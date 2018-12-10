16 человек, чьей невозмутимости позавидуют даже буддийские монахи

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Вы ведь знаете людей, у которых нервы как сталь, любой ветер — попутный, а из лимона они, конечно же, сделают лимонад. Их невозмутимость можно принять за безразличие, но в остальном остается тихо завидовать: сообразительности, стойкости нервной системы и непреклонности перед натиском общественного мнения. Их не смутит ни электронный браслет на ноге, ни ручка вместо заколки для волос, ни чужой ребенок, упорно называющий их папой.

AdMe.ru желает читателям сохранять спокойствие даже в непредвиденных ситуациях. Тем более что многие неловкие моменты спустя годы вызывают лишь улыбку.

Крепкий и умиротворенный сон, которому можно только позавидовать

Когда тебя не очень заботят все эти условности

Если сломалась заколка, а без нее неудобно

Уровень психологической устойчивости: в раковине растут бобы, но это не мешает

Когда устанавливаешь финансовые границы в самом начале отношений

Кажется, абсолютной безмятежности не мешают даже электронные браслеты на ногах

Чтобы пережить последствия этой поездки, нужно иметь стальной характер

Сегодня его счастливый день

Когда твой ребенок сохраняет спокойствие там, где другой бы запаниковал

Размер не преграда для смелых

Когда тебя настолько не волнует мнение окружающих, что ты заменяешь планку жалюзи чеком из супермаркета

Зима зимой, а газон сам себя не подстрижет

Лекция не преграда хорошему перекусу. И да, это кусок сыра

Судя по улыбке, его вообще сложно чем-либо смутить

Когда твой чехол для телефона заставляет прохожих невольно оглядываться

Импровизируй. Адаптируйся. Превозмогай

Из какой неловкой ситуации вы вышли победителем, ни капли не покраснев?