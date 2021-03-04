15+ женщин, которые точно знают: хочешь поднять себе настроение — попроси о чем-нибудь своего мужчину

Иногда кажется, что мужчины — это неожиданно повзрослевшие дети. Так, именно сильная половина человечества чаще всего приходит в восторг от всевозможных электронных игрушек и компьютерных стрелялок, придумывает пранки и розыгрыши, изобретает новые экстремальные виды спорта.

Мы в AdMe.ru уверены, что за образом даже самого брутального мужчины на свете всегда прячется маленький ребенок, который никогда не откажется привнести в рутину дней капельку сумасшествия. Позитивные мужчины из нашей фотоподборки стали тому неоспоримым доказательством.

«Муж сделал барьер, и эти двое совсем не рады»

«Пуделям вход запрещен».

«Я на 30-й неделе беременности. Попросила мужа купить какой-нибудь пирожок. Вот что он принес»

«Мой парень приготовил мне динозавра в лесу»

«Однажды муж попросил меня научить его вязанию. Спустя 9 месяцев упорного труда мы наконец-то изготовили тряпку для мытья посуды»

«Попросила супруга убрать со стола остатки еды в холодильник и не разочаровалась»

«Шучу. Разочаровалась».

«Мой муж пошел за тампонами для меня и вернулся с подарочным набором в честь „этих дней“»

«Десять лет семейной жизни, трое детей, а я люблю его как раньше».

«Мы переезжаем, и муж только что упаковал собаку в защитную пленку. Честно говоря, мне немного страшно спать сегодня ночью»

«Я сказала своему молодому человеку, что не отказалась бы от маленького пряничного домика. Вот что он принес»

«Сообщила мужу, что мне нужно больше пряжи, и показала 4 необходимых мне цвета. Он вернулся с 14 мотками крутых оттенков! Лучший муж на свете»

«Попросила мужа купить кабачки»

«Предложила своему парню испечь круассаны на ужин»

«Вот чем обернулась моя просьба заменить сиденье на унитазе. Проснулась и увидела это творение супруга»

«Попросила мужа повесить жалюзи!»

«Мой парень умеет вязать, и вот что у него однажды получилось»

«Мой молодой человек всегда внимателен к тому, что я ему говорю или делаю рядом. Так вот, на День святого Валентина я получила этот набор спиц!»

«Больше всего меня поразило то, что он смотрел обзоры и разбирался, что для чего нужно».

«Мне нужно было, чтобы моя жена и дочери улыбнулись во время фотосессии, поэтому я рассказал свою любимую шутку»