16 бунтарей, которые устали жить по правилам и оторвались на полную катушку

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У некоторых любовь к самовыражению точно лежит где-то на генном уровне: таким людям неймется проявить себя даже, казалось бы, в самых незначительных мелочах. Ничто бунтарству не помеха: часто немного почудить оказываются не против не только люди, но и братья наши меньшие и даже сама природа.

Мы в AdMe.ru разыскали 16 бунтарей, которые решили внести в скучные будни чуточку сумасшествия.

«Мне сказали, что здесь надо повеселиться»

«Вот для этого моя девушка покупает банку мороженого со вкусом французской ванили и шоколада»

«Кто-то приклеил глаза на все напитки придорожного кафе»

«Моя бабушка вне контроля»

«Пожалуйста, не трогайте дерево». (Перевод AdMe.ru)

«Наш местный мебельный магазин явно обустраивали бунтари»

«Вилки. Ложки». (Перевод AdMe.ru)

«Ох как же это было вкусно!»

«Не ешьте мороженое на входе». (Перевод AdMe.ru)

«Простите, я в наушниках. Не могу вас услышать»

«Не трогайте термостат». (Перевод AdMe.ru)

«Надпись меня не остановит, ведь я же не умею читать!»

«Емкость только для собак! Никаких чаек!» (Перевод AdMe.ru)

«А еще она кислая!»

«А рядом еще один знак: „Собакам на столе не место“»

«Налил чай в кружку для кофе. Чувствую себя истинным бунтарем, звоните в полицию»

«Дерево против ограничений!»

«Я точно нашел свое тотемное животное»

«Нашел свое старое фото из 90-х. Мама сказала, что я всегда был бунтарем»

«Родители уехали в отпуск с условием, что собака не будет спать на папиной подушке. 2 часа спустя»

«Она прохлаждалась на шипах от птиц»