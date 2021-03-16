16 человек, которые почувствовали, что дело пахнет керосином, и твердо решили: «Пора сваливать»
Разговоры об интуиции, шестом чувстве и паранормальных способностях обычно вызывают скептические усмешки у рациональных людей, которые твердо стоят на ногах. Но даже у них в жизни бывают моменты, когда по позвоночнику пробегает дрожь и становится ясно: пора уносить ноги.
Мы в AdMe.ru считаем, что если что-то работает, то неважно, как оно называется. Главное, чтобы люди оказались в безопасности. Поэтому мы прочитали истории тех, кто вовремя выбрался из грядущей передряги, и теперь будем внимательнее относиться к своим предчувствиям.
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Пару лет мне пришлось пожить в одном неблагополучном районе. И вот как-то иду я домой с автобусной остановки, поворачиваюсь и вижу, что за мной медленно едет минивэн, его боковая дверь открыта, из нее наполовину торчит какой-то мужик и смотрит на меня. Я тут же побежал со всех ног, и минивэн тоже начал набирать скорость. На мое счастье, какой-то парень выезжал с парковки рядом с моим домом. Увидев, что происходит, он остановился, и фургон тут же развернулся и уехал. Я попросил этого парня проследить, чтобы я зашел в свою квартиру, что он и сделал. С этого дня я не выходил на улицу без средств самообороны. © deeznutz066 / Reddit
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Мой папа до сих пор надо мной подшучивает по этому поводу. Мне было 8 лет, и как-то я пришла с отцом в автомагазин, принадлежавший его другу. Они возились с какой-то старой колымагой, мне это было не очень интересно. И тут они что-то сделали — полили двигатель бензином или что-то в этом роде, — и на пару секунд полыхнул огонь. За эти 2 секунды я успела выбежать на улицу, потому что видела много взрывов машин в кино. Там было 5 человек вместе с моим отцом, и они хохотали как сумасшедшие. © SadGirlPancake / Reddit
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250-килограммовая свинья вырвалась из загона на местной ярмарке и бросилась прямо на меня. Я никогда в жизни не бегала так быстро! © APuffyCloudSky / Reddit
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В старших классах мы с подругой решили пощекотать себе нервы в Хеллоуин и отправились исследовать старое кладбище после наступления темноты. Припарковали машину и пошли пешком по грунтовой дороге. Мы не взяли с собой фонарики, шептались и хихикали, как вдруг одновременно замолчали. Волосы на затылке встали дыбом, и я почувствовала, как будто кто-то вылил мне на спину ведро ледяной воды. Мое сердце колотилось. Я громко сказала подруге: «Мы, наверное, должны вернуться к твоему брату. Я уверена, что он в ярости, что мы так долго». Естественно, никакого брата не было. И тут прямо за моим плечом мужской голос тихо сказал: «Да, вероятно, вам стоит так поступить». Мы обе просто повернулись и побежали обратно в ее машину. Несколько лет спустя я разговаривала с местным шерифом и рассказала ему эту историю. Он посмотрел на меня как на глупышку. Я думаю, что нам с подругой повезло, что мы не попали в большую беду в ту ночь. © cateisgreat77 / Reddit
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Мы с друзьями любили лазить по заброшенным зданиям. И вот в одном из них мы подошли к большой комнате. Мой товарищ зашел туда на разведку, вернулся и сказал: «Все в порядке, главное — не смотреть вверх». Естественно, это было первым, что мы сделали. Над нами был подиум, а на нем стояли 12 человек в балахонах с капюшонами и молча глядели на нас. Мы ретировались очень быстро. Понятия не имею, почему мой друг решил, что это безопасно. © BloopTheRobot / Reddit
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Когда я впервые отправился с друзьями в загул на всю ночь, мы посетили несколько заведений, а потом решили остаться в ночном клубе. Внезапно загорелся верхний свет, и меня охватила паника. Я начал хватать людей за руки и кричать, что нужно срочно эвакуироваться, потому что это, вероятно, означает пожар или какой-то другой инцидент. Оказалось, что заведение просто уже закрывалось. © prettymuch***** / Reddit
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Разорвал штаны во время боулинга. И как раз в этот день я решил пойти без белья. Я успел сделать пару страйков, прежде чем почувствовал, что что-то не так. Это было наше второе свидание. © thisguyhaschickens / Reddit
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Я привезла 2 своих детей на пляж. Одному было 2 года, второму 7. Поскольку был отлив, мы забрались довольно далеко от берега — метров на 20. И тут я вижу, как тоненькие волосы моего младшего буквально встают дыбом. Я хватаю его, кричу старшему, что нам пора, и мы бежим к машине. Мы успели за минуту до первого раската грома. © TheFlyingKumquat / Reddit
