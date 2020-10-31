16 талантливых людей, в чьих руках даже старая развалюха засияет новым блеском

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Одно дело, когда руки растут из нужного места, другое — когда этот волшебный бонус дополняется неуемной энергией, энтузиазмом и фантазией. Такое сочетание приводит к удачным результатам, и даже самые убитые вещи и места обретают новую жизнь.

Мы в AdMe.ru, насмотревшись на эти фотографии, сделанные гениями ремонта и наведения порядка, уже бежим разбирать балкон и превращать старье в сокровище.

«В полном восторге от того, насколько чистыми стали рукоятки для душа в моей съемной квартире!»

«Новое жилье в старом викторианском доме с красивыми паркетными полами под ужасным ковровым покрытием. Арендодатели разрешили нам помочь с ремонтом в обмен на значительно меньший залог»

«Отремонтировал ржавый камин»

«Обновил обветшалую игровую площадку»

«Дал новую жизнь телефонной будке в своей деревне»

«Восстановил проржавевшие места в машине»

«Разобрался со старой коробкой проигрывателя 60-х годов практически без вложений»

«Избавился от лишайника, который рос здесь 7 лет»

«Отреставрировал набор ржавых доспехов, купленных на eBay»

«Вместо того чтобы чинить этот старый фонтан, я решил превратить его в небольшой сад суккулентов»

Этот дом в Албании был наполовину разрушен землетрясением в 1979 году. Восстановлен 2 года назад

Реставрация старого ящика для инструментов

«Я превратил сломанный воздушный компрессор в цветочный горшок с резервуаром»

«Во время беременности распухли пальцы, кольцо застряло. Пришлось его срезать и отдать в ремонт. Вот результат»

Изначально это были 2 кольца — обручальное и помолвочное, спаянные в одно. Когда оно сломалось, хозяйка попросила мастера, чтобы он сделал снова 2 отдельных кольца.

Много-много часов оттирания, средство для чистки духовки и немного уксуса

Парень восстановил изношенные туфли из секонд-хенда и заставил их сверкать как новенькие