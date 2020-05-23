16 жадин, которые дали бы фору самому дядюшке Скруджу
Нам с детства твердят, что жадничать нехорошо и скупой платит дважды, а чересчур экономных людей советуют избегать. Бережливых же, наоборот, уважают и ставят в пример. Но, как ни парадоксально, никто точно не скажет, где заканчивается практичность и начинается жадность. Ведь каждый смотрит на это со своей позиции. Поэтому порой самые прижимистые из нас считают себя мастерами экономии, а потом расплачиваются за это.
Мы в AdMe.ru знаем, что жадность и наглость еще никого не доводили до добра. И многочисленные пользовательские истории это подтверждают.
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Однажды захожу домой и вижу, на лестничной площадке стоит старая кухонная плита, немного ржавая, немного пожелтевшая. А мне на дачу кaк paз нyжнa плита, причем любого качества, лишь бы работала. Знaя, чтo сосед cвepxy дeлaeт ремонт, иду к нeмy.
— Пpивeт, coceд cвepxy, чтo за плита и кaкиe плaны на нee?
— Привет, coceд cнизy, плита рабочая, но старая, ее на мусорку. Зaвтpa выкину.
— А дaвaй я ее выкину, у мeня как раз на даче отличная свалка старых бытовых приборов.
— Да не вопрос, ₽ 2 000 — и забирай.
— Не, не тaк уж oнa мнe и нужна.
— Дешевле не найдешь.
Плита не горит, на дачу eщe вcю зиму не проехать. А сегодня с работы возвращаюсь, путь мимо мусорки проходит. Стоит плита, ждет меня, а я и не гордый. © Bash.im
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Недавно уволилась с работы. Когда пришла забирать трудовую книжку, была неприятно удивлена. Бывшие коллеги, узнав, что я увольняюсь, буквально распотрошили мой рабочий стол: вытащили из него все канцелярские принадлежности, покусились на мою старую пудреницу и губную помаду. Стало так противно от осознания того, с какими людьми я работала. Сама никогда в жизни не полезу рыться в чужих вещах. Не жалею, что уволилась. Окрестила бывших коллег падальщиками. © Подслушано / VK
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Мой дядя — очень жадный человек, такой дядюшка Скрудж. Притом что денег у него реально завались: свой бизнес, несколько дорогих машин и квартир. И есть у него свой продуктовый магазин, маленький гастроном. Решил он, чтобы сэкономить на зарплате, взять туда на работу кассиром и грузчиком пару очень ненадежных людей. Даже не трудоустроил их официально, опять же, чтобы сэкономить. Через 2 месяца эта парочка обчистила гастроном и вынесла всю кассу за месяц. И ситуация такая, что и в полицию не обратишься, потому что люди без трудовой работали. Но, что самое интересное, человека жизнь ничему не учит, и он опять потом поступил так же: нанял на работу неблагополучных людей, которые ежедневно часть прибыли забирали себе в карман, а потом в один день просто не вышли на работу.
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У банка юбилей, и в честь этого закуплены буклеты, ручки с символикой, несколько ящиков конфет. Конфеты разложены в вазочки, чтобы стоящие в очереди могли угощаться.
Вот пришли муж с женой, оформляют ипотеку. Увидели халяву и давай внаглую в сумку пересыпать все, что есть на стойках. Замначальника экономической службы безопасности, проходя мимо, вежливо поинтересовался, с какого голодного края они, и был послан далеко. Не знали халявщики, что именно от его подписи зависит выдача кредитов и ипотеки.
