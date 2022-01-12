16 человек из разных стран показали, как им удалось вкусно пообедать вне дома

Все мы любим поесть домашней еды. Но это не всегда получается из-за работы, учебы или путешествий. По всему миру люди питаются бизнес-ланчами и готовыми обедами. Герои сегодняшней подборки поделились фотографиями блюд, которые они отведали в столовых и гостиницах.

Мы в AdMe.ru не смогли остаться равнодушными к этим историям и лишний раз убедились в том, как сильно отличаются комплексные обеды в разных странах.

Это стандартный обед в столовой Сербии

«Вот мой потрясающий корейский школьный обед! В школах есть квалифицированный диетолог, который составляет меню»

«Покажу свою еду во французской школе»

«Это вегетарианский вариант. Если захотите, можете взять 2 ломтика размороженного хлеба или простой йогурт».

Обед в иорданском университете: фрикадельки с перцем и рисом, примерно за $ 1,5

Обед в отеле Новой Зеландии

«Мой университетский ланч в Турции всего за 30 центов»

Австралийский обед в отеле за $ 20

«Бесплатный школьный обед в моей средней школе на Среднем Западе США»

Школьный обед в Северной Каролине

«Мой бесплатный школьный обед в Швеции»

Мне захотелось переехать в Швецию. © Ramen-Goddess / Reddit

Обед в начальной школе США

Цвет этой сосиски меня пугает. © mrypopa**** / Reddit

Она была нежно зеленая снаружи и нормально розовая внутри. Но я все равно ее съел. © snorkelpug / Reddit

«Мой школьный обед в Пекине»

Типичный школьный обед в Южной Корее

Бесплатное питание в гостиницах Сингапура для постояльцев

«Тоже решил поделиться фото своего школьного ланча из США»

«Моя еда из американского корпоративного кафетерия»

А как вы питаетесь в обеденный перерыв? Носите еду из дома или доверяете бизнес-ланчам в столовых?

Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.