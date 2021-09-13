16 человек доказали, что затариться впечатлениями можно и в обычном магазине
Мало кто ожидает увидеть что-то неожиданное в совершенно обычном местном магазине. Но порой случается и так, что вполне заурядные локации преподносят нам сюрпризы.
Так и случилось с героями подборки от AdMe.ru.
1. В этом магазине электрики знают, что предложить покупателям, которые приходят за «обычной вилкой»
2. Дороговат. Но нужно брать
3. Кресло менеджера греческого супермаркета
4. В одном из магазинов под Краснодаром
5. Здесь есть робот. Сегодня у него день рождения
6. Чеки в магазинах Кисловодска — это отдельное произведение искусства!
7. Оригинальная раскладка овощей
8. «Сегодня увидел в магазине»
9. Охрана пыталась вывести этого котика. У них ничего не вышло
10. А можно только с чем-то одним? На велосипеде, в роликах, с собакой и мороженым в руках как-то неудобно получится
11. «Увидел дерево с птичками в оптовом супермаркете»
12. Зато честно
13. «Огромный лук, который я нашла в супермаркете»
14. «Котик и какао — вот и все пункты в моем списке покупок»
15. «Встретил попугая возле супермаркета»
16. Заказчик: «Мне нужно максимально итальянское солидное название. Агентство: «Ни слова больше!»
Может быть, вы тоже были впечатлены чем-то неординарным в обычных магазинах? Расскажете чем?
Фото на превью gollo / Pikabu
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