16 талантливых людей, в чьих руках даже старая развалюха засияет новым блеском
Одно дело, когда руки растут из нужного места, другое — когда этот волшебный бонус дополняется неуемной энергией, энтузиазмом и фантазией. Такое сочетание приводит к удачным результатам, и даже самые убитые вещи и места обретают новую жизнь.
Мы в AdMe.ru, насмотревшись на эти фотографии, сделанные гениями ремонта и наведения порядка, уже бежим разбирать балкон и превращать старье в сокровище.
«В полном восторге от того, насколько чистыми стали рукоятки для душа в моей съемной квартире!»
«Новое жилье в старом викторианском доме с красивыми паркетными полами под ужасным ковровым покрытием. Арендодатели разрешили нам помочь с ремонтом в обмен на значительно меньший залог»
«Отремонтировал ржавый камин»
«Обновил обветшалую игровую площадку»
«Дал новую жизнь телефонной будке в своей деревне»
«Восстановил проржавевшие места в машине»
«Разобрался со старой коробкой проигрывателя 60-х годов практически без вложений»
«Избавился от лишайника, который рос здесь 7 лет»
«Отреставрировал набор ржавых доспехов, купленных на eBay»
«Вместо того чтобы чинить этот старый фонтан, я решил превратить его в небольшой сад суккулентов»
Этот дом в Албании был наполовину разрушен землетрясением в 1979 году. Восстановлен 2 года назад
Реставрация старого ящика для инструментов
«Я превратил сломанный воздушный компрессор в цветочный горшок с резервуаром»
«Во время беременности распухли пальцы, кольцо застряло. Пришлось его срезать и отдать в ремонт. Вот результат»
Изначально это были 2 кольца — обручальное и помолвочное, спаянные в одно. Когда оно сломалось, хозяйка попросила мастера, чтобы он сделал снова 2 отдельных кольца.
Много-много часов оттирания, средство для чистки духовки и немного уксуса
Парень восстановил изношенные туфли из секонд-хенда и заставил их сверкать как новенькие
Как вы думаете, стоит тратить время на обновление и ремонт вещей или проще выкинуть и купить новые?