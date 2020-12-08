16 человек, которые умиляются своим родителям, что бы те ни отчебучили

С родителями всегда тепло, уютно и спокойно. Причем с возрастом все больше начинаешь понимать их и чаще ставишь себя на их место. Их слова, действия и привычки, которые раньше казались глупыми и бессмысленными, с годами начинают казаться чертовски милыми и трогательными. Возможно, поэтому многие хотят запечатлеть своих близких на камеру, чтобы сохранить как можно больше ярких моментов в памяти.

Мы в AdMe.ru были тронуты этими душевными снимками, ведь они наглядно доказывают, что с годами наши мамы и папы все больше становятся похожи на детей.

«Всякий раз, когда отец использует этот соусник, он сопровождает процесс характерными звуками»

«Мои родители нарядились на Хеллоуин. Им по 70 лет, если что»

«У моего папы есть секретный „сейф“. И он не говорит маме код»

«Папа считает сливной бачок отличной вазой для цветов»

«Родители используют старую стойку для DVD в качестве полочек для ванной»

«У моей мамы есть хобби — она делает маски из глины. А мой папа сходит с ума, сидя дома. Вот результат»

«Подушка, которую сшила моя мама, очень органично смотрится в комнате»

«Мама сказала, что сегодня за ней гнался петух. Пришлось проверить камеру слежения, чтобы убедиться»

«Папа не прикасался к видеоиграм 23 года. Я настроил для него одну игру и в 2 часа ночи обнаружил его полностью поглощенным процессом»

«К слову, мне 37 годиков. Жена и двое детей. Но сегодня ночью случилось страшное — заболел зуб. Бивень мудрости устал жить в моей пасти, и пришлось его изгонять в стоматологии. Вырвали. Решил пожаловаться маме»

«Мой папа собрался на пробежку. Перед выходом решил немного потянуть спину. Через полчаса обнаружила его спящим»

«Перед тем как пойти на пляж, попросила отца взять солнцезащитный крем. Пришли, и он протянул мне это...»

«Освежитель воздуха».

«Родителям надоело смотреть мой телевизор на полу, поэтому они подарили мне „комод“. Мам, пап, спасибо!»

«Папа разместил объявление о продаже этого карманного зеркальца. Этой фотографией он хочет показать, что оно отлично справляется со своей функцией»

«Вот так мой отец подготовил гостиную к приходу внуков. Застелил пол защитным покрытием»

«Папа сегодня вышел на пенсию. Он дома уже целых 5 минут»