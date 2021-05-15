16 человек, которые считают себя бережливыми, а окружающие им шепчут вслед: «Да вы просто жадины»
Привычка планировать свои расходы — дело хорошее. Но кое-кому не всегда удается уловить ту тонкую грань, когда экономия переходит в банальную жадность и накопительство. Так и рождаются истории о скрягах, у которых зимой снега не допросишься, и людях, всегда готовых поживиться за чужой счет.
Мы в AdMe.ru ни в коем случае не осуждаем людей, о которых идет речь в этой статье. Но в некоторых случаях так и хочется сказать: «Ребята, кажется, уже пора остановиться».
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Работал я как-то в маленькой компании — человек 8 у нас в офисе было. Директор отмечал день рождения и решил организовать посиделки в кафе за свой счет. Все заказали в основном по одному блюду ну и чай-кофе. Но нашелся один сотрудник, который набрал себе чуть ли не все, что было в меню. Причем это были далеко не самые простые блюда. Съесть все он, конечно, не смог, просто попробовал понемногу. Думаю, стыдно было всем, кроме него.
Чуть позже он хвастался нашему общему знакомому, какая халява на него свалилась, и подсмеивался над коллегами, которые «сглупили» и взяли только по салатику. В итоге шеф сделал выводы и больше не устраивал подобные походы в кафе. © VLuki / Pikabu
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Папа однажды отругал меня за то, что я включил дворники в автомобиле во время сильного дождя. По его словам, они так быстро изнашиваются. © Gossip_Man / Reddit
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Знаете, что такое жадность? Это когда у тебя безлимитный абонемент в солярий на июль, а ты в 29-градусную жару идешь сначала на «искусственный» загар и только потом под солнышко на улицу. Все потому что надо отбить свои деньги и воспользоваться абонементом на полную катушку! © Подслушано / Ideer
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Мой тесть — очень обеспеченный человек. Однажды я увидел, как он наполняет водой пустую бутылку из-под кетчупа. Спрашиваю: «Что делаешь?» Последовала пауза.
«Там еще кое-что осталось», — нерешительно ответил он. Оказывается, тесть всегда вычищал из емкости последние капли приправы и потом добавлял ее в блюда. Я еще понимаю, когда люди делают так с шампунем. Но какой смысл поливать еду водянистым, разбавленным кетчупом? Это же невкусно. © Lucas Gavin Hawking / Quora
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Я знал женщину, которая вскрывала пустой тюбик зубной пасты, чтобы соскрести остатки. А один мужчина, мягко говоря, оригинально мылся: ненадолго включал воду, чтобы намочить тело, потом вырубал ее, намыливался, а затем быстро-быстро споласкивался под душем. © Michael J. McFadden / Quora
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Муж полгода был в командировке, где они с коллегами хорошо заработали (речь идет о нескольких миллионах рублей). Но вместе с ними был мужик, который славился своей невероятной жадностью. Он доедал остатки еды с тарелок коллег, чтоб «наесться впрок», носил одну и ту же одежду годами, старался не тратиться ни на что, несмотря даже на такие зарплаты. И вот пришло время возвращаться домой. Все набирали подарки женам и детям. Один из коллег купил часы Apple. Так этот жадюга выпросил коробку из-под них, чтобы привезти ее в подарок своей 4-летней дочке. И только это и подарил! На, родная, играй с коробкой! © Подслушано / Ideer
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Моя мама отмывает и повторно использует фольгу, пакеты с застежкой-молнией и всякие соломинки. Я пытался объяснить ей, что она тратит больше денег на чистящие средства, но она просто не понимает этого. © Floppie7th / Reddit
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Я в детстве такого насмотрелась... Жила в деревне, поминки были частью нашей жизни, к сожалению. Так вот, только все начинали расходиться, самые ушлые с пакетами тут же перли к столу и сгребали все туда, приговаривая: «Коту, коту, коту». В итоге прожорливому животному шло все: и рыбка соленая, и колбасы с сырами, и остатки напитков. © slashka91 / Pikabu
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Ай, как вспомню, так и улыбаюсь! В бытность студенткой я снимала крошечную квартирку через знакомых. Сразу выяснилось, что у меня очень нервная соседка. На лестничной площадке был темный закуток метр на метр. На мою дверь свет от лампочки с этажа попадал, а на ее — нет. Ходила та тетя и злилась, что ключами в свою дверь не попадает, и вздыхала театрально. Мол, совести у меня нет, свет ей никак в закуток не протяну. А я что... девочка 20 лет, работа, дом, кот. До ее печалей мне и дела не было. До одного момента.
