16 человек, которые почувствовали, что дело пахнет керосином, и твердо решили: «Пора сваливать»

В старших классах мы с подругой решили пощекотать себе нервы в Хеллоуин и отправились исследовать старое кладбище после наступления темноты. Припарковали машину и пошли пешком по грунтовой дороге. Мы не взяли с собой фонарики, шептались и хихикали, как вдруг одновременно замолчали. Волосы на затылке встали дыбом, и я почувствовала, как будто кто-то вылил мне на спину ведро ледяной воды. Мое сердце колотилось. Я громко сказала подруге: «Мы, наверное, должны вернуться к твоему брату. Я уверена, что он в ярости, что мы так долго». Естественно, никакого брата не было. И тут прямо за моим плечом мужской голос тихо сказал: «Да, вероятно, вам стоит так поступить». Мы обе просто повернулись и побежали обратно в ее машину. Несколько лет спустя я разговаривала с местным шерифом и рассказала ему эту историю. Он посмотрел на меня как на глупышку. Я думаю, что нам с подругой повезло, что мы не попали в большую беду в ту ночь. © cateisgreat77 / Reddit

Мы с друзьями любили лазить по заброшенным зданиям. И вот в одном из них мы подошли к большой комнате. Мой товарищ зашел туда на разведку, вернулся и сказал: «Все в порядке, главное — не смотреть вверх». Естественно, это было первым, что мы сделали. Над нами был подиум, а на нем стояли 12 человек в балахонах с капюшонами и молча глядели на нас. Мы ретировались очень быстро. Понятия не имею, почему мой друг решил, что это безопасно. © BloopTheRobot / Reddit

Когда я впервые отправился с друзьями в загул на всю ночь, мы посетили несколько заведений, а потом решили остаться в ночном клубе. Внезапно загорелся верхний свет, и меня охватила паника. Я начал хватать людей за руки и кричать, что нужно срочно эвакуироваться, потому что это, вероятно, означает пожар или какой-то другой инцидент. Оказалось, что заведение просто уже закрывалось. © prettymuch***** / Reddit