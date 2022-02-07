16 бедолаг, у которых выдался такой неудачный день, словно им встретилась черная кошка с пустым ведром

Всем нам порой не везет. Бывает так, что мелкие неприятности следуют одна за одной: то любимая кружка разобьется, то погода не радует. В таких случаях можно, конечно, немного погрустить. Или, плюнув на невезенье, настроиться на то, что завтра наступит новый день.

Пользователи сети запечатлели на камеру свои и чужие эпичные провалы. Мы в AdMe.ru можем им только посочувствовать и показать эти фото вам, чтобы, даже если удача сейчас не на вашей стороне, вы не чувствовали себя одиноко.

В первый же день работы парень уронил поддон со стеклом. Ущерб — $ 40 тыс.

«М-да, не так я представлял себе идеальное утро»

«Было ошибкой с моей стороны не уточнить стоимость блюд. $ 53 за штучку!»

«В офисе давно никого не было. Я заехал, сделал себе кофе. Когда он заварился, я поднял крышку и увидел вот это»

«Рассыпал 4,5 кг бусин по полу. Начальник был не в восторге»

«Открываю, значит, пакет с посылкой от Amazon, а там... абсолютно пусто»

Тыква побеждает кухонный нож со счетом 1:0

«Кое-кто остался в дураках. Ведь большинство фоток на этой карте памяти — его»

Когда даже дорога хочет испортить тебе день

«Моя девушка захотела разогреть банку Nutella и поставила ее в микроволновку»

«Сестра решила навести порядок в моих книгах... О-о-о мои глаза!»

«Впервые купил замороженные равиоли. В упаковке оказалось всего 4 штуки. Это нормально вообще?»

«Специально приехали в Лондон, чтобы полюбоваться видом на город с колеса обозрения»

«Забыл добавить масло, когда готовил омлет»

«Вот что мне попалось в печеньке с предсказанием»

«Некоторые печеньки с предсказанием не содержат предсказания».

Доброе утречко

«Просто класс. Мне подарили наушники на Рождество, и я пользовался ими ровно 2 раза. А потом забыл в чертовой сушильной машине»

«Видите яйца? Они должны были быть в пирогах. Я только что испекла 2 горячих масляно-шоколадных круга, которые годятся только в мусор»