15+ женщин честно рассказали о том, что такое материнство на самом деле

Быть мамой, оказывается, куда сложнее, чем нам показывают в голливудских фильмах, где подушки от дивана лежат на месте, дети с удовольствием едят то, что вы приготовили, и спокойно сами делают свои уроки в полнейшей тишине, а потом сразу идут спать. Когда мы становимся родителями, то наше представление об идеальной семейной жизни кардинально меняется и мы уже смиренно наступаем на детальки от конструктора голыми ногами, без чувства вины просим знакомого профессора помочь решить задачу по математике для 3-го класса и выключаем оповещения в школьном родительском чате.