Через полчаса стоим с ним на улице, а разъяренная семейная пара, бурно жестикулируя, выходит из банка. В ипотеке отказано. Зам потом озвучил их зарплаты: у обоих супругов больше ₽ 150 тыс. на двоих в месяц. А видят халяву — и все человеческое сразу пропадает. © SourseXL / Pikabu
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Как-то я после работы решил немного потаксовать. Прилетает заявка на ₽ 80, ехать недалеко. Забираю человека, едем. Парень просит заехать в магазин — ладно, заехали, подождал минут 5. Едем дальше. Чуваку кто-то звонит. Он поговорил и выдает, что теперь ему нужно на другой конец города. Ладушки, поехали хоть во Владивосток, главное, чтобы денег хватило. Довез. Теперь парень просит, чтобы я подождал его, пока он к подруге зайдет. Оставил телефон в залог и исчез почти на полчаса. А когда вернулся, попросил отвезти его туда, откуда я забрал его. Едем, он спрашивает, сколько должен. А мне оператору звонить лень, примерно прикинул стоимость, говорю: «Давай 250». Он сразу: «Офигел, что ли? Развести меня хочешь? А если я диспетчеру позвоню?» «Звони», — говорю. Пока он что-то там копошился с телефоном, я решил позвонить сам. Поставил на громкую связь, сообщаю все адреса и время платного простоя. Оператор говорит: «320». Тут парень погрустнел и выдает: «Давай по-братски? Ты же говорил, 250». «Не брат ты мне. Предложил тебе, так сразу надо было соглашаться. А теперь плати давай!» Тот с грустным видом дает ₽ 500 и спрашивает, есть ли сдача. Хотел я дать мелочью, которой у меня целая банка, но потом решил, что лень считать. Да и парнишку уже наказали за его жадность. © BoberTerebonkin / Pikabu
«Моя мама хотела игрушку малыша Йоды. Я решил сэкономить и заказал реплику. Не думал, что все будет так плохо».
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Была такая история с нашим главбухом. Слетел у нее дома Windows на компьютере, и она вызвала парня с соответствующими знаниями. Тот, видя, что тетка ничего не понимает, заломил цену в ₽ 5 000 и начал выписывать «квитанцию». А она квиток внимательно рассмотрела и говорит ему: «Я налоговый инспектор и сейчас вызову милицию на вас за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. У вас юридический адрес — московский, ОКАТО организации — калужский, ИНН вообще выдуманный, областей с такими номерами в России нет». Мальчик быстро рванул из ее дома. Она говорит, что запросил бы он полторы, отдала бы без проблем, а тут жадность пацана сгубила. Через пару дней пришел другой парень к ней, переустановил систему, что-то еще по мелочи сделал и взял ₽ 1 000 за все про все. К нему она претензий не имела, хотя рассказала нам потом, что этот тоже ни разу не официальное лицо, тоже «левые» реквизиты были. © Laged / Pikabu
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Был у меня товарищ, один из тех, кого знаю сто лет, по мелочи помогал ему бесплатно. Вот открыл он шашлычную. Завлекая шашлыком, попросил заехать и заодно проконсультировать его по одному вопросу. Он принес шашлык, помидорки, лаваш — все как полагается. Поговорили, я рассказал ему пути решения проблемы. Уже собираюсь уходить, и тут товарищ спрашивает:
— Стоп, куда? А 350 рублей?
— За что?
— За шашлык!
Видимо, у меня челюсть слишком громко грохнулась на стол, потому что он сразу добавил:
— Мы, конечно, друзья, но это бизнес!
Ну добро, золотая рыбка. Расплатился.
Проходит пару месяцев, и он опять обращается за консультацией. Я уже приглашаю его к себе в офис. Он приезжает, излагает суть проблемы.
Я отвечаю:
— Тут надо отправить претензию, после отказа — в суд. С тебя за консультацию Х рублей, претензия — Х рублей, за суд — Х рублей.
Тут уже у товарища глаза делаются круглыми и лезут на лоб.
Поясняю:
— Мы, конечно, друзья, но это бизнес!
