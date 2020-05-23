16 жадин, которые дали бы фору самому дядюшке Скруджу

Была такая история с нашим главбухом. Слетел у нее дома Windows на компьютере, и она вызвала парня с соответствующими знаниями. Тот, видя, что тетка ничего не понимает, заломил цену в ₽ 5 000 и начал выписывать «квитанцию». А она квиток внимательно рассмотрела и говорит ему: «Я налоговый инспектор и сейчас вызову милицию на вас за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. У вас юридический адрес — московский, ОКАТО организации — калужский, ИНН вообще выдуманный, областей с такими номерами в России нет». Мальчик быстро рванул из ее дома. Она говорит, что запросил бы он полторы, отдала бы без проблем, а тут жадность пацана сгубила. Через пару дней пришел другой парень к ней, переустановил систему, что-то еще по мелочи сделал и взял ₽ 1 000 за все про все. К нему она претензий не имела, хотя рассказала нам потом, что этот тоже ни разу не официальное лицо, тоже «левые» реквизиты были. © Laged / Pikabu

Был у меня товарищ, один из тех, кого знаю сто лет, по мелочи помогал ему бесплатно. Вот открыл он шашлычную. Завлекая шашлыком, попросил заехать и заодно проконсультировать его по одному вопросу. Он принес шашлык, помидорки, лаваш — все как полагается. Поговорили, я рассказал ему пути решения проблемы. Уже собираюсь уходить, и тут товарищ спрашивает:

— Стоп, куда? А 350 рублей?

— За что?

— За шашлык!

Видимо, у меня челюсть слишком громко грохнулась на стол, потому что он сразу добавил:

— Мы, конечно, друзья, но это бизнес!

Ну добро, золотая рыбка. Расплатился.

Проходит пару месяцев, и он опять обращается за консультацией. Я уже приглашаю его к себе в офис. Он приезжает, излагает суть проблемы.

Я отвечаю:

— Тут надо отправить претензию, после отказа — в суд. С тебя за консультацию Х рублей, претензия — Х рублей, за суд — Х рублей.

Тут уже у товарища глаза делаются круглыми и лезут на лоб.

Поясняю:

— Мы, конечно, друзья, но это бизнес!

С тех пор уже около полутора лет я его не видел и не слышал. © kka2012 / Pikabu

Кому-то тысячу рублей на свадьбу дарят, и они жалуются. К нам на свадьбу в 2003 году пришла семья из 3 человек и подарила 10 рублей. Хотели незаметно засунуть в копилку, но видели все. 10 рублей! И это при условии, что людьми они были зажиточными. © Подслушано / VK