно хотела такую игрушку. Только давай договоримся: пусть моя собачка поживет пока у тебя. Хорошо?» Согласно кивает.

Уже после, встречая его в школьном коридоре, каждый раз спрашиваю: «Как там поживает моя собака?» Выслушиваю торопливый рассказ о его делах, заботах, радостях.

Я не видела его 20 лет. Конечно, не узнала. Обнимаю. И спрашиваю: «Как там поживает моя собака?» © mamakerova / Pikabu

На днях ходили с мужем в продуктовый магазин. Он там умудрился встретить свою бывшую одноклассницу , которую не видел больше 7 лет. Она не сказала ему «привет», а сразу давай рассказывать: «Ой, были с мужем в Египте, так классно отдохнули! Все включено, 2 недели просто лежали у моря, даже из отеля не выходили! А вот сейчас молоко у меня скисло, пришла взять новое. Не знаю, какое брать, но возьму то, что свежее!» На этих словах она и удалилась. Ни «привет», ни «пока». А муж стоит в шоке, смеется и не понимает, зачем ему вся эта информация. © Палата № 6 / VK

, которую не видел больше 7 лет. Она не сказала ему «привет», а сразу давай рассказывать: «Ой, были с мужем в Египте, так классно отдохнули! Все включено, 2 недели просто лежали у моря, даже из отеля не выходили! А вот сейчас молоко у меня скисло, пришла взять новое. Не знаю, какое брать, но возьму то, что свежее!» На этих словах она и удалилась. Ни «привет», ни «пока». А муж стоит в шоке, смеется и не понимает, зачем ему вся эта информация. © Палата № 6 / VK Мы с ним познакомились в летнем лагере, когда нам было 15 лет. Отлично поладили, хотя он, по общему признанию, был влюблен в мою сестру. Около года мы писали друг другу письма. Но в конце концов один из нас перестал писать, и все.

Спустя 10 лет я сидела на кухне у родителей и увидела записку с его именем. Мама сказала, что он приехал в наш город, чтобы сделать кое-какую работу для моего отца. Я решила зайти и поздороваться. Это была любовь с первого взгляда, точнее, со второго. Через 2 недели мы начали встречаться, а через 2 года поженились. © Esther Littlefield / Quora

В моем детстве одним из развлечений был домашний телефон. Часто звонила на незнакомые номера, чтобы пошутить или просто поболтать. Так я познакомилась с Марией Степановной. Милая женщина. Мы с ней болтали, делились секретами. Я, 12-летняя девочка, бежала из школы, только чтобы набрать номер моей собеседницы, подруги, потому что только она меня понимала (ей было 63 года). Позже наше общение прекратилось.

Прошло уже больше 10 лет с того момента, а мне вдруг захотелось поговорить с этой женщиной, посоветоваться. И вот я набираю заветные цифры в надежде, что она еще жива. И что вы думаете? Она взяла трубку! Она! Моя Мария Степановна. Сегодня еду к ней в гости с тортиком. © Палата № 6 / VK

(ей было 63 года). Позже наше общение прекратилось. Прошло уже больше 10 лет с того момента, а мне вдруг захотелось поговорить с этой женщиной, посоветоваться. И вот я набираю заветные цифры в надежде, что она еще жива. И что вы думаете? Она взяла трубку! Она! Моя Мария Степановна. Сегодня еду к ней в гости с тортиком. © Палата № 6 / VK Я сейчас встретила мужчину, который очень активно участвовал в моем детстве. Они с мамой долго были вместе, но, когда мне было лет 11, разошлись, и я его больше не видела. А сейчас вот увидела случайно, он охранником в ТЦ работает. © lyasheva / Twitter

Отец ушел еще в детстве, и я с ним не общался. Когда мне было около 18 лет, он решил наладить контакт и пригласил меня на подработку. Ездил я с ним пару месяцев на работу, но не углублялся в его личную жизнь и не спрашивал, почему он ушел, есть ли у него семья.

В очередной рабочий день отец сказал: «Надо заехать за одним человечком». Приехали, «человечек» сел на заднее сиденье и произнес: «Привет, пап». Ну вроде ничего особенного, есть у него еще один сын. Я поворачиваюсь, чтобы поздороваться, и вижу своего бывшего одноклассника. Мы оба немного обалдели, ведь в начальной школе мы с ним общались, играли вместе в видеоигры, а после, будучи студентами, встречались в общей компании. Но даже не подозревали, что у нас общий отец. © noshpa55 / Pikabu



Когда я учился в школе, у меня была учительница русского языка Нина Петровна. Очень строгая, но справедливая. Не забуду, как я, троечник, получил 5 за диктант единственный в классе. У меня были ошибки, но после диктанта давалось время на исправление, и я нашел их все.

