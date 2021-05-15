16 человек, которые считают себя бережливыми, а окружающие им шепчут вслед: «Да вы просто жадины»

Ай, как вспомню, так и улыбаюсь! В бытность студенткой я снимала крошечную квартирку через знакомых. Сразу выяснилось, что у меня очень нервная соседка. На лестничной площадке был темный закуток метр на метр. На мою дверь свет от лампочки с этажа попадал, а на ее — нет. Ходила та тетя и злилась, что ключами в свою дверь не попадает, и вздыхала театрально. Мол, совести у меня нет, свет ей никак в закуток не протяну. А я что... девочка 20 лет, работа, дом, кот. До ее печалей мне и дела не было. До одного момента.

Воскресенье, 7 часов утра. Кто-то колотит в мою дверь и попутно жмет на звонок. Я проснулась, выскакиваю, мол, что случилось? А там стоит тетя злая и руками машет. Говорит, что она свет все-таки сама в свой закуток провела. «Так а от меня вы что хотите?» — зевая, спросила я. Тетка продышалась от возмущения и продолжила кричать, что у нее лампочка перегорела, надо менять. «Вы же тоже тут живете!» — возмущенно заявила и ушла, хлопнув своей дверью. © gamping / Pikabu

Мой муж всегда был сверхбережливым. Он любит все дешевое и бесплатное, неважно, нужно нам этом или нет. Сегодня нам доставили огромную коробку из Китая, где в основном были игрушки для детей от 8 лет и обувь почти на такой же возраст. Но нашему сыну 2 года! Теперь непонятно, где мы все это будем хранить. Зато на вещи, которые нам действительно нужны, он никогда не потратится. © _fiddle-sticks_ / Reddit

Я недавно была подружкой невесты на свадьбе, которая провалилась, потому что пара была слишком бережливой. Новобрачные не стали тратиться на еду и напитки, поэтому гости ушли сразу после церемонии. © CrackPipeQueen / Reddit