С тех пор уже около полутора лет я его не видел и не слышал. © kka2012 / Pikabu
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Кому-то тысячу рублей на свадьбу дарят, и они жалуются. К нам на свадьбу в 2003 году пришла семья из 3 человек и подарила 10 рублей. Хотели незаметно засунуть в копилку, но видели все. 10 рублей! И это при условии, что людьми они были зажиточными. © Подслушано / VK
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В 90-е годы хотели купить подержанную машину. Через знакомых узнали, что мужик продает старую, но с маленьким пробегом. Пришли, договорились, а вечером мужик перезвонил и сказал, что цена выросла. Мы отказались. Наутро он поехал в мастерскую на оценку и заглох. Оказалось, масло очень давно не меняли. Мужик влетел на переборку мотора. © Вера Цымбаева / Facebook
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У нас есть очень скупой родственник. Все деньги меняет на доллары и прячет в чулок — в прямом смысле этого слова. Когда его дочке срочно нужно было вырезать аппендикс, он хотел у моих родителей одолжить денег, а то у него «красивая сумма лежит» и «только крупные — не менять же». Жена его ходит в обносках, зубов нет, все покупки делаются втайне от него. Вот в один прекрасный день ему все-таки пришлось обменять немного денег, и он попросил моего отца подвезти его к банку и поприсутствовать при обмене: очень боялся, что его в банке обманут. Так вот, когда он вытащил свои баксы из носка, они были все в плесени и грибах каких-то. Девушка в банке не хотела эти деньги принимать и посоветовала родственнику хоть иногда их доставать и проветривать. © Superiora / Pikabu
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Была у нас в городе семья. Люди как люди, только жадные очень. Ну или экономные — это кому как больше нравится. Каждую копейку откладывали, продукты от детей, а потом и внуков прятали — все копили, пока время их не пришло и от старости не умерли. Дети их похоронили, а накопленные деньги так и не нашли. Ни в банке, ни под матрасом — нигде их не было. Ну дети и не стали дальше искать.
С похорон где-то 2–3 года прошло, дом родительский дети продали. Стоял он заброшенный какое-то время, а потом новые хозяева начали порядок наводить. Для работы в саду-огороде безработных местных наняли. Так вот эти бомжи в малине и выкопали банку 3-литровую с деньгами. 400 тыс. там было. И возникает один вопрос: зачем копили? © ZarazaMaza / Pikabu
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Вспомнила одно свидание. После утомительной прогулки по городу в ветреную и дождливую погоду зашли в недорогое кафе, я заказала себе горячий кофе, а мой спутник — чай. Официантка приносит счет. Естественно, кладет перед парнем. Он протягивает его мне со словами: «Смотри!» Поймав мой непонимающий взгляд, добавляет: «Ладно, хоть твой кофе и дороже моего чая, но, так и быть, оплачу половину». © Подслушано / VK
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Эту историю рассказывал мне знакомый. Его сосед по даче был человеком не то чтобы очень жадным, но скуповатым. Однажды он решил выкопать колодец у себя во дворе, а платить большую сумму не хотелось. Кто-то ему сказал, что вода тут буквально в паре метров под землей, поэтому можно копать вручную, не нанимая техники. Мужик почесал репу и привел каких-то двух шабашников. Велел им копать, пока вода не появится, дал половину платы и уехал в командировку. Неделю на даче не появлялся. Когда приехал, смотрит: колодец есть, вода стоит, все отлично. Стал черпать из колодца воду огород поливать. Смотрит, а воды все меньше и меньше становится. Удивился, но не придал этому значения. И вот в один прекрасный день его взору явился обод от металлической двухсотлитровой бочки, вкопанной в яму. Оказалось, что без присмотра и нормальной оплаты «мастера» быстро устали копать, поэтому просто вырыли яму, поместили в нее бочку и наполнили ее водой из соседнего колодца. В итоге сэкономить не получилось.
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Бабушка моя рассказывала о своем свекре как о скряге, каких свет не видывал. Пенсия у него была хорошая, но никто и никогда тех денег не видел — куда он их девал, никто не знал. Жил дед на чердаке, там стояла тумбочка и железная кровать с матрасом из соломы, без всяких простынок. Ел он сухари или то, чем дети накормят. За каждую копейку, даже не им заработанную, спрашивал отчет, проверял, что едят его дети — дочь и сын с невесткой, и капал на мозг за каждый шаг. Когда сын с невесткой не выдержали и съехали, дед быстро сдал все комнаты в доме и по-прежнему жил, как бомж, на чердаке, пока не помер.
Сын его похоронил и дом решил продать. Когда перед продажей делали небольшой ремонт, на чердаке под самой крышей нашли деревянный ящик, в которых раньше посылки отправляли. Ящик был полон денег, а в его углу зияла дыра, прогрызенная крысами, которые сделали там себе гнездо. Большая часть накоплений старика была съедена буквально в труху.
Бабушка теперь вспоминает: «Помню слова своего супруга, когда он держал тот ящик в руках: „Вот же прожженный скряга, даже на железный ящик денег пожалел“». © Numida / pikabu
А вы встречали в своей жизни настоящих жадин? Согласны с тем, что скупой платит дважды?