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Несколько лет назад мы с женой покупали дом, риелтор была моей родственницей. Один из домов мы решили посмотреть просто ради смеха: на фото в интернете он выглядел заброшенным и мы хотели увидеть, что там внутри. Ворота были закрыты на цепь, на парковке стояли какие-то брошенные машины. И тут дверь распахнулась — на пороге стоял какой-то заспанный чувак. Он сказал, что он сын хозяев и приехал за вещами. Дом оказался очень странным: темно, пыльно, что-то хлюпает на полу, окна закрыты газетами, а двери забиты гвоздями. Мы поняли, что, если бы этот парень хотел что-то с нами сделать, у него были для этого все возможности. Воспользовавшись моментом, мы выскочили на улицу и сбежали. Когда мы позвонили хозяевам дома, они сказали, что не знают, кто этот человек, и пообещали вызвать полицию. © BugStep / Reddit
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В первый раз пошла в местный фитнес-клуб. Поплавала в бассейне, а затем отправилась принять душ и переодеться. И тут, стоя в душе, я слышу, как начинают разговаривать мужчины. Я выглядываю из-за занавески и вижу, как переодеваются 3 парней. Я зашла в мужскую раздевалку! Я быстро выключила душ, вытерлась, накинула сухую одежду и побежала, как ветер. До сих пор не могу поверить, что случайно попала туда. © endureandsurvive27 / Reddit
- Я выходила на работу в 5:30 утра, когда было еще темно. Когда я повернулась, чтобы спуститься с крыльца к своей машине, я увидела, как 4 мужчин выскочили из фургона и начали приближаться ко мне. Мое сердце колотилось, пока я копалась в сумке в поисках ключей, чтобы вернуться обратно домой. Я была уверена, что они собираются схватить меня. Оказалось, они были сотрудниками иммиграционной службы, которые искали кого-то, кто раньше жил в нашем доме. © SugarDonutQueen / Reddit
- Мне было 10, и был Хеллоуин. Я выпрашивала угощения в костюме розового рейнджера, и тут парень, который сидел на крыльце настолько неподвижно, что я про него забыла, включил бензопилу. Она была без цепи, но жужжала и ревела как настоящая. За 30 секунд я оказалась на другом конце улицы. Прошло уже 10 лет, а этот парень до сих пор так шутит. © Anti-Low / Reddit
- Я работал свадебным оператором, и была одна свадьба, на которой жених попросил не снимать его, а на банкете сказал, чтобы я сидел на месте. Это было непривычно, потому что обычно люди хотят получить видео поздравительных речей. У каждого гостя на столе был маленький подарок. Жених сказал, что это сюрприз. Он попросил всех открыть подарки, и вдруг все начали кричать и ругаться. Оказалось, у него были фотографии, на которых его невеста изменяет ему с шафером. Я не знаю, кем надо быть, чтобы пройти через всю свадебную церемонию ради того, чтобы вот так опозорить свою жену. Она куда-то убежала, впрочем, как и я. Интересно, что было на этих фото. © daviddunville / Reddit
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Мы были в школе, и это был День святого Валентина. Играя на улице, я и мои друзья заметили вертолет, летящий над футбольным полем. Мы начали кричать и махать руками, как будто нам нужна была помощь: «Пожалуйста! Спасите нас!» Вертолет развернулся и стал приближаться к полю. Мы сначала застыли от страха, а потом побежали, уже думая о том, что мы скажем учителям. Наконец вертолет приземлился, и пока все бежали к нему, мы прятались в спортзале. Оказалось, что директор приготовила сюрприз для всех учеников. Пилот и члены экипажа вручали им плюшевых мишек и шоколадные конфеты, но это стало самым нервным воспоминанием из моего детства. © OddIntervals / Reddit
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Когда у меня хорошее настроение, я почему-то становлюсь очень доверчивой. Как-то раз после работы я зашла в магазин, и какой-то парень попросил подбросить его до отеля, который был в паре километров. Я согласилась. Мы сели в мою машину, но, когда подъехали к отелю, парень сказал, что нужно чуть дальше. В итоге мы проехали около 20 км и остановились на парковке возле заброшенной гостиницы. Мой пассажир сказал, чтобы я ждала тут, а сам побежал куда-то по улице. И тут я подумала: «Я что, буду помогать кому-то скрыться с места преступления? Что я тут делаю вообще?!» Я развернулась и поехала прочь. Понятия не имею, что сталось с этим парнем. © headbanginhersh / Reddit
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Я ехал на велосипеде домой, было уже поздно. Рядом с моим домом есть короткий путь через лес. У этого места паршивая репутация, но так я добирался в 2 раза быстрее. Еду я себе, и вдруг какой-то парень буквально выскакивает из куста прямо передо мной. Я его не видел, пока он не оказался рядом со мной лицом к лицу. Он смотрит на меня и отчаянно шепчет: «Тебе нельзя здесь быть! Убирайся отсюда прямо сейчас!» Я никогда не ехал так быстро. Не останавливался, пока не оказался дома. © *********kittyy / Reddit
Расскажите, а у вас бывали моменты, когда интуиция просто кричала: «Беги!»?