Воскресенье, 7 часов утра. Кто-то колотит в мою дверь и попутно жмет на звонок. Я проснулась, выскакиваю, мол, что случилось? А там стоит тетя злая и руками машет. Говорит, что она свет все-таки сама в свой закуток провела. «Так а от меня вы что хотите?» — зевая, спросила я. Тетка продышалась от возмущения и продолжила кричать, что у нее лампочка перегорела, надо менять. «Вы же тоже тут живете!» — возмущенно заявила и ушла, хлопнув своей дверью. © gamping / Pikabu
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Мой муж всегда был сверхбережливым. Он любит все дешевое и бесплатное, неважно, нужно нам этом или нет. Сегодня нам доставили огромную коробку из Китая, где в основном были игрушки для детей от 8 лет и обувь почти на такой же возраст. Но нашему сыну 2 года! Теперь непонятно, где мы все это будем хранить. Зато на вещи, которые нам действительно нужны, он никогда не потратится. © _fiddle-sticks_ / Reddit
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Я недавно была подружкой невесты на свадьбе, которая провалилась, потому что пара была слишком бережливой. Новобрачные не стали тратиться на еду и напитки, поэтому гости ушли сразу после церемонии. © CrackPipeQueen / Reddit
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Один мой сосед любил делать печенье и всех им угощать. Но вскоре выяснилось, что все ингредиенты для готовки он «одалживал» у других. В одном доме просил муки, в другом — сахара, в третьем — масла. По сути, выпечка обходилась ему бесплатно. А еще он таскал пакетики с кетчупом из кафе быстрого питания и потом выдавливал их в свою бутылку. © Brian Gilbert / Quora
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Если что-то ломается, моя мачеха «чинит» это липкой лентой или клеем. А еще она экономит на репелленте от муравьев и пауков. Зачем тратить деньги, если можно разложить по дому использованную кофейную гущу? Это точно сработает, потому что ей на Facebook так кто-то сказал. © Dawn Gordon / Quora
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У моего знакомого мать всю жизнь торговала вещами из Турции и держала точку на рынке в Краснодаре. Всегда жаловалась, что денег не хватает, на всем экономила, домой даже мясо редко покупала. Но недавно ее сын начал вступать в наследство, и выяснилось, что у нее было несколько квартир: в Краснодаре, в Сочи и в Москве. В одной трешке обнаружился склад вещей и мешочек с золотом на пару миллионов. Другая квартира оказалась складом техники: телевизоров, микроволновок и пылесосов.
Я ему говорю: «Да ты богач теперь». Он отвечает, что, конечно, рад, но зачем же так было делать? Мать и детям не помогала, и сама для себя не пожила. © Kubanoyd / Pikabu
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Один из моих приятелей по работе из принципа не покупает себе кофе. Дело в том, что я пару раз рассчитался за него и парень вошел во вкус. Теперь он соглашается посидеть в кафе, только если кто-то готов оплатить его заказ. © CarpeMeme / Reddit
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Одна из моих подруг вышла замуж и резко стала очень экономной, хотя достаток прежний. Из последнего: мы и наши спутники решили собраться на шашлыки на даче. С меня — салаты, со второй пары — напитки, с жадин — мясо. А они привезли что-то полутухлое по акции, пожарили и сами съели, потому что остальные не хотели рисковать. Зато наутро выставили счет за 1/3 мяса каждой паре. Никогда не думала, что жадность съест дружбу. © Подслушано / Ideer
А вам приходилось сталкиваться с подобными людьми? На чем они экономили в ущерб окружающим?