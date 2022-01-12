16 человек из разных стран показали, как им удалось вкусно пообедать вне дома
Все мы любим поесть домашней еды. Но это не всегда получается из-за работы, учебы или путешествий. По всему миру люди питаются бизнес-ланчами и готовыми обедами. Герои сегодняшней подборки поделились фотографиями блюд, которые они отведали в столовых и гостиницах.
Мы в AdMe.ru не смогли остаться равнодушными к этим историям и лишний раз убедились в том, как сильно отличаются комплексные обеды в разных странах.
Это стандартный обед в столовой Сербии
«Вот мой потрясающий корейский школьный обед! В школах есть квалифицированный диетолог, который составляет меню»
«Покажу свою еду во французской школе»
«Это вегетарианский вариант. Если захотите, можете взять 2 ломтика размороженного хлеба или простой йогурт».
Обед в иорданском университете: фрикадельки с перцем и рисом, примерно за $ 1,5
Обед в отеле Новой Зеландии
«Мой университетский ланч в Турции всего за 30 центов»
Австралийский обед в отеле за $ 20
«Бесплатный школьный обед в моей средней школе на Среднем Западе США»
Школьный обед в Северной Каролине
«Мой бесплатный школьный обед в Швеции»
- Мне захотелось переехать в Швецию. © Ramen-Goddess / Reddit
Обед в начальной школе США
- Цвет этой сосиски меня пугает. © mrypopa**** / Reddit
- Она была нежно зеленая снаружи и нормально розовая внутри. Но я все равно ее съел. © snorkelpug / Reddit
«Мой школьный обед в Пекине»
Типичный школьный обед в Южной Корее
Бесплатное питание в гостиницах Сингапура для постояльцев
«Тоже решил поделиться фото своего школьного ланча из США»
«Моя еда из американского корпоративного кафетерия»
А как вы питаетесь в обеденный перерыв? Носите еду из дома или доверяете бизнес-ланчам в столовых?
Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью Sir-Alfonso / Reddit
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