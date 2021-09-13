16 человек доказали, что затариться впечатлениями можно и в обычном магазине

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Мало кто ожидает увидеть что-то неожиданное в совершенно обычном местном магазине. Но порой случается и так, что вполне заурядные локации преподносят нам сюрпризы.

Так и случилось с героями подборки от AdMe.ru.

1. В этом магазине электрики знают, что предложить покупателям, которые приходят за «обычной вилкой»

2. Дороговат. Но нужно брать

3. Кресло менеджера греческого супермаркета

4. В одном из магазинов под Краснодаром

5. Здесь есть робот. Сегодня у него день рождения

6. Чеки в магазинах Кисловодска — это отдельное произведение искусства!

7. Оригинальная раскладка овощей

8. «Сегодня увидел в магазине»

9. Охрана пыталась вывести этого котика. У них ничего не вышло

10. А можно только с чем-то одним? На велосипеде, в роликах, с собакой и мороженым в руках как-то неудобно получится

11. «Увидел дерево с птичками в оптовом супермаркете»

12. Зато честно

13. «Огромный лук, который я нашла в супермаркете»

14. «Котик и какао — вот и все пункты в моем списке покупок»

15. «Встретил попугая возле супермаркета»

16. Заказчик: «Мне нужно максимально итальянское солидное название. Агентство: «Ни слова больше!»