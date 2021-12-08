15+ женщин честно рассказали о том, что такое материнство на самом деле
Быть мамой, оказывается, куда сложнее, чем нам показывают в голливудских фильмах, где подушки от дивана лежат на месте, дети с удовольствием едят то, что вы приготовили, и спокойно сами делают свои уроки в полнейшей тишине, а потом сразу идут спать. Когда мы становимся родителями, то наше представление об идеальной семейной жизни кардинально меняется и мы уже смиренно наступаем на детальки от конструктора голыми ногами, без чувства вины просим знакомого профессора помочь решить задачу по математике для 3-го класса и выключаем оповещения в школьном родительском чате.
Мы в AdMe.ru уверены, что каждая женщина искренне счастлива, когда у нее появляется первенец, а все ежедневные трудности, с которыми ей приходится сталкиваться, уходят на второй план, когда маленькое чудо обнимает ее и говорит: «Ты самая лучшая мама на свете».
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А с какими сложностями сталкивались вы, когда воспитывали ваших детей?