Мне 30 лет, я иду в магазин. И вижу — она, старенькая уже, горбится, с палочкой. Я подхожу: «Нина Петровна, здравствуйте! Я из Е класса, помните меня? » И она вспомнила. Пригласила на чай. Душевно посидели, поболтали, рассказал об одноклассниках, о ком что знал. © BezJeludka / Pikabu

Мне 30 лет, я иду в магазин. И вижу — она, старенькая уже, горбится, с палочкой. Я подхожу: «Нина Петровна, здравствуйте! » И она вспомнила. Пригласила на чай. Душевно посидели, поболтали, рассказал об одноклассниках, о ком что знал. © BezJeludka / Pikabu Я записала дочку в школу, которую посещала сама, подумав, что никто из тех, кто меня учил, уже не может там преподавать. Как я ошибалась! Когда я пришла на первую встречу родителей и учителей, услышала знакомый голос: «Сваха Ента!» Я приросла к полу и покраснела.

Перенесемся на 20 лет назад. Я только что сходила с родителями на популярный бродвейский мюзикл «Скрипач на крыше». Одним из персонажей была сваха Ента. А в классе моя учительница сказала одной девочке: «Не будь ентэ („любопытный человек“ на идиш)». И я подумала, что это идеальное время, чтобы выкрикнуть: «Ента — сваха!» Меня даже отправили за это к директору, но он так и не понял, что случилось.

Перемотка вперед. Та самая учительница узнала, что я записала свою дочь в ту же школу. Чтобы найти меня среди родителей, она и крикнула: «Сваха Ента!» Когда я сменила 50 оттенков красного, она подошла ко мне и обняла: «Я так злилась на тебя в тот день, но должна признаться, это был один из лучших моментов. Каждый раз, когда кто-то упоминает „Скрипача на крыше“, я вспоминаю тебя». Мы засмеялись. Учительница спросила, похожа ли моя дочь на меня. Я ответила: «Скорее всего». © Helena Humbridge / Quora

Несколько лет назад приехала к нам в гости коллега из фирмы-партнера. У нас дом за городом, речка, воздух, все такое. Приехала с сестрой. И вот я полдня смотрю на эту сестру и понять не могу, почему она мне так знакома.

А у сестры очень примечательный выговор. Легкий такой акцент, но очень яркий. Когда все разошлись спать, полезла я в архив, нашла запись одного из своих открытых уроков. И точно — вот он, похожий акцент. Во времена учительства 10+ лет назад была в одном из моих классов очень бойкая девочка с белыми волосами и легким то ли финским, то ли прибалтийским акцентом.

Утром спрашиваю у девушек: « Из каких вы мест? Акцент интереснейший. Вот, уже сталкивалась», — и показываю запись. Сестра коллеги очень удивилась: «Так это я!» Оказалось, у меня училась. А акцент — просто особенность дикции. © Alisa2K / Pikabu

А у сестры очень примечательный выговор. Легкий такой акцент, но очень яркий. Когда все разошлись спать, полезла я в архив, нашла запись одного из своих открытых уроков. И точно — вот он, похожий акцент. Во времена учительства 10+ лет назад была в одном из моих классов очень бойкая девочка с белыми волосами и легким то ли финским, то ли прибалтийским акцентом. Утром спрашиваю у девушек: « Вот, уже сталкивалась», — и показываю запись. Сестра коллеги очень удивилась: «Так это я!» Оказалось, у меня училась. А акцент — просто особенность дикции. © Alisa2K / Pikabu В детстве у меня был друг по имени Скотт. Мы часто общались, иногда я заходила к нему домой потусить. В старшей школе наши пути разошлись, и мы потеряли связь.

Перенесемся на 30 лет вперед. Я живу в 2 300 км от места, где выросла. Скотт пишет мне на Facebook и сообщает, что переезжает в мой район работать. Мы поболтали и договорились встретиться.

Когда он приехал, у него возникли проблемы с корпоративным жильем. Я предложила приютить его, хотя не знала, что 30 прошедших лет могли сделать с нашими старыми отношениями. Но в итоге мы начали с того места, на котором остановились, как будто ничего не изменилось. Сейчас мы болтаем несколько раз в неделю и пару раз в месяц встречаемся, чтобы поужинать и наверстать упущенное. © Linda Walls / Quora

«В эти выходные я впервые встретил человека, с которым почти 20 лет играл в Xbox и которого пригласил быть моим шафером».

Однажды мой младший брат пришел домой с друзьями: мальчик и девочка, все из одного города Калужской губернии. Разговорились.

Я: «Я 1 сентября первоклашку носил с колокольчиком. Почетно».

Девочка: «О, и меня кто-то носил 1 сентября».

Сверили года: я выпускник 2006 года, она поступила в 2005-м. Не сошлось. Посидели, подумали: а учебный-то год один. Вот так я через 10 лет, в Москве, среди друзей младшего брата встретил первоклашку, которую так долго искал.

P. S. Сегодня выходит замуж. Ура-а-а! Не за меня, старика, конечно. © JIokomotiv / Pikabu

Бонус: лучшая встреча — с самим собой