16 человек, которые делают свою работу так, что окружающим хочется взвыть от негодования

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Справляться со своими обязанностями на отлично, несмотря ни на что, — почерк опытного специалиста, настоящего профессионала своего дела, влюбленного в работу. Правда, в реальной жизни таких людей не так уж и много. И конечно, куда больше тех, у кого промашки случаются даже чаще, чем хотелось бы. О них и пойдет речь.

Мы в AdMe.ru смотрели на эти фото и испытывали целый ворох чувств — от веселья до недоумения. Потому что так виртуозно напортачить тоже нужно уметь.

«Прошу доверителя скинуть отсканированную копию паспорта. Доверитель отправляет это»

«Поверить не могу, что они оставили это вот так валяться»

«С моих штанов, похоже, забыли убрать защитную бирку»

«Большинство розеток в этой комнате расположили прямехонько под потолком»

Освещение в торговом центре

Маляр справился с работой на отлично

Что ни говори, а это отличный способ разрекламировать фильм

«Человек-паук: Нет пути домой».

Но внимание привлечь все равно получилось. © No-Investigator-4150 / Reddit

Видимо, придумать животное на букву «i» было очень сложно

«Лошадь». «Божья коровка».

Теперь он здесь навечно

«Давай покрасим в один цвет с полом. Незаметно будет»

Как они вообще смогли так накосячить?

«Посмотрите на слив в этой съемной квартире»

«Мама нашла это в пачке чипсов — целая картофелина»

«Все верно. Я хочу поехать на лифте на северо-запад»

«У тебя была одна работа, только одна работа!»

Интересно, кто же тут виноват — тот, кто устанавливал камеру, или тот, кто устанавливал фонарь? © yeet1386 / Reddit

Это определенно не так, как должно быть